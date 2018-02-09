إصابة 4 جنود من الجيش الليبي بهجوم انتحاري

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أصيب أربعة جرحى من الجيش الوطني الليبي، السبت، في هجوم نفذه انتحاري بسيارة مفخخة بمنطقة التسعين شرقي مدينة سرت.
وكان تفجير مزدوج داخل مسجد في بنغازي بشرق ليبيا أمس الجمعة، قد أسفر عن سقوط قتيلين وعشرات الجرحى، وفق ما ذكرت مصادر طبية وأمنية.
وقال مسعفون وأمنيون إن عبوتين ناسفتين انفجرتا داخل المسجد، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 75 آخرين، "بينهم 4 حالتهم خطرة".
وقبل أسبوعين قتل 35 في انفجار مزدوج بأحد مساجد المدينة. وتستهدف الجماعات الإرهابية المساجد يوم الجمعة، لإيقاع أكبر عدد من الضحايا المدنيين.
ودان مجلس النواب "التفجير الإرهابي الجبان الذي استهدف المُصلين الأمنين في صلاة الجمعة.. في محاولات متكررة لقـوى الإرهاب والتطـرف لضـرب أمـن المدينة واستهداف آثِم لحياة المدنيـين الأمنيـين..".
وأكد البرلمان، في بيان، "دعمه الكامل للقوات المسلحة وأجهزة الشرطة وكافة الجهات الأمنية لبسط الأمن في مدينة بنغازي وعدم السماح لقوى الإرهاب والتطرف المهزومة بالعبث في أمن المدينة وأهلـها وملاحقة الجناة وتقديمهم إلى العدالة".
أصيب أربعة جرحى من الجيش الوطني الليبي، السبت، في هجوم نفذه انتحاري بسيارة مفخخة بمنطقة التسعين شرقي مدينة سرت.
وكان تفجير مزدوج داخل مسجد في بنغازي بشرق ليبيا أمس الجمعة، قد أسفر عن سقوط قتيلين وعشرات الجرحى، وفق ما ذكرت مصادر طبية وأمنية.
وقال مسعفون وأمنيون إن عبوتين ناسفتين انفجرتا داخل المسجد، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 75 آخرين، "بينهم 4 حالتهم خطرة".
وقبل أسبوعين قتل 35 في انفجار مزدوج بأحد مساجد المدينة. وتستهدف الجماعات الإرهابية المساجد يوم الجمعة، لإيقاع أكبر عدد من الضحايا المدنيين.
ودان مجلس النواب "التفجير الإرهابي الجبان الذي استهدف المُصلين الأمنين في صلاة الجمعة.. في محاولات متكررة لقـوى الإرهاب والتطـرف لضـرب أمـن المدينة واستهداف آثِم لحياة المدنيـين الأمنيـين..".
وأكد البرلمان، في بيان، "دعمه الكامل للقوات المسلحة وأجهزة الشرطة وكافة الجهات الأمنية لبسط الأمن في مدينة بنغازي وعدم السماح لقوى الإرهاب والتطرف المهزومة بالعبث في أمن المدينة وأهلـها وملاحقة الجناة وتقديمهم إلى العدالة".
-
11:41وزير الصناعة يشرف على احداث اللجنة الجهوية للاستثمار الخاص
10 فيفري 2018
-
11:38طبربة- منوبة: القبض على فتاة تتواصل مع عناصر إرهابية
10 فيفري 2018
-
11:25أكودة: وفاة استاذ أثناء أداء واجبه المهني
10 فيفري 2018
-
11:12إسناد ترخيص لخيمة دعوية بزغوان: وزير الداخلية يوضّح
10 فيفري 2018
-
11:06وزير التنمية يشرف على المجلس الجهوي للتنمية بجندوبة
10 فيفري 2018
-
10:51زعيم كوريا الشمالية يدعو رئيس كوريا الجنوبية لزيارة بيونغ يانغ
10 فيفري 2018
-
10:45سوسة: مواطن ينفذ وقفة احتجاجية صحبة أطفاله أمام مقر الولاية
10 فيفري 2018
-
10:31نابل: حجز 10اطنان من مادة الفرينة المدعمة و1756 علبة طماطم
10 فيفري 2018
-
10:01اليوم.. وزير الداخلية لطفي براهم في مساءلة أمام البرلمان
10 فيفري 2018
-
09:56ريهام سعيد متورطة بخطف أطفال.. والنيابة تسجن معدة ومصور
10 فيفري 2018
-
09:34غارات إسرائيلية بعد إسقاط مقاتلة بنيران سورية
10 فيفري 2018
-
09:31صور من عملية إسقاط طائرة مقاتلة تابعة للكيان الصهيوني
10 فيفري 2018
-
09:21فافرينكا يتفوق على "ترويتشكي" ويبلغ نصف نهائي بطولة صوفيا للتنس
10 فيفري 2018
-
09:04إصابة 4 جنود من الجيش الليبي بهجوم انتحاري
10 فيفري 2018
-
08:43القوات السورية تسقط مقاتلة تابعة للكيان الصهيوني
10 فيفري 2018
-
08:38الشبيكة: إيقاف عون حماية مدنية بحوزته 3 كيلو غرام من القنب الهندي
10 فيفري 2018
-
08:35القيروان: رئيسة النيابة الخصوصية تتعرض إلى "براكاج" أثناء مباشرة مهامها
10 فيفري 2018
-
08:32فرنسا: عملية سطو كبيرة قرب الحدود مع سويسرا
10 فيفري 2018
-
00:35تأجيل إضراب في شركة خدمات الجنوب بتطاوين
10 فيفري 2018
-
00:26إصابة 57 فلسطينيا بالرصاص في مواجهات "جمعة الغضب" العاشرة
10 فيفري 2018