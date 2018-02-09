القوات السورية تسقط مقاتلة تابعة للكيان الصهيوني

أسقطت مقاتلة لجيش الكيان الصهيوني طائرة إيرانية بدون طيار تجاوزت الحدود شمالاً، في حين أصابت نيران من داخل سوريا مقاتلة أف 16 إسرائيلية، وقد نجا قائدها وفق ما كشفه جيش الكيان الصهيوني اليوم السبت 10 فيفري 2018.

وأفاد اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكوس المتحدث باسم جيش الإحتلال على تويتر "استهدفت قوات الدفاع الإسرائيلية أنظمة تحكم إيرانية في سوريا أطلقت طائرة دون طيار للمجال الجوي الإسرائيلي. نيران سورية هائلة مضادة للطائرات... سقطت طائرة إف-16 في إسرائيل والطياران بخير".

وذكر التلفزيون السوري اليوم ، عن مصدر عسكري بأن قوات الدفاع الجوي التابعة للجيش السوري تصدت لهجوم إسرائيلي وتمكنت من إصابة عدد من "طائرات العدو" وأضاف المصدر أنه جرى التصدي للطائرات الإسرائيلية خلال هجومها على أحد القواعد العسكرية في وسط سوريا.

ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصور الأولية لحطام طائرة الكيان الصهيوني التي سقطت فوق هضبة الجولان، بعد استهدافها بنيران سورية.