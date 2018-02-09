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يوم السبت 10 فيفري 2018
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الشبيكة: إيقاف عون حماية مدنية بحوزته 3 كيلو غرام من القنب الهندي
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الأولى
الشبيكة: إيقاف عون حماية مدنية بحوزته 3 كيلو غرام من القنب الهندي
10 فيفري 2018 | 08:38

القيروان- الشروق أون لاين- سيعدة الجلاصي: قامت فرقة مكافحة المخدارت بالقرجاني يوم الجمعة 09 فيفري 2018،  بإيقاف عون يعمل بسلك الحماية المدنية بحوزته 3 كيلو غرامات من مادة القنب الهندي، وذلك بعد نصب كمين محكم على مستوى معتمدية الشبيكة بعد ورود معلومات على الفرقة المذكورة بأن الشخص المتهم ينوي ترويج البضاعة بتونس العاصمة.

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الشبيكة: إيقاف عون حماية مدنية بحوزته 3 كيلو غرام من القنب الهندي
10 فيفري 2018 | 08:38

القيروان- الشروق أون لاين- سيعدة الجلاصي: قامت فرقة مكافحة المخدارت بالقرجاني يوم الجمعة 09 فيفري 2018،  بإيقاف عون يعمل بسلك الحماية المدنية بحوزته 3 كيلو غرامات من مادة القنب الهندي، وذلك بعد نصب كمين محكم على مستوى معتمدية الشبيكة بعد ورود معلومات على الفرقة المذكورة بأن الشخص المتهم ينوي ترويج البضاعة بتونس العاصمة.

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10 فيفري 2018 السّاعة 11:38
بعد مراجعة النيابة العمومية احتفظت يوم 09 فيفري 2018 فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بطبربة ولاية...
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إسناد ترخيص لخيمة دعوية بزغوان: وزير الداخلية يوضّح
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معنى الاحتفاء بذكرى الساقية
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