القيروان: رئيسة النيابة الخصوصية تتعرض إلى "براكاج" أثناء مباشرة مهامها

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القيروان- الشروق أون لاين- سعيدة الجلاصي: تعرضت رئيسة النيابة الخصوصية لـبلدية عبيدة مساء يوم الجمعة 09 فيفري 2018، إلى "براكاج" من قبل أحد الأشخاص على مستوى قرية الهوارب أثناء عملها الميداني رفقة مكتب دراسات لتنوير التجمعات السكنية التابعة لبلدية عبيدة.
وتحول أعوان الحرس الوطني بالمعتمدية الشبكية على عين المكان وتمكنوا من ايقاف الجاني في ظرف وجيز حسب وصف المتضررة.
وتم مرافقة المتضررة إلى مركز الحرس من أجل تقديم شكاية عديلة في الغرض في حين أذنت النيابة العمومية بالإحتفاظ في المشتبه به.
القيروان- الشروق أون لاين- سعيدة الجلاصي: تعرضت رئيسة النيابة الخصوصية لـبلدية عبيدة مساء يوم الجمعة 09 فيفري 2018، إلى "براكاج" من قبل أحد الأشخاص على مستوى قرية الهوارب أثناء عملها الميداني رفقة مكتب دراسات لتنوير التجمعات السكنية التابعة لبلدية عبيدة.
وتحول أعوان الحرس الوطني بالمعتمدية الشبكية على عين المكان وتمكنوا من ايقاف الجاني في ظرف وجيز حسب وصف المتضررة.
وتم مرافقة المتضررة إلى مركز الحرس من أجل تقديم شكاية عديلة في الغرض في حين أذنت النيابة العمومية بالإحتفاظ في المشتبه به.
-
11:41وزير الصناعة يشرف على احداث اللجنة الجهوية للاستثمار الخاص
10 فيفري 2018
-
11:38طبربة- منوبة: القبض على فتاة تتواصل مع عناصر إرهابية
10 فيفري 2018
-
11:25أكودة: وفاة استاذ أثناء أداء واجبه المهني
10 فيفري 2018
-
11:12إسناد ترخيص لخيمة دعوية بزغوان: وزير الداخلية يوضّح
10 فيفري 2018
-
11:06وزير التنمية يشرف على المجلس الجهوي للتنمية بجندوبة
10 فيفري 2018
-
10:51زعيم كوريا الشمالية يدعو رئيس كوريا الجنوبية لزيارة بيونغ يانغ
10 فيفري 2018
-
10:45سوسة: مواطن ينفذ وقفة احتجاجية صحبة أطفاله أمام مقر الولاية
10 فيفري 2018
-
10:31نابل: حجز 10اطنان من مادة الفرينة المدعمة و1756 علبة طماطم
10 فيفري 2018
-
10:01اليوم.. وزير الداخلية لطفي براهم في مساءلة أمام البرلمان
10 فيفري 2018
-
09:56ريهام سعيد متورطة بخطف أطفال.. والنيابة تسجن معدة ومصور
10 فيفري 2018
-
09:34غارات إسرائيلية بعد إسقاط مقاتلة بنيران سورية
10 فيفري 2018
-
09:31صور من عملية إسقاط طائرة مقاتلة تابعة للكيان الصهيوني
10 فيفري 2018
-
09:21فافرينكا يتفوق على "ترويتشكي" ويبلغ نصف نهائي بطولة صوفيا للتنس
10 فيفري 2018
-
09:04إصابة 4 جنود من الجيش الليبي بهجوم انتحاري
10 فيفري 2018
-
08:43القوات السورية تسقط مقاتلة تابعة للكيان الصهيوني
10 فيفري 2018
-
08:38الشبيكة: إيقاف عون حماية مدنية بحوزته 3 كيلو غرام من القنب الهندي
10 فيفري 2018
-
08:35القيروان: رئيسة النيابة الخصوصية تتعرض إلى "براكاج" أثناء مباشرة مهامها
10 فيفري 2018
-
08:32فرنسا: عملية سطو كبيرة قرب الحدود مع سويسرا
10 فيفري 2018
-
00:35تأجيل إضراب في شركة خدمات الجنوب بتطاوين
10 فيفري 2018
-
00:26إصابة 57 فلسطينيا بالرصاص في مواجهات "جمعة الغضب" العاشرة
10 فيفري 2018