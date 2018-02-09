القيروان: رئيسة النيابة الخصوصية تتعرض إلى "براكاج" أثناء مباشرة مهامها

القيروان- الشروق أون لاين- سعيدة الجلاصي: تعرضت رئيسة النيابة الخصوصية لـبلدية عبيدة مساء يوم الجمعة 09 فيفري 2018، إلى "براكاج" من قبل أحد الأشخاص على مستوى قرية الهوارب أثناء عملها الميداني رفقة مكتب دراسات لتنوير التجمعات السكنية التابعة لبلدية عبيدة.

وتحول أعوان الحرس الوطني بالمعتمدية الشبكية على عين المكان وتمكنوا من ايقاف الجاني في ظرف وجيز حسب وصف المتضررة.

وتم مرافقة المتضررة إلى مركز الحرس من أجل تقديم شكاية عديلة في الغرض في حين أذنت النيابة العمومية بالإحتفاظ في المشتبه به.