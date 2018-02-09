فرنسا: عملية سطو كبيرة قرب الحدود مع سويسرا

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استولى لصوص على أكثر من 20 مليون دولار من داخل سيارة لنقل النقود على الحدود الفرنسية مع سويسرا في واحدة من أكبر عمليات السطو في تاريخ فرنسا حسبما أفادت تقارير إعلامية.
وقالت إذاعة "أوروبا 1" الجمعة إن سائق شاحنة كانت تنقل مبلغا كبيرا من النقد بين فرنسا وسويسرا تلقى اتصالا يوم الخميس من مجموعة لصوص قالوا إنهم اختطفوا ابنته وهددوا بالحاق الضرر بها إذا لم يوقف الشاحنة ويسلمهم محتوياتها.
وما زالت الشرطة تحقق في الجريمة غير انها استبعدت أي دور جنائي للفتاة المخطوفة، وفقا لوكالة كونا.
وقالت الإذاعة إن اللصوص الذين تغلبوا على حراس الشاحنة في النقطة التي تم تعيينها بالاتفاق مع السائق كانوا يتحدثون الفرنسية ثم اختفوا في سيارة رياضية رباعية الدفع.
وتعد هذه العملية واحدة من أكبر عمليات السطو في تاريخ فرنسا رغم أن شركة نقل النقود لم تذكر الرقم المؤكد للمبلغ المسروق.
استولى لصوص على أكثر من 20 مليون دولار من داخل سيارة لنقل النقود على الحدود الفرنسية مع سويسرا في واحدة من أكبر عمليات السطو في تاريخ فرنسا حسبما أفادت تقارير إعلامية.
وقالت إذاعة "أوروبا 1" الجمعة إن سائق شاحنة كانت تنقل مبلغا كبيرا من النقد بين فرنسا وسويسرا تلقى اتصالا يوم الخميس من مجموعة لصوص قالوا إنهم اختطفوا ابنته وهددوا بالحاق الضرر بها إذا لم يوقف الشاحنة ويسلمهم محتوياتها.
وما زالت الشرطة تحقق في الجريمة غير انها استبعدت أي دور جنائي للفتاة المخطوفة، وفقا لوكالة كونا.
وقالت الإذاعة إن اللصوص الذين تغلبوا على حراس الشاحنة في النقطة التي تم تعيينها بالاتفاق مع السائق كانوا يتحدثون الفرنسية ثم اختفوا في سيارة رياضية رباعية الدفع.
وتعد هذه العملية واحدة من أكبر عمليات السطو في تاريخ فرنسا رغم أن شركة نقل النقود لم تذكر الرقم المؤكد للمبلغ المسروق.
-
11:41وزير الصناعة يشرف على احداث اللجنة الجهوية للاستثمار الخاص
10 فيفري 2018
-
11:38طبربة- منوبة: القبض على فتاة تتواصل مع عناصر إرهابية
10 فيفري 2018
-
11:25أكودة: وفاة استاذ أثناء أداء واجبه المهني
10 فيفري 2018
-
11:12إسناد ترخيص لخيمة دعوية بزغوان: وزير الداخلية يوضّح
10 فيفري 2018
-
11:06وزير التنمية يشرف على المجلس الجهوي للتنمية بجندوبة
10 فيفري 2018
-
10:51زعيم كوريا الشمالية يدعو رئيس كوريا الجنوبية لزيارة بيونغ يانغ
10 فيفري 2018
-
10:45سوسة: مواطن ينفذ وقفة احتجاجية صحبة أطفاله أمام مقر الولاية
10 فيفري 2018
-
10:31نابل: حجز 10اطنان من مادة الفرينة المدعمة و1756 علبة طماطم
10 فيفري 2018
-
10:01اليوم.. وزير الداخلية لطفي براهم في مساءلة أمام البرلمان
10 فيفري 2018
-
09:56ريهام سعيد متورطة بخطف أطفال.. والنيابة تسجن معدة ومصور
10 فيفري 2018
-
09:34غارات إسرائيلية بعد إسقاط مقاتلة بنيران سورية
10 فيفري 2018
-
09:31صور من عملية إسقاط طائرة مقاتلة تابعة للكيان الصهيوني
10 فيفري 2018
-
09:21فافرينكا يتفوق على "ترويتشكي" ويبلغ نصف نهائي بطولة صوفيا للتنس
10 فيفري 2018
-
09:04إصابة 4 جنود من الجيش الليبي بهجوم انتحاري
10 فيفري 2018
-
08:43القوات السورية تسقط مقاتلة تابعة للكيان الصهيوني
10 فيفري 2018
-
08:38الشبيكة: إيقاف عون حماية مدنية بحوزته 3 كيلو غرام من القنب الهندي
10 فيفري 2018
-
08:35القيروان: رئيسة النيابة الخصوصية تتعرض إلى "براكاج" أثناء مباشرة مهامها
10 فيفري 2018
-
08:32فرنسا: عملية سطو كبيرة قرب الحدود مع سويسرا
10 فيفري 2018
-
00:35تأجيل إضراب في شركة خدمات الجنوب بتطاوين
10 فيفري 2018
-
00:26إصابة 57 فلسطينيا بالرصاص في مواجهات "جمعة الغضب" العاشرة
10 فيفري 2018