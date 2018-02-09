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يوم السبت 10 فيفري 2018
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تأجيل إضراب في شركة خدمات الجنوب بتطاوين
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الأولى
تأجيل إضراب في شركة خدمات الجنوب بتطاوين
10 فيفري 2018 | 00:35

تراجعت شركة خدمات الجنوب بتطاوين عن طرد عشرة عمال كانوا يعملون لصالحها في شركة winstar الهولندية التي غادرت الصحراء مؤخرا، وذلك على إثر جلسة احتضنها، اليوم الجمعة، مقر الولاية بحضور ممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل والمدير العام للشركة، بحسب ما أفاد به مصدر مسؤول بالولاية.

وأصدر الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين اثر ذلك بيانا أعلن فيه تأجيل اضراب كان قرر شنه مؤخرا إلى 21 و 22 و 23 فيفري الجاري بعد أن كان مقررا أيام 12 و 13 و 14 فيفري، داعيا منظوريه بشركة خدمات الجنوب وبكافة الحضائر إلى مواصلة عملهم بصفة عادية.

كما دعا الاتحاد الجهوي، في نفس البيان، إلى إيجاد حلول جذرية ونهائية للمشاكل المطروحة.

 

وات
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الأولى
تأجيل إضراب في شركة خدمات الجنوب بتطاوين
10 فيفري 2018 | 00:35

تراجعت شركة خدمات الجنوب بتطاوين عن طرد عشرة عمال كانوا يعملون لصالحها في شركة winstar الهولندية التي غادرت الصحراء مؤخرا، وذلك على إثر جلسة احتضنها، اليوم الجمعة، مقر الولاية بحضور ممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل والمدير العام للشركة، بحسب ما أفاد به مصدر مسؤول بالولاية.

وأصدر الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين اثر ذلك بيانا أعلن فيه تأجيل اضراب كان قرر شنه مؤخرا إلى 21 و 22 و 23 فيفري الجاري بعد أن كان مقررا أيام 12 و 13 و 14 فيفري، داعيا منظوريه بشركة خدمات الجنوب وبكافة الحضائر إلى مواصلة عملهم بصفة عادية.

كما دعا الاتحاد الجهوي، في نفس البيان، إلى إيجاد حلول جذرية ونهائية للمشاكل المطروحة.

 

وات
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أكودة: وفاة استاذ أثناء أداء واجبه المهني
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