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يوم السبت 10 فيفري 2018
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إصابة 57 فلسطينيا بالرصاص في مواجهات "جمعة الغضب" العاشرة
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الأولى
إصابة 57 فلسطينيا بالرصاص في مواجهات "جمعة الغضب" العاشرة
10 فيفري 2018 | 00:26

أصيب 57 فلسطينيا بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط في المواجهات التي شهدتها محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة في "جمعة الغضب" العاشرة، رفضا لإعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، أن 57 مصابا وصلوا إلى المشافي الحكومية في قطاع غزة والضفة الغربية بينها 2 خطيرة في قطاع غزة.

وقالت إن 14 إصابة وصلت إلى مجمع فلسطين الطبي من المواجهات التي دارت بين الشبان والقوات الإسرائلية بالقرب من مدخل رام الله الشمالي.

ووصلت مستشفى رفيديا الحكومي 9 إصابات في مواجهات مع جنود إسرائيليين جنوبي نابلس، وأكدت الوزارة الفلسطينية وقوع 5 إصابات بالرصاص في المواجهات على مدخل أريحا.

وفي قطاع غزة، أفادت وزارة الصحة بأن 27 شخصا أصيبوا بالرصاص الحي وذلك خلال المواجهات التي اندلعت مع القوات الإسرائيلية على أكثر من محور.

واندلعت مواجهات عنيفة عند الحاجز المقام على مدخل مخيم شعفاط بمدينة القدس.

أما في رام الله، فقد أصيب شاب بالرصاص الحي، في المواجهات العنيفة التي اندلعت بين المواطنين والجنود الإسرائيليين في بلدة المزرعة الغربية شمال غربي رام الله، فيما أصيب 4 شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في المواجهات العنيفة التي اندلعت عند المدخل الشمالي للبيرة.

وأطلق الجنود الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة نحو المواطنين الذين ردوا بإلقاء الحجارة نحو الجنود.

وصرح أمين عام المبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي أن الجنود أطلقوا الرصاص على سيارة إسعاف تابعة للإغاثة الطبية الفلسطينية وأصابوا أحد المسعفين بجراح في رأسه.

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الأولى
إصابة 57 فلسطينيا بالرصاص في مواجهات "جمعة الغضب" العاشرة
10 فيفري 2018 | 00:26

أصيب 57 فلسطينيا بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط في المواجهات التي شهدتها محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة في "جمعة الغضب" العاشرة، رفضا لإعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، أن 57 مصابا وصلوا إلى المشافي الحكومية في قطاع غزة والضفة الغربية بينها 2 خطيرة في قطاع غزة.

وقالت إن 14 إصابة وصلت إلى مجمع فلسطين الطبي من المواجهات التي دارت بين الشبان والقوات الإسرائلية بالقرب من مدخل رام الله الشمالي.

ووصلت مستشفى رفيديا الحكومي 9 إصابات في مواجهات مع جنود إسرائيليين جنوبي نابلس، وأكدت الوزارة الفلسطينية وقوع 5 إصابات بالرصاص في المواجهات على مدخل أريحا.

وفي قطاع غزة، أفادت وزارة الصحة بأن 27 شخصا أصيبوا بالرصاص الحي وذلك خلال المواجهات التي اندلعت مع القوات الإسرائيلية على أكثر من محور.

واندلعت مواجهات عنيفة عند الحاجز المقام على مدخل مخيم شعفاط بمدينة القدس.

أما في رام الله، فقد أصيب شاب بالرصاص الحي، في المواجهات العنيفة التي اندلعت بين المواطنين والجنود الإسرائيليين في بلدة المزرعة الغربية شمال غربي رام الله، فيما أصيب 4 شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في المواجهات العنيفة التي اندلعت عند المدخل الشمالي للبيرة.

وأطلق الجنود الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة نحو المواطنين الذين ردوا بإلقاء الحجارة نحو الجنود.

وصرح أمين عام المبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي أن الجنود أطلقوا الرصاص على سيارة إسعاف تابعة للإغاثة الطبية الفلسطينية وأصابوا أحد المسعفين بجراح في رأسه.

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عبد الجليل المسعودي
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