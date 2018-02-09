إصابة 57 فلسطينيا بالرصاص في مواجهات "جمعة الغضب" العاشرة

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00:26إصابة 57 فلسطينيا بالرصاص في مواجهات "جمعة الغضب" العاشرة
10 فيفري 2018
أصيب 57 فلسطينيا بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط في المواجهات التي شهدتها محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة في "جمعة الغضب" العاشرة، رفضا لإعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، أن 57 مصابا وصلوا إلى المشافي الحكومية في قطاع غزة والضفة الغربية بينها 2 خطيرة في قطاع غزة.
وقالت إن 14 إصابة وصلت إلى مجمع فلسطين الطبي من المواجهات التي دارت بين الشبان والقوات الإسرائلية بالقرب من مدخل رام الله الشمالي.
ووصلت مستشفى رفيديا الحكومي 9 إصابات في مواجهات مع جنود إسرائيليين جنوبي نابلس، وأكدت الوزارة الفلسطينية وقوع 5 إصابات بالرصاص في المواجهات على مدخل أريحا.
وفي قطاع غزة، أفادت وزارة الصحة بأن 27 شخصا أصيبوا بالرصاص الحي وذلك خلال المواجهات التي اندلعت مع القوات الإسرائيلية على أكثر من محور.
واندلعت مواجهات عنيفة عند الحاجز المقام على مدخل مخيم شعفاط بمدينة القدس.
أما في رام الله، فقد أصيب شاب بالرصاص الحي، في المواجهات العنيفة التي اندلعت بين المواطنين والجنود الإسرائيليين في بلدة المزرعة الغربية شمال غربي رام الله، فيما أصيب 4 شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في المواجهات العنيفة التي اندلعت عند المدخل الشمالي للبيرة.
وأطلق الجنود الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة نحو المواطنين الذين ردوا بإلقاء الحجارة نحو الجنود.
وصرح أمين عام المبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي أن الجنود أطلقوا الرصاص على سيارة إسعاف تابعة للإغاثة الطبية الفلسطينية وأصابوا أحد المسعفين بجراح في رأسه.
أصيب 57 فلسطينيا بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط في المواجهات التي شهدتها محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة في "جمعة الغضب" العاشرة، رفضا لإعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، أن 57 مصابا وصلوا إلى المشافي الحكومية في قطاع غزة والضفة الغربية بينها 2 خطيرة في قطاع غزة.
وقالت إن 14 إصابة وصلت إلى مجمع فلسطين الطبي من المواجهات التي دارت بين الشبان والقوات الإسرائلية بالقرب من مدخل رام الله الشمالي.
ووصلت مستشفى رفيديا الحكومي 9 إصابات في مواجهات مع جنود إسرائيليين جنوبي نابلس، وأكدت الوزارة الفلسطينية وقوع 5 إصابات بالرصاص في المواجهات على مدخل أريحا.
وفي قطاع غزة، أفادت وزارة الصحة بأن 27 شخصا أصيبوا بالرصاص الحي وذلك خلال المواجهات التي اندلعت مع القوات الإسرائيلية على أكثر من محور.
واندلعت مواجهات عنيفة عند الحاجز المقام على مدخل مخيم شعفاط بمدينة القدس.
أما في رام الله، فقد أصيب شاب بالرصاص الحي، في المواجهات العنيفة التي اندلعت بين المواطنين والجنود الإسرائيليين في بلدة المزرعة الغربية شمال غربي رام الله، فيما أصيب 4 شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في المواجهات العنيفة التي اندلعت عند المدخل الشمالي للبيرة.
وأطلق الجنود الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة نحو المواطنين الذين ردوا بإلقاء الحجارة نحو الجنود.
وصرح أمين عام المبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي أن الجنود أطلقوا الرصاص على سيارة إسعاف تابعة للإغاثة الطبية الفلسطينية وأصابوا أحد المسعفين بجراح في رأسه.
-
11:41وزير الصناعة يشرف على احداث اللجنة الجهوية للاستثمار الخاص
10 فيفري 2018
-
11:38طبربة- منوبة: القبض على فتاة تتواصل مع عناصر إرهابية
10 فيفري 2018
-
11:25أكودة: وفاة استاذ أثناء أداء واجبه المهني
10 فيفري 2018
-
11:12إسناد ترخيص لخيمة دعوية بزغوان: وزير الداخلية يوضّح
10 فيفري 2018
-
11:06وزير التنمية يشرف على المجلس الجهوي للتنمية بجندوبة
10 فيفري 2018
-
10:51زعيم كوريا الشمالية يدعو رئيس كوريا الجنوبية لزيارة بيونغ يانغ
10 فيفري 2018
-
10:45سوسة: مواطن ينفذ وقفة احتجاجية صحبة أطفاله أمام مقر الولاية
10 فيفري 2018
-
10:31نابل: حجز 10اطنان من مادة الفرينة المدعمة و1756 علبة طماطم
10 فيفري 2018
-
10:01اليوم.. وزير الداخلية لطفي براهم في مساءلة أمام البرلمان
10 فيفري 2018
-
09:56ريهام سعيد متورطة بخطف أطفال.. والنيابة تسجن معدة ومصور
10 فيفري 2018
-
09:34غارات إسرائيلية بعد إسقاط مقاتلة بنيران سورية
10 فيفري 2018
-
09:31صور من عملية إسقاط طائرة مقاتلة تابعة للكيان الصهيوني
10 فيفري 2018
-
09:21فافرينكا يتفوق على "ترويتشكي" ويبلغ نصف نهائي بطولة صوفيا للتنس
10 فيفري 2018
-
09:04إصابة 4 جنود من الجيش الليبي بهجوم انتحاري
10 فيفري 2018
-
08:43القوات السورية تسقط مقاتلة تابعة للكيان الصهيوني
10 فيفري 2018
-
08:38الشبيكة: إيقاف عون حماية مدنية بحوزته 3 كيلو غرام من القنب الهندي
10 فيفري 2018
-
08:35القيروان: رئيسة النيابة الخصوصية تتعرض إلى "براكاج" أثناء مباشرة مهامها
10 فيفري 2018
-
08:32فرنسا: عملية سطو كبيرة قرب الحدود مع سويسرا
10 فيفري 2018
-
00:35تأجيل إضراب في شركة خدمات الجنوب بتطاوين
10 فيفري 2018
-
00:26إصابة 57 فلسطينيا بالرصاص في مواجهات "جمعة الغضب" العاشرة
10 فيفري 2018