القيروان: تقرير حول المطاعم والمبيتات المدرسية يكشف تدهور الخدمات والبنية التحتية

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كشف تقرير أنجزته الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان فرع القيروان حول "المطاعم ومخازن المؤونة والمبيتات المدرسية بولاية القيروان" تدهور البنية التحتية والخدمات المقدمة للتلاميذ ووجود نقص في الاطارات والعملة بعدد من المطاعم والمبيتات المدرسية بالجهة
وشمل التقرير الذي تم تقديم نتائجه خلال ندوة عقدها فرع الرابطة بمقره عشية اليوم الجمعة وتضمن حصيلة الزيارات الميدانية التي انجزتها الرابطة في 11 مؤسسة تربوية اعدادية وثانوية في الجهة وفي مبيتاتها بكل من الوسلاتية والعلا وعين جلولة وحفوز ومدينة القيروان، وفق تصريح رئيسة فرع الرابطة بالقيروان هند بليش البراق.
وكشف التقرير، الذي أنجز في إطار تنفيذ الاتفاقية المبرمة بين وزارة التربية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، ضعف واهتراء البنية التحتية للمطاعم والمبيتات والمرافق الصحية، وتقادم شبكات الصرف الصحي، ووجود مياه كريهة في غرف التلاميذ، وتواجد نسبة عالية من الرطوبة في المبيتات، وافتقار اغلب المؤسسات لقاعات المراجعة، وإهمال التلاميذ في أوقات الفراغ واجبارهم على المراجعة في ظروف غير مريحة (تحت الاشجار وخارج المؤسسة).
أما في مجال الخدمات المقدمة للتلاميذ، فبينت النتائج عدم صلوحية الكثير من المواد الغذائية المعلبة (شامية، معجون)، ونقصا فادحا في أواني الاكل بالنسبة للتلاميذ، وانتهاء صلاحية استعمال الكثير من معدات الطبخ المستخدمة، إلى جانب النقص الكبير في التزود ببعض المواد الغذائية كاللحوم والدجاج والبيض.
وتعاني هذه المبيتات والمؤسسات التربوية من غياب النظافة (على غرار معهد العلا واعدادية حفوز) وسوء الاكلة وضعفها (خاصة فطور الصباح واكلة المساء)، بالاضافة الى وجود اكتظاظ يتسبب في روائح كريهة، وعدم توفر ظروف الاقامة المريحة للتلاميذ (اعدادية الوسلاتية واعدادية حفوز).
كما بينت نتائج التقرير غياب "أدواش" بعدد من المؤسسات ووجود مشاكل تقنية في الطاقة الشمسية خاصة في المؤسسات التي تتوفر بها "أدواش".
ومن الناحية الترفيهية كشفت الزيارات الميدانية غيابا تاما في جميع المؤسسات التربوية للانشطة الثقافية والنوادي والانشطة الرياضية (مساء الجمعة) وتواصل تلقي التلاميذ للدروس الخصوصية مساء الجمعة رغم وجود منشور من وزارة التربية يمنع ذلك، بالاضافة الى عدم تمكين التلاميذ من متابعة البرامج التلفزية في أوقات الفراغ.
أما من حيث الاطارات والعملة، فقد أثبت التقرير وجود نقص واضح في الاطارات والعملة المختصين في المطاعم والمبيتات وعدم تطابق الهندام المهني ووسائل الوقاية الصحية للعاملين مع طبيعة عملهم.
يشار الى ان هذه الزيارات الميدانية انتظمت اواخر شهر جانفي 2018
كشف تقرير أنجزته الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان فرع القيروان حول "المطاعم ومخازن المؤونة والمبيتات المدرسية بولاية القيروان" تدهور البنية التحتية والخدمات المقدمة للتلاميذ ووجود نقص في الاطارات والعملة بعدد من المطاعم والمبيتات المدرسية بالجهة
وشمل التقرير الذي تم تقديم نتائجه خلال ندوة عقدها فرع الرابطة بمقره عشية اليوم الجمعة وتضمن حصيلة الزيارات الميدانية التي انجزتها الرابطة في 11 مؤسسة تربوية اعدادية وثانوية في الجهة وفي مبيتاتها بكل من الوسلاتية والعلا وعين جلولة وحفوز ومدينة القيروان، وفق تصريح رئيسة فرع الرابطة بالقيروان هند بليش البراق.
وكشف التقرير، الذي أنجز في إطار تنفيذ الاتفاقية المبرمة بين وزارة التربية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، ضعف واهتراء البنية التحتية للمطاعم والمبيتات والمرافق الصحية، وتقادم شبكات الصرف الصحي، ووجود مياه كريهة في غرف التلاميذ، وتواجد نسبة عالية من الرطوبة في المبيتات، وافتقار اغلب المؤسسات لقاعات المراجعة، وإهمال التلاميذ في أوقات الفراغ واجبارهم على المراجعة في ظروف غير مريحة (تحت الاشجار وخارج المؤسسة).
أما في مجال الخدمات المقدمة للتلاميذ، فبينت النتائج عدم صلوحية الكثير من المواد الغذائية المعلبة (شامية، معجون)، ونقصا فادحا في أواني الاكل بالنسبة للتلاميذ، وانتهاء صلاحية استعمال الكثير من معدات الطبخ المستخدمة، إلى جانب النقص الكبير في التزود ببعض المواد الغذائية كاللحوم والدجاج والبيض.
وتعاني هذه المبيتات والمؤسسات التربوية من غياب النظافة (على غرار معهد العلا واعدادية حفوز) وسوء الاكلة وضعفها (خاصة فطور الصباح واكلة المساء)، بالاضافة الى وجود اكتظاظ يتسبب في روائح كريهة، وعدم توفر ظروف الاقامة المريحة للتلاميذ (اعدادية الوسلاتية واعدادية حفوز).
كما بينت نتائج التقرير غياب "أدواش" بعدد من المؤسسات ووجود مشاكل تقنية في الطاقة الشمسية خاصة في المؤسسات التي تتوفر بها "أدواش".
ومن الناحية الترفيهية كشفت الزيارات الميدانية غيابا تاما في جميع المؤسسات التربوية للانشطة الثقافية والنوادي والانشطة الرياضية (مساء الجمعة) وتواصل تلقي التلاميذ للدروس الخصوصية مساء الجمعة رغم وجود منشور من وزارة التربية يمنع ذلك، بالاضافة الى عدم تمكين التلاميذ من متابعة البرامج التلفزية في أوقات الفراغ.
أما من حيث الاطارات والعملة، فقد أثبت التقرير وجود نقص واضح في الاطارات والعملة المختصين في المطاعم والمبيتات وعدم تطابق الهندام المهني ووسائل الوقاية الصحية للعاملين مع طبيعة عملهم.
يشار الى ان هذه الزيارات الميدانية انتظمت اواخر شهر جانفي 2018
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11:41وزير الصناعة يشرف على احداث اللجنة الجهوية للاستثمار الخاص
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11:38طبربة- منوبة: القبض على فتاة تتواصل مع عناصر إرهابية
10 فيفري 2018
-
11:25أكودة: وفاة استاذ أثناء أداء واجبه المهني
10 فيفري 2018
-
11:12إسناد ترخيص لخيمة دعوية بزغوان: وزير الداخلية يوضّح
10 فيفري 2018
-
11:06وزير التنمية يشرف على المجلس الجهوي للتنمية بجندوبة
10 فيفري 2018
-
10:51زعيم كوريا الشمالية يدعو رئيس كوريا الجنوبية لزيارة بيونغ يانغ
10 فيفري 2018
-
10:45سوسة: مواطن ينفذ وقفة احتجاجية صحبة أطفاله أمام مقر الولاية
10 فيفري 2018
-
10:31نابل: حجز 10اطنان من مادة الفرينة المدعمة و1756 علبة طماطم
10 فيفري 2018
-
10:01اليوم.. وزير الداخلية لطفي براهم في مساءلة أمام البرلمان
10 فيفري 2018
-
09:56ريهام سعيد متورطة بخطف أطفال.. والنيابة تسجن معدة ومصور
10 فيفري 2018
-
09:34غارات إسرائيلية بعد إسقاط مقاتلة بنيران سورية
10 فيفري 2018
-
09:31صور من عملية إسقاط طائرة مقاتلة تابعة للكيان الصهيوني
10 فيفري 2018
-
09:21فافرينكا يتفوق على "ترويتشكي" ويبلغ نصف نهائي بطولة صوفيا للتنس
10 فيفري 2018
-
09:04إصابة 4 جنود من الجيش الليبي بهجوم انتحاري
10 فيفري 2018
-
08:43القوات السورية تسقط مقاتلة تابعة للكيان الصهيوني
10 فيفري 2018
-
08:38الشبيكة: إيقاف عون حماية مدنية بحوزته 3 كيلو غرام من القنب الهندي
10 فيفري 2018
-
08:35القيروان: رئيسة النيابة الخصوصية تتعرض إلى "براكاج" أثناء مباشرة مهامها
10 فيفري 2018
-
08:32فرنسا: عملية سطو كبيرة قرب الحدود مع سويسرا
10 فيفري 2018
-
00:35تأجيل إضراب في شركة خدمات الجنوب بتطاوين
10 فيفري 2018
-
00:26إصابة 57 فلسطينيا بالرصاص في مواجهات "جمعة الغضب" العاشرة
10 فيفري 2018