كرة القدم: انضمام الياس السخيري الى المنتخب الوطني

اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم عن انضمام الياس السخيري الى المنتخب الوطني التونسي للكرة القدم. واوضحت الجامعة في موقعها الرسمي في الانترنت مساء اليوم الجمعة "ان الدكتور وديع الجريء رئيس الجامعة التقى اليوم الجمعة 9 فيفري 2018 في مدينة مونبوليي اللاعب الياس السخيري وتأكد نهائيا انضمامه الى صفوف المنتخب الوطني .