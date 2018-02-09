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يوم السبت 10 فيفري 2018
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بنزرت: إصدار قرارات سحب للرخص والبطاقات المهنية ضد 24 من سائقي وأصحاب رخص تاكسي واللّواج والنقل ريفي
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الأولى
بنزرت: إصدار قرارات سحب للرخص والبطاقات المهنية ضد 24 من سائقي وأصحاب رخص تاكسي واللّواج والنقل ريفي
09 فيفري 2018 | 22:58

نظرت لجنة التأديب الجهوية الخاصة بالنقل العمومي غير المنتظم بولاية بنزرت، اليوم الجمعة، خلال الاجتماع الثاني لها منذ تفعيلها خلال نوفمبر الفارط، في ملفات 24 سائق وصاحب رخصة تاكسي ولواج ونقل ريفي، أقرت في شأنها اصدار قرارات سحب للرخص والبطاقة المهنية بين اسبوع وشهر، وذلك وفق ما ذكره رئيس دائرة العمل الاقتصادي والاستثمار بمقر ولاية بنزرت ومنسق اللجنة الاستشارية للنقل بالولاية نوفل بن ابراهيم .

وأوضح أنه تم عرض 11 ملفا يتعلق بمجال التاكسي على لجنة التأديب حيث وجهت إلى أصحابها مخالفات تتعلق بعدم استعمال العداد، والامتناع عن تقديم الخدمة، بينما تم عرض 10 حالات تهم قطاع النقل الريفي الذين وجهت لأصحابها مخالفات تتعلق بعدم احترام مناطق الجولان وأيضا الحمل الاضافي كما تم عرض 3 حالات تهم قطاع اللواج وجهت لأصحابها مخالفات عدم احترام منطقة الجولان والحمل الإضافي .

وبيّن أن لجنة التأديب الجهوية ستواصل عملها بذات النسق من السرعة والشفافية بحضور ممثلي كل القطاعات والهياكل ذات العلاقة مع اتخاذ ما يجب من اجراءات ردعية قانونية في المخالفات المرتكبة والتي ستتضاعف حدتها في حالة اصرار صاحبها على العود.

 

وات
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بنزرت: إصدار قرارات سحب للرخص والبطاقات المهنية ضد 24 من سائقي وأصحاب رخص تاكسي واللّواج والنقل ريفي
09 فيفري 2018 | 22:58

نظرت لجنة التأديب الجهوية الخاصة بالنقل العمومي غير المنتظم بولاية بنزرت، اليوم الجمعة، خلال الاجتماع الثاني لها منذ تفعيلها خلال نوفمبر الفارط، في ملفات 24 سائق وصاحب رخصة تاكسي ولواج ونقل ريفي، أقرت في شأنها اصدار قرارات سحب للرخص والبطاقة المهنية بين اسبوع وشهر، وذلك وفق ما ذكره رئيس دائرة العمل الاقتصادي والاستثمار بمقر ولاية بنزرت ومنسق اللجنة الاستشارية للنقل بالولاية نوفل بن ابراهيم .

وأوضح أنه تم عرض 11 ملفا يتعلق بمجال التاكسي على لجنة التأديب حيث وجهت إلى أصحابها مخالفات تتعلق بعدم استعمال العداد، والامتناع عن تقديم الخدمة، بينما تم عرض 10 حالات تهم قطاع النقل الريفي الذين وجهت لأصحابها مخالفات تتعلق بعدم احترام مناطق الجولان وأيضا الحمل الاضافي كما تم عرض 3 حالات تهم قطاع اللواج وجهت لأصحابها مخالفات عدم احترام منطقة الجولان والحمل الإضافي .

وبيّن أن لجنة التأديب الجهوية ستواصل عملها بذات النسق من السرعة والشفافية بحضور ممثلي كل القطاعات والهياكل ذات العلاقة مع اتخاذ ما يجب من اجراءات ردعية قانونية في المخالفات المرتكبة والتي ستتضاعف حدتها في حالة اصرار صاحبها على العود.

 

وات
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10 فيفري 2018 السّاعة 00:35
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إصابة 57 فلسطينيا بالرصاص في مواجهات "جمعة الغضب" العاشرة
10 فيفري 2018 السّاعة 00:26
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10 فيفري 2018 السّاعة 00:05
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عبد الجليل المسعودي
معنى الاحتفاء بذكرى الساقية
حضور الوزير الأول الجزائري ورئيس الحكومة التونسي واشرافهما على احتفالات رسمية وإلقاؤهما خطابات مفعمة بالوعود الجميلة، كل ذلك لم يغير شيئا من الاحساس العام العميق أن الذكرى...
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