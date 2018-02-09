بنزرت: إصدار قرارات سحب للرخص والبطاقات المهنية ضد 24 من سائقي وأصحاب رخص تاكسي واللّواج والنقل ريفي

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نظرت لجنة التأديب الجهوية الخاصة بالنقل العمومي غير المنتظم بولاية بنزرت، اليوم الجمعة، خلال الاجتماع الثاني لها منذ تفعيلها خلال نوفمبر الفارط، في ملفات 24 سائق وصاحب رخصة تاكسي ولواج ونقل ريفي، أقرت في شأنها اصدار قرارات سحب للرخص والبطاقة المهنية بين اسبوع وشهر، وذلك وفق ما ذكره رئيس دائرة العمل الاقتصادي والاستثمار بمقر ولاية بنزرت ومنسق اللجنة الاستشارية للنقل بالولاية نوفل بن ابراهيم .
وأوضح أنه تم عرض 11 ملفا يتعلق بمجال التاكسي على لجنة التأديب حيث وجهت إلى أصحابها مخالفات تتعلق بعدم استعمال العداد، والامتناع عن تقديم الخدمة، بينما تم عرض 10 حالات تهم قطاع النقل الريفي الذين وجهت لأصحابها مخالفات تتعلق بعدم احترام مناطق الجولان وأيضا الحمل الاضافي كما تم عرض 3 حالات تهم قطاع اللواج وجهت لأصحابها مخالفات عدم احترام منطقة الجولان والحمل الإضافي .
وبيّن أن لجنة التأديب الجهوية ستواصل عملها بذات النسق من السرعة والشفافية بحضور ممثلي كل القطاعات والهياكل ذات العلاقة مع اتخاذ ما يجب من اجراءات ردعية قانونية في المخالفات المرتكبة والتي ستتضاعف حدتها في حالة اصرار صاحبها على العود.
نظرت لجنة التأديب الجهوية الخاصة بالنقل العمومي غير المنتظم بولاية بنزرت، اليوم الجمعة، خلال الاجتماع الثاني لها منذ تفعيلها خلال نوفمبر الفارط، في ملفات 24 سائق وصاحب رخصة تاكسي ولواج ونقل ريفي، أقرت في شأنها اصدار قرارات سحب للرخص والبطاقة المهنية بين اسبوع وشهر، وذلك وفق ما ذكره رئيس دائرة العمل الاقتصادي والاستثمار بمقر ولاية بنزرت ومنسق اللجنة الاستشارية للنقل بالولاية نوفل بن ابراهيم .
وأوضح أنه تم عرض 11 ملفا يتعلق بمجال التاكسي على لجنة التأديب حيث وجهت إلى أصحابها مخالفات تتعلق بعدم استعمال العداد، والامتناع عن تقديم الخدمة، بينما تم عرض 10 حالات تهم قطاع النقل الريفي الذين وجهت لأصحابها مخالفات تتعلق بعدم احترام مناطق الجولان وأيضا الحمل الاضافي كما تم عرض 3 حالات تهم قطاع اللواج وجهت لأصحابها مخالفات عدم احترام منطقة الجولان والحمل الإضافي .
وبيّن أن لجنة التأديب الجهوية ستواصل عملها بذات النسق من السرعة والشفافية بحضور ممثلي كل القطاعات والهياكل ذات العلاقة مع اتخاذ ما يجب من اجراءات ردعية قانونية في المخالفات المرتكبة والتي ستتضاعف حدتها في حالة اصرار صاحبها على العود.
-
00:35تأجيل إضراب في شركة خدمات الجنوب بتطاوين
10 فيفري 2018
-
00:26إصابة 57 فلسطينيا بالرصاص في مواجهات "جمعة الغضب" العاشرة
10 فيفري 2018
-
-
23:09كرة القدم: انضمام الياس السخيري الى المنتخب الوطني
09 فيفري 2018
-
-
22:35جلس في المرحاض حتى كاد يفقد أمعاءه!
09 فيفري 2018
-
22:14ريال مدريد في ورطة بسبب برشلونة
09 فيفري 2018
-
22:04العاملون في ''شمس إف إم'' يقررون مقاضاة ''الكرامة القابضة''
09 فيفري 2018
-
21:54صفاقس: قتيل في حادث مرور مروّع بمنزل شاكر
09 فيفري 2018
-
21:38الرئيس الكوري الشمالي يعزل قائد الجيش
09 فيفري 2018
-
21:15بسبب تهاطل الامطار.. لجنة مجابهة الكوارث بتطاوين تدعو الى التزام الحذر
09 فيفري 2018
-
20:55باكستان تعلن مقتل زعيم "طالبان باكستان" بغارة أمريكية
09 فيفري 2018
-
20:49محرز يكسر حاجز الصمت حول أزمة تمرده
09 فيفري 2018
-
20:43رئيس الجمهورية يقرر التمديد في حالة الطوارئ لمدة شهر
09 فيفري 2018
-
20:29إطلاق اسم ولي العهد على الدوري السعوي
09 فيفري 2018
-
20:17بينهم امرأة: الحرس الوطني يطيح بقتلة فلاح طبلبة
09 فيفري 2018
-
20:04للمرة الثانية: وزير فرنسي يواجه تهمة الاغتصاب
09 فيفري 2018
-
19:52توقيع اصدارين جديدين للزميل خالد الحداد
09 فيفري 2018
-
-
19:26معز الشرقي يتوج ببطولة الرياض للتنس
09 فيفري 2018