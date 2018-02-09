بنزرت: إصدار قرارات سحب للرخص والبطاقات المهنية ضد 24 من سائقي وأصحاب رخص تاكسي واللّواج والنقل ريفي

نظرت لجنة التأديب الجهوية الخاصة بالنقل العمومي غير المنتظم بولاية بنزرت، اليوم الجمعة، خلال الاجتماع الثاني لها منذ تفعيلها خلال نوفمبر الفارط، في ملفات 24 سائق وصاحب رخصة تاكسي ولواج ونقل ريفي، أقرت في شأنها اصدار قرارات سحب للرخص والبطاقة المهنية بين اسبوع وشهر، وذلك وفق ما ذكره رئيس دائرة العمل الاقتصادي والاستثمار بمقر ولاية بنزرت ومنسق اللجنة الاستشارية للنقل بالولاية نوفل بن ابراهيم .

وأوضح أنه تم عرض 11 ملفا يتعلق بمجال التاكسي على لجنة التأديب حيث وجهت إلى أصحابها مخالفات تتعلق بعدم استعمال العداد، والامتناع عن تقديم الخدمة، بينما تم عرض 10 حالات تهم قطاع النقل الريفي الذين وجهت لأصحابها مخالفات تتعلق بعدم احترام مناطق الجولان وأيضا الحمل الاضافي كما تم عرض 3 حالات تهم قطاع اللواج وجهت لأصحابها مخالفات عدم احترام منطقة الجولان والحمل الإضافي .

وبيّن أن لجنة التأديب الجهوية ستواصل عملها بذات النسق من السرعة والشفافية بحضور ممثلي كل القطاعات والهياكل ذات العلاقة مع اتخاذ ما يجب من اجراءات ردعية قانونية في المخالفات المرتكبة والتي ستتضاعف حدتها في حالة اصرار صاحبها على العود.

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