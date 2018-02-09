جلس في المرحاض حتى كاد يفقد أمعاءه!

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نُقل أحد سكان الصين إلى المستشفى بعد أن أمضى نصف ساعة من اللعب على هاتفه الذكي وهو جالس في المرحاض.
وقع الحادث في مدينة زونغشان بمقاطعة غوانغدونغ عندما أحس الرجل الصيني بأن شيئا غريبا خرج منه، أثناء جلوسه على كرسي المرحاض ونقل بعدها في حالة إسعافية إلى المستشفى.
وقال الطبيب المعالج إن هذه الحالة تعرف في الطب باسم (هبوط المستقيم)، ويبدو أن الرجل الذي أصيب بها، كان يعاني من مشاكل صحية في الأمعاء الغليظة منذ عدة سنوات، وتدهورت حالته بسبب الجلوس الطويل في المرحاض وهو يمارس الألعاب الإلكترونية على الهاتف الجوال. وأضاف الطبيب أن حالة المريض الذي لم يكشف عن اسمه، مستقرة وفي تحسن ملحوظ.
نُقل أحد سكان الصين إلى المستشفى بعد أن أمضى نصف ساعة من اللعب على هاتفه الذكي وهو جالس في المرحاض.
وقع الحادث في مدينة زونغشان بمقاطعة غوانغدونغ عندما أحس الرجل الصيني بأن شيئا غريبا خرج منه، أثناء جلوسه على كرسي المرحاض ونقل بعدها في حالة إسعافية إلى المستشفى.
وقال الطبيب المعالج إن هذه الحالة تعرف في الطب باسم (هبوط المستقيم)، ويبدو أن الرجل الذي أصيب بها، كان يعاني من مشاكل صحية في الأمعاء الغليظة منذ عدة سنوات، وتدهورت حالته بسبب الجلوس الطويل في المرحاض وهو يمارس الألعاب الإلكترونية على الهاتف الجوال. وأضاف الطبيب أن حالة المريض الذي لم يكشف عن اسمه، مستقرة وفي تحسن ملحوظ.
-
00:35تأجيل إضراب في شركة خدمات الجنوب بتطاوين
10 فيفري 2018
-
00:26إصابة 57 فلسطينيا بالرصاص في مواجهات "جمعة الغضب" العاشرة
10 فيفري 2018
-
-
23:09كرة القدم: انضمام الياس السخيري الى المنتخب الوطني
09 فيفري 2018
-
-
22:35جلس في المرحاض حتى كاد يفقد أمعاءه!
09 فيفري 2018
-
22:14ريال مدريد في ورطة بسبب برشلونة
09 فيفري 2018
-
22:04العاملون في ''شمس إف إم'' يقررون مقاضاة ''الكرامة القابضة''
09 فيفري 2018
-
21:54صفاقس: قتيل في حادث مرور مروّع بمنزل شاكر
09 فيفري 2018
-
21:38الرئيس الكوري الشمالي يعزل قائد الجيش
09 فيفري 2018
-
21:15بسبب تهاطل الامطار.. لجنة مجابهة الكوارث بتطاوين تدعو الى التزام الحذر
09 فيفري 2018
-
20:55باكستان تعلن مقتل زعيم "طالبان باكستان" بغارة أمريكية
09 فيفري 2018
-
20:49محرز يكسر حاجز الصمت حول أزمة تمرده
09 فيفري 2018
-
20:43رئيس الجمهورية يقرر التمديد في حالة الطوارئ لمدة شهر
09 فيفري 2018
-
20:29إطلاق اسم ولي العهد على الدوري السعوي
09 فيفري 2018
-
20:17بينهم امرأة: الحرس الوطني يطيح بقتلة فلاح طبلبة
09 فيفري 2018
-
20:04للمرة الثانية: وزير فرنسي يواجه تهمة الاغتصاب
09 فيفري 2018
-
19:52توقيع اصدارين جديدين للزميل خالد الحداد
09 فيفري 2018
-
-
19:26معز الشرقي يتوج ببطولة الرياض للتنس
09 فيفري 2018