مع اقتراب موعد تقديم الترشحات:الجهــــــــــــــــات تستعـــــــــــــــدّ للانتخابـــــــــــــــــــــــات

بدأت الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات وهيئاتها الفرعية الاستعداد للانتخابات البلدية والتي ستنجز للمرّة الأولى منذ اندلاع الثورة.

«الشروق» رصدت استعدادات بعض الهيئات في الجهات واستقت معطيات عن الانتخابات لا سيما مع اقتراب موعد تقديم الترشّحات.