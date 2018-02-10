الكــاف:عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نجلاء براهم لـ «الشروق»:الانتخابات البلدية ليست كالتشريعية

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مع اقتراب موعد تقديم الترشحات للانتخابات البلدية بدأت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئات الفرعية في الاستعداد لهذا الموعد التاريخي المهم في تونس، والذي يحدث للمرة الأولى بعد أحداث جانفي 2011 أي بعد أزيد من 7 سنوات.
الشروق ـ الكاف:
«الشروق» التقت السيدة نجلاء براهم عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي أفادت أن الهيئة العليا نظمت لقاءات إعلامية جمعتها بممثلين عن الأحزاب والمجتمع المدني الناشط في الجهات بعدما نظمت لقاءات بالأحزاب السياسية حول إجراءات وشروط الترشح للانتخابات البلدية بحضور ممثلين عن القضاة والمحاكم الإدارية المنتصبة حديثا في بعض الولايات.
وأضافت أنه تم الاستماع والإجابة عن استفسارات وتساؤلات الحضور لتبسيط شروط وإجراءات الترشح والطعون. كما تم توزيع دليل الترشح الذي يتضمن تفصيلا للإجراءات والوثائق والطعون لتفادي أي إشكال يمكن أن يطرأ أثناء الترشحات التي ستنطلق يوم 15 فيفري إلى غاية يوم 22 فيفري، تفتح خلالها الهيئة باب الترشح في الهيئات الفرعية ومراكز الجهات.
وأكّدت أن القانون الانتخابي فيه جملة من الشروط والوثائق المفصلة ويمكن أن يشكل ذلك صعوبة على البعض خاصة المستقلين وبعض الأحزاب لأن هناك فرقا بين الانتخابات التشريعية والانتخابات البلدية لذلك تسعى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى تبسيط الإجراءات وتفسيرها لتفادي إسقاط بعض القائمات، وتمكين المترشحين من فرص التصحيح لأن هناك إجراءات قابلة للتصحيح وإجراءات لكيفية إتمام وثائق الترشح. وتختم محدثتنا بالقول من المستحسن تقديم الملفات في اليوم الأول لإيجاد فرص تجاوز الإخلالات إن وجدت.
مع اقتراب موعد تقديم الترشحات للانتخابات البلدية بدأت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئات الفرعية في الاستعداد لهذا الموعد التاريخي المهم في تونس، والذي يحدث للمرة الأولى بعد أحداث جانفي 2011 أي بعد أزيد من 7 سنوات.
الشروق ـ الكاف:
«الشروق» التقت السيدة نجلاء براهم عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي أفادت أن الهيئة العليا نظمت لقاءات إعلامية جمعتها بممثلين عن الأحزاب والمجتمع المدني الناشط في الجهات بعدما نظمت لقاءات بالأحزاب السياسية حول إجراءات وشروط الترشح للانتخابات البلدية بحضور ممثلين عن القضاة والمحاكم الإدارية المنتصبة حديثا في بعض الولايات.
وأضافت أنه تم الاستماع والإجابة عن استفسارات وتساؤلات الحضور لتبسيط شروط وإجراءات الترشح والطعون. كما تم توزيع دليل الترشح الذي يتضمن تفصيلا للإجراءات والوثائق والطعون لتفادي أي إشكال يمكن أن يطرأ أثناء الترشحات التي ستنطلق يوم 15 فيفري إلى غاية يوم 22 فيفري، تفتح خلالها الهيئة باب الترشح في الهيئات الفرعية ومراكز الجهات.
وأكّدت أن القانون الانتخابي فيه جملة من الشروط والوثائق المفصلة ويمكن أن يشكل ذلك صعوبة على البعض خاصة المستقلين وبعض الأحزاب لأن هناك فرقا بين الانتخابات التشريعية والانتخابات البلدية لذلك تسعى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى تبسيط الإجراءات وتفسيرها لتفادي إسقاط بعض القائمات، وتمكين المترشحين من فرص التصحيح لأن هناك إجراءات قابلة للتصحيح وإجراءات لكيفية إتمام وثائق الترشح. وتختم محدثتنا بالقول من المستحسن تقديم الملفات في اليوم الأول لإيجاد فرص تجاوز الإخلالات إن وجدت.
-
23:44وزارة الخارجية: تونس لم تقدم هدايا للبرلمانيين الأوروبيين للحصول على دعمهم
10 فيفري 2018
-
23:14بين البئر الاحمر ومدنين: تفّحم جثة مهرب في حادث انقلاب سيارته واصابة مرافقه
10 فيفري 2018
-
22:42سرق سيارة.. ثم فاجأ مالكتها بمكالمة غريبة
10 فيفري 2018
-
22:28صفاقس: فضاء لطرح صعوبات الاستثمار وتعطل المشاريع التنموية في الجهة
10 فيفري 2018
-
22:08ريال مدريد يصعق ضيفه سوسييداد
10 فيفري 2018
-
21:46صيادو سمك أبو سيف يغلقون ميناء الصيد البحري بقليبية
10 فيفري 2018
-
21:32بطولة المغرب: الوداد ينهزم امام الرجاء البيضاوي 1-2
10 فيفري 2018
-
21:00قضية حي النسيم:الصومالي يرفض المثول أمام المحكمة
10 فيفري 2018
-
20:59يدربه فوزي البنزرتي: بطل افريقيا ينهزم في دربي الدار البيضاء
10 فيفري 2018
-
20:46العثور على ثلاجة من العصر الحديدي في اسكتلندا!
10 فيفري 2018
-
20:31رئيس الاتحاد الإسباني يرفع الحرج عن ريال مدريد
10 فيفري 2018
-
20:17روسي استولى على أموال من المخابرات الأمريكية مقابل معلومات وهمية عن ترامب
10 فيفري 2018
-
20:02بينها نيشان احد البايات: القبض على شخصين من أجل عرض اثار للبيع
10 فيفري 2018
-
19:53كرة السلة: النجم الرادسي يكسب نقطة الحوافز في بطولة القسم الوطني "أ"
10 فيفري 2018
-
19:41ذهاب الدور التمهيدي لرابطة الابطال الافريقية: الترجي يعود بالتعادل من موريتانيا
10 فيفري 2018
-
19:37توزر: انطلاق تظاهرة " الطيران للجميع " المرحلة الثالثة
10 فيفري 2018
-
19:27بلاي آوت الكرة الطائرة: بوسالم وقليبية في طليعة الترتيب
10 فيفري 2018
-
-
19:01النهضة تقرر مقاضاة الأشخاص والمؤسسات الإعلامية المنخرطة في حملات التشويه ضدها
10 فيفري 2018
-
18:4227 قتيلا جراء تصادم حافلة بدراجة نارية في إندونيسيا
10 فيفري 2018