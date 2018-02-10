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يوم السبت 10 فيفري 2018
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الكــاف:عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نجلاء براهم لـ «الشروق»:الانتخابات البلدية ليست كالتشريعية
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شروق الجهات
الكــاف:عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نجلاء براهم لـ «الشروق»:الانتخابات البلدية ليست كالتشريعية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 فيفري 2018

مع اقتراب موعد تقديم الترشحات للانتخابات البلدية بدأت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئات الفرعية في الاستعداد لهذا الموعد التاريخي المهم في تونس، والذي يحدث للمرة الأولى بعد أحداث جانفي 2011 أي بعد أزيد من 7 سنوات.

الشروق ـ الكاف:
«الشروق» التقت السيدة نجلاء براهم عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي أفادت أن الهيئة العليا نظمت لقاءات إعلامية جمعتها بممثلين عن الأحزاب والمجتمع المدني الناشط في الجهات بعدما نظمت لقاءات بالأحزاب السياسية حول إجراءات وشروط الترشح للانتخابات البلدية بحضور ممثلين عن القضاة والمحاكم الإدارية المنتصبة حديثا في بعض الولايات.
وأضافت أنه تم الاستماع والإجابة عن استفسارات وتساؤلات الحضور لتبسيط شروط وإجراءات الترشح والطعون. كما تم توزيع دليل الترشح الذي يتضمن تفصيلا للإجراءات والوثائق والطعون لتفادي أي إشكال يمكن أن يطرأ أثناء الترشحات التي ستنطلق يوم 15 فيفري إلى غاية يوم 22 فيفري، تفتح خلالها الهيئة باب الترشح في الهيئات الفرعية ومراكز الجهات.
وأكّدت أن القانون الانتخابي فيه جملة من الشروط والوثائق المفصلة ويمكن أن يشكل ذلك صعوبة على البعض خاصة المستقلين وبعض الأحزاب لأن هناك فرقا بين الانتخابات التشريعية والانتخابات البلدية لذلك تسعى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى تبسيط الإجراءات وتفسيرها لتفادي إسقاط بعض القائمات، وتمكين المترشحين من فرص التصحيح لأن هناك إجراءات قابلة للتصحيح وإجراءات لكيفية إتمام وثائق الترشح. وتختم محدثتنا بالقول من المستحسن تقديم الملفات في اليوم الأول لإيجاد فرص تجاوز الإخلالات إن وجدت.

رشاد الصالحي
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شروق الجهات
الكــاف:عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نجلاء براهم لـ «الشروق»:الانتخابات البلدية ليست كالتشريعية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 فيفري 2018

مع اقتراب موعد تقديم الترشحات للانتخابات البلدية بدأت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئات الفرعية في الاستعداد لهذا الموعد التاريخي المهم في تونس، والذي يحدث للمرة الأولى بعد أحداث جانفي 2011 أي بعد أزيد من 7 سنوات.

الشروق ـ الكاف:
«الشروق» التقت السيدة نجلاء براهم عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي أفادت أن الهيئة العليا نظمت لقاءات إعلامية جمعتها بممثلين عن الأحزاب والمجتمع المدني الناشط في الجهات بعدما نظمت لقاءات بالأحزاب السياسية حول إجراءات وشروط الترشح للانتخابات البلدية بحضور ممثلين عن القضاة والمحاكم الإدارية المنتصبة حديثا في بعض الولايات.
وأضافت أنه تم الاستماع والإجابة عن استفسارات وتساؤلات الحضور لتبسيط شروط وإجراءات الترشح والطعون. كما تم توزيع دليل الترشح الذي يتضمن تفصيلا للإجراءات والوثائق والطعون لتفادي أي إشكال يمكن أن يطرأ أثناء الترشحات التي ستنطلق يوم 15 فيفري إلى غاية يوم 22 فيفري، تفتح خلالها الهيئة باب الترشح في الهيئات الفرعية ومراكز الجهات.
وأكّدت أن القانون الانتخابي فيه جملة من الشروط والوثائق المفصلة ويمكن أن يشكل ذلك صعوبة على البعض خاصة المستقلين وبعض الأحزاب لأن هناك فرقا بين الانتخابات التشريعية والانتخابات البلدية لذلك تسعى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى تبسيط الإجراءات وتفسيرها لتفادي إسقاط بعض القائمات، وتمكين المترشحين من فرص التصحيح لأن هناك إجراءات قابلة للتصحيح وإجراءات لكيفية إتمام وثائق الترشح. وتختم محدثتنا بالقول من المستحسن تقديم الملفات في اليوم الأول لإيجاد فرص تجاوز الإخلالات إن وجدت.

رشاد الصالحي
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10 فيفري 2018 السّاعة 22:28
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10 فيفري 2018 السّاعة 21:46
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سوسة:تجّار المصوغ غاضبون... وشرف الدّين يعد بالحلول
10 فيفري 2018 السّاعة 21:00
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سفيان الأسود
كلهم ..... مذنبـــون
سنترقّب أياما أخرى لانتهاء التحقيق في مقتل التلميذتين في مبيت معهد ثانوي في مدينة تالة في الڤصرين ....
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