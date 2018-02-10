باجــــة:146 ألف مسجل وعملية انتخابية بيضاء

مكتب باجة ـ الشروق:

بلغ عدد المسجلين للانتخابات البلدية بولاية باجة 146862 وهم يتوزعون بين 77487 ذكورا و69375 إناثا ويبلغ عدد المقاعد المخصصة للمجالس البلدية والبالغ عددها 12 بلدية 234 مقعدا، وقد أنهت الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بباجة كامل استعداداتها لقبول القائمات المترشحة حيث من المنتظر أن يتم يوم الأربعاء القادم إنجاز عملية انتخابية بيضاء في كيفية تقديم الترشحات وذلك قبل يوم واحد فقط من انطلاق تقديم الترشحات والتي تمتد إلى غاية 22 من شهر فيفري الحالي.





جلال العرفاوي