جندوبة :التنافس في 14 دائرة بلدية على 276 مقعدا

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جندوبة ـ الشروق:

تدخل القائمات الحزبية والمستقلة بجهة جندوبة الاستحقاق الانتخابي للانتخابات البلدية للتنافس على 276 في 14 دائرة بلدية.

وتتوزع البلديات على بلديات قديمة وهي بلديات جندوبة - فرنانة - عين دراهم - غار الدماء - وادي مليز - بوسالم - طبرقة - بني مطير.

وبالاضافة للبلديات الثمانية القديمة تم احداث 08 بلديات جديدة تخص التجمعات الريفية وهي بلديات: بلطة بوعوان - سوق السبت - الخمايرية - القلعة المعدن فرقصان - عين الصبح الناظور - الجواودة.





عبد الكريم السلطاني