زغــوان:دورات تكوينيــــة استعـــدادا للانتخابـــات البلديــــــة

-
23:44وزارة الخارجية: تونس لم تقدم هدايا للبرلمانيين الأوروبيين للحصول على دعمهم
10 فيفري 2018
-
23:14بين البئر الاحمر ومدنين: تفّحم جثة مهرب في حادث انقلاب سيارته واصابة مرافقه
10 فيفري 2018
-
22:42سرق سيارة.. ثم فاجأ مالكتها بمكالمة غريبة
10 فيفري 2018
-
22:28صفاقس: فضاء لطرح صعوبات الاستثمار وتعطل المشاريع التنموية في الجهة
10 فيفري 2018
-
22:08ريال مدريد يصعق ضيفه سوسييداد
10 فيفري 2018
-
21:46صيادو سمك أبو سيف يغلقون ميناء الصيد البحري بقليبية
10 فيفري 2018
-
21:32بطولة المغرب: الوداد ينهزم امام الرجاء البيضاوي 1-2
10 فيفري 2018
-
21:00قضية حي النسيم:الصومالي يرفض المثول أمام المحكمة
10 فيفري 2018
-
20:59يدربه فوزي البنزرتي: بطل افريقيا ينهزم في دربي الدار البيضاء
10 فيفري 2018
-
20:46العثور على ثلاجة من العصر الحديدي في اسكتلندا!
10 فيفري 2018
-
20:31رئيس الاتحاد الإسباني يرفع الحرج عن ريال مدريد
10 فيفري 2018
-
20:17روسي استولى على أموال من المخابرات الأمريكية مقابل معلومات وهمية عن ترامب
10 فيفري 2018
-
20:02بينها نيشان احد البايات: القبض على شخصين من أجل عرض اثار للبيع
10 فيفري 2018
-
19:53كرة السلة: النجم الرادسي يكسب نقطة الحوافز في بطولة القسم الوطني "أ"
10 فيفري 2018
-
19:41ذهاب الدور التمهيدي لرابطة الابطال الافريقية: الترجي يعود بالتعادل من موريتانيا
10 فيفري 2018
-
19:37توزر: انطلاق تظاهرة " الطيران للجميع " المرحلة الثالثة
10 فيفري 2018
-
19:27بلاي آوت الكرة الطائرة: بوسالم وقليبية في طليعة الترتيب
10 فيفري 2018
-
-
19:01النهضة تقرر مقاضاة الأشخاص والمؤسسات الإعلامية المنخرطة في حملات التشويه ضدها
10 فيفري 2018
-
18:4227 قتيلا جراء تصادم حافلة بدراجة نارية في إندونيسيا
10 فيفري 2018
زغوان ـ الشروق:
صرّح السيد لسعد الفرحاني المنسق الجهوي للهيئة الفرعية للانتخابات بزغوان لجريدة "الشروق" أن الهيئة الفرعية بالجهة استعدّت بشكل جيّد للانتخابات البلدية ماي 2018، وأوضح أن هناك دورات تكوينية لأعوان قبول الترشحات التي ستنطلق من 1 الى 12 فيفيري 2018 حسب عديد الاختصاصات واكد المنسق الجهوي للهيئة الفرعية للانتخابات بزغوان أن عدد الناخبين المسجلين على مستوى الولاية وصل الى 90043 ناخبا سيختارون في انتخاباتهم القادمة 156 مسؤولا بلديا موزعين على 8 بلديات بكامل مناطق الولاية، وذلك في 108 مراكز اقتراع.
وبيّن المتحدث أن عدد الناخبين المسجلين في بلدية العمايم 6337 ناخبا وفي بلدية الفحص 15911 ناخبا وفي بلدية بئر مشارقة 7220 ناخبا وفي بلدية جبل الوسط 4271 ناخبا وفي بلدية زغوان 20161 ناخبا وفي بلدية اصوّاف 7109 ناخبين وفي بلدية الزريبة 12590 ناخبا.
زغوان ـ الشروق:
صرّح السيد لسعد الفرحاني المنسق الجهوي للهيئة الفرعية للانتخابات بزغوان لجريدة "الشروق" أن الهيئة الفرعية بالجهة استعدّت بشكل جيّد للانتخابات البلدية ماي 2018، وأوضح أن هناك دورات تكوينية لأعوان قبول الترشحات التي ستنطلق من 1 الى 12 فيفيري 2018 حسب عديد الاختصاصات واكد المنسق الجهوي للهيئة الفرعية للانتخابات بزغوان أن عدد الناخبين المسجلين على مستوى الولاية وصل الى 90043 ناخبا سيختارون في انتخاباتهم القادمة 156 مسؤولا بلديا موزعين على 8 بلديات بكامل مناطق الولاية، وذلك في 108 مراكز اقتراع.
وبيّن المتحدث أن عدد الناخبين المسجلين في بلدية العمايم 6337 ناخبا وفي بلدية الفحص 15911 ناخبا وفي بلدية بئر مشارقة 7220 ناخبا وفي بلدية جبل الوسط 4271 ناخبا وفي بلدية زغوان 20161 ناخبا وفي بلدية اصوّاف 7109 ناخبين وفي بلدية الزريبة 12590 ناخبا.
-
23:44وزارة الخارجية: تونس لم تقدم هدايا للبرلمانيين الأوروبيين للحصول على دعمهم
10 فيفري 2018
-
23:14بين البئر الاحمر ومدنين: تفّحم جثة مهرب في حادث انقلاب سيارته واصابة مرافقه
10 فيفري 2018
-
22:42سرق سيارة.. ثم فاجأ مالكتها بمكالمة غريبة
10 فيفري 2018
-
22:28صفاقس: فضاء لطرح صعوبات الاستثمار وتعطل المشاريع التنموية في الجهة
10 فيفري 2018
-
22:08ريال مدريد يصعق ضيفه سوسييداد
10 فيفري 2018
-
21:46صيادو سمك أبو سيف يغلقون ميناء الصيد البحري بقليبية
10 فيفري 2018
-
21:32بطولة المغرب: الوداد ينهزم امام الرجاء البيضاوي 1-2
10 فيفري 2018
-
21:00قضية حي النسيم:الصومالي يرفض المثول أمام المحكمة
10 فيفري 2018
-
20:59يدربه فوزي البنزرتي: بطل افريقيا ينهزم في دربي الدار البيضاء
10 فيفري 2018
-
20:46العثور على ثلاجة من العصر الحديدي في اسكتلندا!
10 فيفري 2018
-
20:31رئيس الاتحاد الإسباني يرفع الحرج عن ريال مدريد
10 فيفري 2018
-
20:17روسي استولى على أموال من المخابرات الأمريكية مقابل معلومات وهمية عن ترامب
10 فيفري 2018
-
20:02بينها نيشان احد البايات: القبض على شخصين من أجل عرض اثار للبيع
10 فيفري 2018
-
19:53كرة السلة: النجم الرادسي يكسب نقطة الحوافز في بطولة القسم الوطني "أ"
10 فيفري 2018
-
19:41ذهاب الدور التمهيدي لرابطة الابطال الافريقية: الترجي يعود بالتعادل من موريتانيا
10 فيفري 2018
-
19:37توزر: انطلاق تظاهرة " الطيران للجميع " المرحلة الثالثة
10 فيفري 2018
-
19:27بلاي آوت الكرة الطائرة: بوسالم وقليبية في طليعة الترتيب
10 فيفري 2018
-
-
19:01النهضة تقرر مقاضاة الأشخاص والمؤسسات الإعلامية المنخرطة في حملات التشويه ضدها
10 فيفري 2018
-
18:4227 قتيلا جراء تصادم حافلة بدراجة نارية في إندونيسيا
10 فيفري 2018