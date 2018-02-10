زغــوان:دورات تكوينيــــة استعـــدادا للانتخابـــات البلديــــــة

زغوان ـ الشروق:

صرّح السيد لسعد الفرحاني المنسق الجهوي للهيئة الفرعية للانتخابات بزغوان لجريدة "الشروق" أن الهيئة الفرعية بالجهة استعدّت بشكل جيّد للانتخابات البلدية ماي 2018، وأوضح أن هناك دورات تكوينية لأعوان قبول الترشحات التي ستنطلق من 1 الى 12 فيفيري 2018 حسب عديد الاختصاصات واكد المنسق الجهوي للهيئة الفرعية للانتخابات بزغوان أن عدد الناخبين المسجلين على مستوى الولاية وصل الى 90043 ناخبا سيختارون في انتخاباتهم القادمة 156 مسؤولا بلديا موزعين على 8 بلديات بكامل مناطق الولاية، وذلك في 108 مراكز اقتراع.

وبيّن المتحدث أن عدد الناخبين المسجلين في بلدية العمايم 6337 ناخبا وفي بلدية الفحص 15911 ناخبا وفي بلدية بئر مشارقة 7220 ناخبا وفي بلدية جبل الوسط 4271 ناخبا وفي بلدية زغوان 20161 ناخبا وفي بلدية اصوّاف 7109 ناخبين وفي بلدية الزريبة 12590 ناخبا.





سالم الشنوفي