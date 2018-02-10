نابــــــل:ملتقى جهوي حول إجراءات الترشـح للانتخابــات البلديـة

مكتب نابل ـ الشروق:

احتضن صباح أمس أحد نزل مدينة نابل ملتقى جهويا حول اجراءات الترشح للانتخابات البلدية بتنظيم وإشراف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بنابل 1 وبمشاركة الإدارة الفرعية للانتخابات بدائرة نابل 1 ونابل 2 وذلك بحضور بعض أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على غرار نبيل بوفون وأنور بلحسن بالإضافة إلى ممثلي الاحزاب التي تعتزم دخول غمار الانتخابات البلدية والتي ستتنافس من أجل الفوز بالمقاعد والتي يبلغ عددها 577 مقعدا في 28 بلدية بالولاية وبعض مكونات المجتمع المدني.

وتم خلال هذا الملتقى توضيح عديد المسائل للحاضرين على غرار مبدإ التناصف العمودي والأفقي وضرورة تشريك العنصر الشبابي وذوي الاحتياجات الخصوصية في القائمات المترشحة.





بسّام الشّعباني