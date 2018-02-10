تطاوين:بلغ سعر الكيلوغرام 100 دينار:الترفاس «ذهب الصحراء»... مورد رزق البسطاء

شهدت أسواق ولاية تطاوين، منذ شهرين، انتعاشة بفضل دخول كميات كبيرة قيست بالاطنان لثمرة الكمإ أو ما يعرف محليا بـ«الترفاس» وهو نوع من الفطر انتشر بكثافة إثر نزول الغيث النافع بالجهة.

تطاوين - الشروق

"الشروق" تجولت في بعض اسواق تطاوين ورصدت حركية تجارية واقبالا من قبل المواطنين على شراء "الترفاس" هذه الثمرة النبيلة التي تشبه البطاطا في شكلها.

افاد بائع "الترفاس" الشاب محمد امين الذي التقيناه بسوق "الرحبة" ان هذه الثمرة فتحت ابواب الرزق والعمل بالنسبة للعاطلين عن العمل بالجهة وخففت من حالة التململ والاحتقان في صفوفهم والتي سببتها البطالة من جهة والوعود الزائفة التي قطعتها لهم الحكومة من جهة اخرى. كما لم يخف محدثنا تخوفه وقلقه بسبب موسم" الترفاس" الذي اوشك على الانتهاء وبالتالي سيجدون انفسهم من جديد في مواجهة مع شبح البطالة، وفق تعبيره.

واضاف أمين ان تجارة "الترفاس" باسواق تطاوين انطلقت، تحديدا، منذ الشهرين الماضيين، حيث كان يباع الكلغ الواحد عند اول ظهور لهذه الثمرة باكثر من 100 دينار سواء كان من الحجم الكبير او الصغير او النوعية البيضاء او الحمراء، غير انه بسبب وفرته الكبيرة اصبحت اسعاره تتراوح بين الـ20دينارا والـ100د مراعاة للمقدرة الشرائية لاهالي الجهة علما وان رصد ثمرة "الترفاس" تتطلب دراية بنوعية التربة والكساء النباتي ودقة البصر والتمييز بين تشققات الثمرة بالاضافة الى القدرة على السير في الصحراء والسهول والهضاب المخضرة خاصة هذه السنة.

وفي حديثه عن تصدير "الترفاس، كشف البائع انه تم في مناسبات عديدة اتلاف كميات كبيرة من الترفاس المعدة للتصدير بكل من مطار تونس قرطاج وميناء حلق الوادي، وقد تصاعدت شكاوي كبار التجار بسبب هذه المضايقات التي بدات، مؤخرا، تلقي بظلالها على تجارة الترفاس بتطاوين.

من جهته، اشار المواطن حبيب بن عمر الذي كان بصدد شراء "الترفاس" ان هذه الثمرة تسجل اهتماما متزايدا من قبل اهالي تطاوين واصبحت تندرج ضمن عاداتهم الغذائية، حيث باتوا يطبخونها في عديد الاكلات كما يستهلكونها مشوية، قائلا ان "الترفاس لا يفارق موائد الطعام" ومذكرا بفوائده الصحية وقيمته الغذائية.

"الترفاس" لم يكن فقط محل اهتمام اهالي تطاوين الذين يتاجرون بها محليا بل ان هذه الثمرة استقطبت العديد من التجار الذين قدموا من ولايات اخرى وبلدان اخرى من اجل تصديره الى الدول الخليجية والاوروبية بفضل مردوديتها العالية.

وفي هذا السياق، افاد احد التجار الجزائريين ان رحلة تجميع "الترفاس" بولاية تطاوين انطلقت، منذ شهر، موضحا انها تجارة مربحة، حيث انه يتولى تصديره الى بلدان الخليج خاصة الامارات والسعودية وقطر والكويت بكميات كبيرة وحسب الطلب.

كما اضاف ان هناك عددا بارزا من التجار الذين اتخذو من تطاوين وجهة تجارية بفضل تكاثر ثمرة "الترفاس" في صحرائها والتي تعود عليهم بايرادات مالية هامة.

من جهته، اكد رئيس المكتب المحلي لاتحاد الفلاحين بذهيبة محمد قويدر في تصريح لـ"الشروق" ان منطقتهم سجلت حركية تجارية واقتصادية كبيرة لـ"الترفاس" الذي يتواجد بكثرة كبيرة في جهتهم وساهمت هذه الثمرة في توفير مواطن شغل واصبحت مورد رزق العاطلين عن العمل.

واوضح، في هذا الصدد، ان رحلة اهالي المنطقة في البحث عن "الترفاس" تنطلق في ساعات مبكرة وتستغرق وقتا طويلا في الجبال والسهول وتنتهي عند الغروب ثم تبدأ عمليات الانتصاب والبيع التي تتواصل الى حدود منتصف الليل من كل يوم، مشيرا الى ان عمليات البيع تجاوزت الكيلوغرامات لتصل حد الاطنان.

وبخصوص فوائده ومكوناته، افادت الدكتورة والباحثة عواطف سلامة بمعهد المناطق القاحلة بمدنين انها قامت باول دراسة في تونس للتعريف بهذه الثمرة الصحراوية التي يجهلها الكثيرون، حيث تبين أن الترفاس في المرحلة الاولى من نموه يعيش في عروق انواع من النباتات عبر خيوط غير مرئية بالعين المجردة ثم يزداد نموه ويأخد حجما كرويا فيظهر في شكل يشبه البطاطا.

كما اشارت محدثتنا الى "ان الترفاس" هو مادة غذائية وبيولوجية هامة لما يحتويه من مكونات كالفسفور والحديد والبروتيين، اضافة الى انه غني بالماء ما يجعله من افضل الانظمة الغذائية والصحية الناجعة والمتميزة.

وفي حديثها عن منافعه الصحية، قالت الباحثة ان هناك ابحاثا اثبتت ان "الترفاس" مضاد حيوي لمقاومة البكتيريا، حيث انه يحتوي على كمية هامة من الماء الذي هو دواء لامراض "ماء العين" والرمد.

ويعرف 'الترفاس'"وهو ثمرة نبيلة لا جذور لها ولا أوراق من عائلة الفطريات وتصنف الى سبعة أنواع اهمها وابرزها الترفاس الابيض والاحمر وتتشكل عادة بالوان التربة التي تنبت فيها ويبرز في صحراء ومراعي ولاية تطاوين عادة في شتاء السنوات الممطرة جدا وخاصة عند نزول الأمطار بداية فصل الخريف ويتكاثر بصفة كبيرة انطلاقا من شهر فيفري.

وقدعرفت ولاية تطاوين سنة 1996 وفرة انتاج تاريخية لـ"الترفاس"، حيث تم تصدير الأطنان إلى البلدان الخليجية والأوروبية.





يثرب مشيري