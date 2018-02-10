حسناء سورية تنسحب من برنامج فرنسي شهير بسبب «الإرهــــاب»

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أعلنت متسابقة «ذو فويس» منال ابتسام انسحابها من البرنامج، بعد الضجة التي أثارتها تغريدات سابقة لها حول الإرهاب في فرنسا وطريقة تعامل الحكومة معه.
ونشرت منال، البالغة من العمر 22 عاما، أمس، على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فيديو الانسحاب، الذي تحدثت فيه عن الصعوبات والضغوطات التي واجهتها خلال الفترة الماضية، بعد إعادة نشر تغريدات سابقة لها على «تويتر» انتقدت فيها كيفية تعامل الحكومة الفرنسية مع الأحداث الإرهابية التي حصلت في نيس عام 2016.
وقالت منال في الفيديو: «لقد عشت خلال الأيام الأخيرة أوقاتا صعبة جدا، لم أرغب أن أجرح مشاعر أي شخص، كانت رسالتي هي بث السلام لا إثارة المشاكل.. لذلك قررت اليوم إنهاء المغامرة ومغادرة البرنامج».
أعلنت متسابقة «ذو فويس» منال ابتسام انسحابها من البرنامج، بعد الضجة التي أثارتها تغريدات سابقة لها حول الإرهاب في فرنسا وطريقة تعامل الحكومة معه.
ونشرت منال، البالغة من العمر 22 عاما، أمس، على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فيديو الانسحاب، الذي تحدثت فيه عن الصعوبات والضغوطات التي واجهتها خلال الفترة الماضية، بعد إعادة نشر تغريدات سابقة لها على «تويتر» انتقدت فيها كيفية تعامل الحكومة الفرنسية مع الأحداث الإرهابية التي حصلت في نيس عام 2016.
وقالت منال في الفيديو: «لقد عشت خلال الأيام الأخيرة أوقاتا صعبة جدا، لم أرغب أن أجرح مشاعر أي شخص، كانت رسالتي هي بث السلام لا إثارة المشاكل.. لذلك قررت اليوم إنهاء المغامرة ومغادرة البرنامج».
-
23:44وزارة الخارجية: تونس لم تقدم هدايا للبرلمانيين الأوروبيين للحصول على دعمهم
10 فيفري 2018
-
23:14بين البئر الاحمر ومدنين: تفّحم جثة مهرب في حادث انقلاب سيارته واصابة مرافقه
10 فيفري 2018
-
22:42سرق سيارة.. ثم فاجأ مالكتها بمكالمة غريبة
10 فيفري 2018
-
22:28صفاقس: فضاء لطرح صعوبات الاستثمار وتعطل المشاريع التنموية في الجهة
10 فيفري 2018
-
22:08ريال مدريد يصعق ضيفه سوسييداد
10 فيفري 2018
-
21:46صيادو سمك أبو سيف يغلقون ميناء الصيد البحري بقليبية
10 فيفري 2018
-
21:32بطولة المغرب: الوداد ينهزم امام الرجاء البيضاوي 1-2
10 فيفري 2018
-
21:00قضية حي النسيم:الصومالي يرفض المثول أمام المحكمة
10 فيفري 2018
-
20:59يدربه فوزي البنزرتي: بطل افريقيا ينهزم في دربي الدار البيضاء
10 فيفري 2018
-
20:46العثور على ثلاجة من العصر الحديدي في اسكتلندا!
10 فيفري 2018
-
20:31رئيس الاتحاد الإسباني يرفع الحرج عن ريال مدريد
10 فيفري 2018
-
20:17روسي استولى على أموال من المخابرات الأمريكية مقابل معلومات وهمية عن ترامب
10 فيفري 2018
-
20:02بينها نيشان احد البايات: القبض على شخصين من أجل عرض اثار للبيع
10 فيفري 2018
-
19:53كرة السلة: النجم الرادسي يكسب نقطة الحوافز في بطولة القسم الوطني "أ"
10 فيفري 2018
-
19:41ذهاب الدور التمهيدي لرابطة الابطال الافريقية: الترجي يعود بالتعادل من موريتانيا
10 فيفري 2018
-
19:37توزر: انطلاق تظاهرة " الطيران للجميع " المرحلة الثالثة
10 فيفري 2018
-
19:27بلاي آوت الكرة الطائرة: بوسالم وقليبية في طليعة الترتيب
10 فيفري 2018
-
-
19:01النهضة تقرر مقاضاة الأشخاص والمؤسسات الإعلامية المنخرطة في حملات التشويه ضدها
10 فيفري 2018
-
18:4227 قتيلا جراء تصادم حافلة بدراجة نارية في إندونيسيا
10 فيفري 2018