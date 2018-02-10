حسناء سورية تنسحب من برنامج فرنسي شهير بسبب «الإرهــــاب»

أعلنت متسابقة «ذو فويس» منال ابتسام انسحابها من البرنامج، بعد الضجة التي أثارتها تغريدات سابقة لها حول الإرهاب في فرنسا وطريقة تعامل الحكومة معه.

ونشرت منال، البالغة من العمر 22 عاما، أمس، على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فيديو الانسحاب، الذي تحدثت فيه عن الصعوبات والضغوطات التي واجهتها خلال الفترة الماضية، بعد إعادة نشر تغريدات سابقة لها على «تويتر» انتقدت فيها كيفية تعامل الحكومة الفرنسية مع الأحداث الإرهابية التي حصلت في نيس عام 2016.

وقالت منال في الفيديو: «لقد عشت خلال الأيام الأخيرة أوقاتا صعبة جدا، لم أرغب أن أجرح مشاعر أي شخص، كانت رسالتي هي بث السلام لا إثارة المشاكل.. لذلك قررت اليوم إنهاء المغامرة ومغادرة البرنامج».