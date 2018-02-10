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يوم السبت 10 فيفري 2018
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رجل يسرق كلية زوجتـــه لسبب غريــــــــب
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العالمية
رجل يسرق كلية زوجتـــه لسبب غريــــــــب
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 فيفري 2018

ألقت الشرطة الهندية القبض على زوج امرأة وأخيه بعد ادعاء الزوجة على زوجها بسرقة إحدى كليتيها، وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية، فإن الزوج قد رتب عملية السرقة بطريقة متقنة لارغام أهل زوجته على دفع نفقات الزواج والمهر وهي عادة قديمة كانت متبعة في الهند.

أحداث القصة بدأت عندما أخذت المدعوّة ريتا ساركار تشعر بآلام غير طبيعية بعد عدة شهور من إجرائها لعملية جراحية لتقوم بإجراء فحص طبي للتعرف على سبب الآلام ولتكتشف بعدها أنها قد فقدت إحدى كليتيها.
وقامت بعد ذلك بتقديم بلاغ للشرطة، مدّعية على زوجها الذي كان قد اصطحبها في وقت سابق لإجراء عملية من أجل استئصال الزائدة الدودية.
وحينها قام الأطباء بالاتفاق مع زوجها على استئصال إحدى الكلى، ولتتيقن لاحقا لماذا أصرّ الزوج عليها بأن لا تخبر أحدا عن عمليتها.

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العالمية
رجل يسرق كلية زوجتـــه لسبب غريــــــــب
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 فيفري 2018

ألقت الشرطة الهندية القبض على زوج امرأة وأخيه بعد ادعاء الزوجة على زوجها بسرقة إحدى كليتيها، وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية، فإن الزوج قد رتب عملية السرقة بطريقة متقنة لارغام أهل زوجته على دفع نفقات الزواج والمهر وهي عادة قديمة كانت متبعة في الهند.

أحداث القصة بدأت عندما أخذت المدعوّة ريتا ساركار تشعر بآلام غير طبيعية بعد عدة شهور من إجرائها لعملية جراحية لتقوم بإجراء فحص طبي للتعرف على سبب الآلام ولتكتشف بعدها أنها قد فقدت إحدى كليتيها.
وقامت بعد ذلك بتقديم بلاغ للشرطة، مدّعية على زوجها الذي كان قد اصطحبها في وقت سابق لإجراء عملية من أجل استئصال الزائدة الدودية.
وحينها قام الأطباء بالاتفاق مع زوجها على استئصال إحدى الكلى، ولتتيقن لاحقا لماذا أصرّ الزوج عليها بأن لا تخبر أحدا عن عمليتها.

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