اتهامات للبشمركة بارتكاب جرائم حرب

واشنطن (وكالات)

وجّهت منظمة «هيومن رايتس ووتش» اتهامات الى قوات الأمن الكردية العراقية (الأسايش) بارتكاب «جرائم حرب». تتمثل بتنفيذ «عمليات إعدام جماعي» بحق عناصر يشتبه بانتمائهم الى تنظيم داعش الإرهابي.

واستند تقرير المنظمة التي تدافع عن حقوق الإنسان. وتتخذ من نيويورك مقرا لها، إلى شهادة عنصر سابق في قوات الأسايش و6 مواطنين آخرين. وبحسب التقرير، فإن قوات البشمركة الكردية اعتقلت عراقيين وأجانب بمدرسة في ساحل المليحة. وهي منطقة تبعد 70 كيلومترا شمال غرب مدينة الموصل.