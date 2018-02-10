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يوم السبت 10 فيفري 2018
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الجيش السوري يطرد «داعش» من مثلث حلب حماة إدلب
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العالمية
الجيش السوري يطرد «داعش» من مثلث حلب حماة إدلب
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 فيفري 2018

دمشق (وكالات)
أفاد قائد ميداني لوكالة «سبوتنيك» بأن الجيش السوري أنهى أي وجود لتنظيم «داعش» الإرهابي، في المنطقة الممتدة من جنوب شرق خناصر بريف حلب إلى غرب سنجار بريف ادلب إلى شمال السعن بريف حماة. وقال القائد الميداني أمس للوكالة: «الجيش السوري طهّر الجيب المحاصر بأرياف حلب وإدلب وحماة بعد أن بسط سيطرته على كامل مساحة الجيب المحاصر الممتد من جنوب شرق خناصر في ريف حلب إلى غرب سنجار في ريف إدلب، وصولا الى شمال السعن بريف حماه بمساحة تزيد على 1100 كلم مربع». ويشار إلى أن الجيش السوري وسع من نطاق سيطرته على أرياف حماة الشمالي الشرقي، وحلب، وإدلب الجنوبي الشرقي، بعد معارك عنيفة خاضها الجيش ضد تنظيم «داعش» الإرهابي، أسفرت عن مقتل أعداد كبيرة من المسلحين.

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العالمية
الجيش السوري يطرد «داعش» من مثلث حلب حماة إدلب
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 فيفري 2018

دمشق (وكالات)
أفاد قائد ميداني لوكالة «سبوتنيك» بأن الجيش السوري أنهى أي وجود لتنظيم «داعش» الإرهابي، في المنطقة الممتدة من جنوب شرق خناصر بريف حلب إلى غرب سنجار بريف ادلب إلى شمال السعن بريف حماة. وقال القائد الميداني أمس للوكالة: «الجيش السوري طهّر الجيب المحاصر بأرياف حلب وإدلب وحماة بعد أن بسط سيطرته على كامل مساحة الجيب المحاصر الممتد من جنوب شرق خناصر في ريف حلب إلى غرب سنجار في ريف إدلب، وصولا الى شمال السعن بريف حماه بمساحة تزيد على 1100 كلم مربع». ويشار إلى أن الجيش السوري وسع من نطاق سيطرته على أرياف حماة الشمالي الشرقي، وحلب، وإدلب الجنوبي الشرقي، بعد معارك عنيفة خاضها الجيش ضد تنظيم «داعش» الإرهابي، أسفرت عن مقتل أعداد كبيرة من المسلحين.

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