بطلب مصري :هنيـــة علــــى رأس وفــد من حمـــاس إلـــى مصـــر

القدس المحتلة (وكالات)

غادر وفد من حركة حماس يتصدره رئيس مكتبها السياسي، إسماعيل هنية، أمس الجمعة، قطاع غزة باتجاه القاهرة.

وأفادت مصادر في الحركة، بأن الزيارة جاءت بطلب مصري. وضم الوفد أيضا عضو المكتب السياسي خليل الحية، وروحي مشتهى، وفتحي حماد، ورئيس اللجنة الادارية سابقا عبدالسلام صيام، وعضو اللجنة الإدارية القانونية محمد الرقب. هذا ولم تشر المصادر إلى طبيعة الدعوة التي تلقتها حماس، أو الجهة التي ستلتقيها في القاهرة.

ومن جهة أخرى قال الإعلامي المصري عمرو أديب، إن هناك أنباء بأن الأمن المصري أحبط عملية لاغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس".

وأشار أديب، خلال تقديمه برنامج «كل يوم»، على فضائية «اون»، إلى أن مصر تحمي حدودها. وتفتح معبر رفح للفلسطينيين العالقين.

وكشفت مصادر موثوقة وفقا للصحف المصرية، أنه تم إلقاء القبض على خلية مكونة من 18 داعشيًا، خلال محاولتهم التسلل الى قطاع غزة، لتنفيذ عملية إرهابية كبيرة تستهدف إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لـ»حماس».