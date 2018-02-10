بطلب مصري :هنيـــة علــــى رأس وفــد من حمـــاس إلـــى مصـــر

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القدس المحتلة (وكالات)
غادر وفد من حركة حماس يتصدره رئيس مكتبها السياسي، إسماعيل هنية، أمس الجمعة، قطاع غزة باتجاه القاهرة.
وأفادت مصادر في الحركة، بأن الزيارة جاءت بطلب مصري. وضم الوفد أيضا عضو المكتب السياسي خليل الحية، وروحي مشتهى، وفتحي حماد، ورئيس اللجنة الادارية سابقا عبدالسلام صيام، وعضو اللجنة الإدارية القانونية محمد الرقب. هذا ولم تشر المصادر إلى طبيعة الدعوة التي تلقتها حماس، أو الجهة التي ستلتقيها في القاهرة.
ومن جهة أخرى قال الإعلامي المصري عمرو أديب، إن هناك أنباء بأن الأمن المصري أحبط عملية لاغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس".
وأشار أديب، خلال تقديمه برنامج «كل يوم»، على فضائية «اون»، إلى أن مصر تحمي حدودها. وتفتح معبر رفح للفلسطينيين العالقين.
وكشفت مصادر موثوقة وفقا للصحف المصرية، أنه تم إلقاء القبض على خلية مكونة من 18 داعشيًا، خلال محاولتهم التسلل الى قطاع غزة، لتنفيذ عملية إرهابية كبيرة تستهدف إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لـ»حماس».
القدس المحتلة (وكالات)
غادر وفد من حركة حماس يتصدره رئيس مكتبها السياسي، إسماعيل هنية، أمس الجمعة، قطاع غزة باتجاه القاهرة.
وأفادت مصادر في الحركة، بأن الزيارة جاءت بطلب مصري. وضم الوفد أيضا عضو المكتب السياسي خليل الحية، وروحي مشتهى، وفتحي حماد، ورئيس اللجنة الادارية سابقا عبدالسلام صيام، وعضو اللجنة الإدارية القانونية محمد الرقب. هذا ولم تشر المصادر إلى طبيعة الدعوة التي تلقتها حماس، أو الجهة التي ستلتقيها في القاهرة.
ومن جهة أخرى قال الإعلامي المصري عمرو أديب، إن هناك أنباء بأن الأمن المصري أحبط عملية لاغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس".
وأشار أديب، خلال تقديمه برنامج «كل يوم»، على فضائية «اون»، إلى أن مصر تحمي حدودها. وتفتح معبر رفح للفلسطينيين العالقين.
وكشفت مصادر موثوقة وفقا للصحف المصرية، أنه تم إلقاء القبض على خلية مكونة من 18 داعشيًا، خلال محاولتهم التسلل الى قطاع غزة، لتنفيذ عملية إرهابية كبيرة تستهدف إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لـ»حماس».
-
23:44وزارة الخارجية: تونس لم تقدم هدايا للبرلمانيين الأوروبيين للحصول على دعمهم
10 فيفري 2018
-
23:14بين البئر الاحمر ومدنين: تفّحم جثة مهرب في حادث انقلاب سيارته واصابة مرافقه
10 فيفري 2018
-
22:42سرق سيارة.. ثم فاجأ مالكتها بمكالمة غريبة
10 فيفري 2018
-
22:28صفاقس: فضاء لطرح صعوبات الاستثمار وتعطل المشاريع التنموية في الجهة
10 فيفري 2018
-
22:08ريال مدريد يصعق ضيفه سوسييداد
10 فيفري 2018
-
21:46صيادو سمك أبو سيف يغلقون ميناء الصيد البحري بقليبية
10 فيفري 2018
-
21:32بطولة المغرب: الوداد ينهزم امام الرجاء البيضاوي 1-2
10 فيفري 2018
-
21:00قضية حي النسيم:الصومالي يرفض المثول أمام المحكمة
10 فيفري 2018
-
20:59يدربه فوزي البنزرتي: بطل افريقيا ينهزم في دربي الدار البيضاء
10 فيفري 2018
-
20:46العثور على ثلاجة من العصر الحديدي في اسكتلندا!
10 فيفري 2018
-
20:31رئيس الاتحاد الإسباني يرفع الحرج عن ريال مدريد
10 فيفري 2018
-
20:17روسي استولى على أموال من المخابرات الأمريكية مقابل معلومات وهمية عن ترامب
10 فيفري 2018
-
20:02بينها نيشان احد البايات: القبض على شخصين من أجل عرض اثار للبيع
10 فيفري 2018
-
19:53كرة السلة: النجم الرادسي يكسب نقطة الحوافز في بطولة القسم الوطني "أ"
10 فيفري 2018
-
19:41ذهاب الدور التمهيدي لرابطة الابطال الافريقية: الترجي يعود بالتعادل من موريتانيا
10 فيفري 2018
-
19:37توزر: انطلاق تظاهرة " الطيران للجميع " المرحلة الثالثة
10 فيفري 2018
-
19:27بلاي آوت الكرة الطائرة: بوسالم وقليبية في طليعة الترتيب
10 فيفري 2018
-
-
19:01النهضة تقرر مقاضاة الأشخاص والمؤسسات الإعلامية المنخرطة في حملات التشويه ضدها
10 فيفري 2018
-
18:4227 قتيلا جراء تصادم حافلة بدراجة نارية في إندونيسيا
10 فيفري 2018