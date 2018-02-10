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يوم السبت 10 فيفري 2018
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لاجتثـــــاث الإرهابيــــين من سينــــاء:الجيش المصري يطلق عملية عسكرية كبرى
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العالمية
لاجتثـــــاث الإرهابيــــين من سينــــاء:الجيش المصري يطلق عملية عسكرية كبرى
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 فيفري 2018

أعلن الجيش المصري عن عملية عسكرية واسعة للقضاء على الإرهابيين في سيناء وبعض مناطق الدلتا في حين رفعت وزارة الداخلية حالة الاستنفار الأمني الى الدرجة القصوى في البلاد.

القاهرة (وكالات)
وأعلن الجيش المصري، صباح أمس، بدء تنفيذ «خطة مجابهة شاملة للعناصر الإرهابية والإجرامية» في شمال سيناء ووسطها ومناطق بدلتا مصر والظهير الصحراوي غرب وادي النيل.
وقال المتحدث العسكري في البيان رقم (1) إن العملية تأتي «في إطار التكليف الصادر من رئيس الجمهورية للقيادة العامة للقوات المسلحة ووزارة الداخلية بالمجابهة الشاملة للإرهاب والعمليات الإجرامية الأخرى بالتعاون الوثيق مع كافة مؤسسات الدولة».
وذكر البيان أن «العملية الشاملة سيناء 2018»، تهدف إلى «إحكام السيطرة على المنافذ الخارجية للدولة المصرية وتطهير المناطق التى يوجد بها العناصر الإرهابية». وناشد البيان المصريين التعاون مع الجيش قائلا «تهيب القيادة العامة للقوات المسلحة بالشعب المصري بكافة أنحاء الجمهورية بالتعاون الوثيق مع قوات إنفاذ القانون لمجابهة الإرهاب واقتلاع جذوره والإبلاغ الفوري عن أي عناصر تهدد أمن الوطن واستقراره».
وبدورها رفعت الداخلية المصرية حالة الاستنفار الأمني الى الدرجة القصوى في سائر أراضي مصر. ونشرت تعزيزات أمنية كبيرة في شوارع مدن البلاد من بينها القاهرة بعد انطلاق حملة واسعة ضد الإرهاب في سيناء.
وأعلنت الداخلية، على لسان مصدر أمني رفيع المستوى في الوزارة، أمس الجمعة، «رفع حالة الاستنفار والتأهب الأمني الى الدرجة القصوى بجميع محافظات مصر، واتخاذ كافة التدابير الاحترازية التي من شأنها حفظ الأمن في ربوع البلاد، خاصة في ظل الحرب الشرسة التي تخوضها قوات الشرطة بالتنسيق مع رجال القوات المسلحة، لاقتلاع جذور الإرهاب البغيض».
وأوضح المصدر أنه تم تعزيز الإجراءات الأمنية بمحيط المنشآت الهامة والحيوية والمشروعات القومية والاستثمارية ومرافق الدولة الحيوية ومحطات الكهرباء والمياه ودور العبادة والأماكن السياحية.
ونشر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، أول تعليق على العملية العسكرية المصرية الشاملة ضد أوكار وبؤر الإرهاب. وقال الرئيس المصري في تغريدة نشرها على «تويتر»: «أتابع بفخر بطولات أبنائي من القوات المسلحة والشرطة، لتطهير أرض مصر الغالية من العناصر الإرهابية، أعداء الحياة ودائما تحيا مصر». ومن جهة أخرى أعلنت وزارة الداخلية المصرية، أمس، مقتل 3 عناصر من حركة «حسم» المصنفة إرهابية في البلاد وضبط 14 آخرين بعملية أمنية خاصة نفذت في القاهرة. كما أغلقت السلطات المصرية معبر رفح لأسباب أمنية بعد دخول أربع عشرة حافلة في يومين وفقا لإدارة المعبر. وكان المعبر قد افتتح ثلاثة أيام في الاتجاهين للسماح بتنقل الحالات الإنسانية.

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العالمية
لاجتثـــــاث الإرهابيــــين من سينــــاء:الجيش المصري يطلق عملية عسكرية كبرى
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 فيفري 2018

أعلن الجيش المصري عن عملية عسكرية واسعة للقضاء على الإرهابيين في سيناء وبعض مناطق الدلتا في حين رفعت وزارة الداخلية حالة الاستنفار الأمني الى الدرجة القصوى في البلاد.

القاهرة (وكالات)
وأعلن الجيش المصري، صباح أمس، بدء تنفيذ «خطة مجابهة شاملة للعناصر الإرهابية والإجرامية» في شمال سيناء ووسطها ومناطق بدلتا مصر والظهير الصحراوي غرب وادي النيل.
وقال المتحدث العسكري في البيان رقم (1) إن العملية تأتي «في إطار التكليف الصادر من رئيس الجمهورية للقيادة العامة للقوات المسلحة ووزارة الداخلية بالمجابهة الشاملة للإرهاب والعمليات الإجرامية الأخرى بالتعاون الوثيق مع كافة مؤسسات الدولة».
وذكر البيان أن «العملية الشاملة سيناء 2018»، تهدف إلى «إحكام السيطرة على المنافذ الخارجية للدولة المصرية وتطهير المناطق التى يوجد بها العناصر الإرهابية». وناشد البيان المصريين التعاون مع الجيش قائلا «تهيب القيادة العامة للقوات المسلحة بالشعب المصري بكافة أنحاء الجمهورية بالتعاون الوثيق مع قوات إنفاذ القانون لمجابهة الإرهاب واقتلاع جذوره والإبلاغ الفوري عن أي عناصر تهدد أمن الوطن واستقراره».
وبدورها رفعت الداخلية المصرية حالة الاستنفار الأمني الى الدرجة القصوى في سائر أراضي مصر. ونشرت تعزيزات أمنية كبيرة في شوارع مدن البلاد من بينها القاهرة بعد انطلاق حملة واسعة ضد الإرهاب في سيناء.
وأعلنت الداخلية، على لسان مصدر أمني رفيع المستوى في الوزارة، أمس الجمعة، «رفع حالة الاستنفار والتأهب الأمني الى الدرجة القصوى بجميع محافظات مصر، واتخاذ كافة التدابير الاحترازية التي من شأنها حفظ الأمن في ربوع البلاد، خاصة في ظل الحرب الشرسة التي تخوضها قوات الشرطة بالتنسيق مع رجال القوات المسلحة، لاقتلاع جذور الإرهاب البغيض».
وأوضح المصدر أنه تم تعزيز الإجراءات الأمنية بمحيط المنشآت الهامة والحيوية والمشروعات القومية والاستثمارية ومرافق الدولة الحيوية ومحطات الكهرباء والمياه ودور العبادة والأماكن السياحية.
ونشر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، أول تعليق على العملية العسكرية المصرية الشاملة ضد أوكار وبؤر الإرهاب. وقال الرئيس المصري في تغريدة نشرها على «تويتر»: «أتابع بفخر بطولات أبنائي من القوات المسلحة والشرطة، لتطهير أرض مصر الغالية من العناصر الإرهابية، أعداء الحياة ودائما تحيا مصر». ومن جهة أخرى أعلنت وزارة الداخلية المصرية، أمس، مقتل 3 عناصر من حركة «حسم» المصنفة إرهابية في البلاد وضبط 14 آخرين بعملية أمنية خاصة نفذت في القاهرة. كما أغلقت السلطات المصرية معبر رفح لأسباب أمنية بعد دخول أربع عشرة حافلة في يومين وفقا لإدارة المعبر. وكان المعبر قد افتتح ثلاثة أيام في الاتجاهين للسماح بتنقل الحالات الإنسانية.

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