لاجتثـــــاث الإرهابيــــين من سينــــاء:الجيش المصري يطلق عملية عسكرية كبرى

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10 فيفري 2018
أعلن الجيش المصري عن عملية عسكرية واسعة للقضاء على الإرهابيين في سيناء وبعض مناطق الدلتا في حين رفعت وزارة الداخلية حالة الاستنفار الأمني الى الدرجة القصوى في البلاد.
القاهرة (وكالات)
وأعلن الجيش المصري، صباح أمس، بدء تنفيذ «خطة مجابهة شاملة للعناصر الإرهابية والإجرامية» في شمال سيناء ووسطها ومناطق بدلتا مصر والظهير الصحراوي غرب وادي النيل.
وقال المتحدث العسكري في البيان رقم (1) إن العملية تأتي «في إطار التكليف الصادر من رئيس الجمهورية للقيادة العامة للقوات المسلحة ووزارة الداخلية بالمجابهة الشاملة للإرهاب والعمليات الإجرامية الأخرى بالتعاون الوثيق مع كافة مؤسسات الدولة».
وذكر البيان أن «العملية الشاملة سيناء 2018»، تهدف إلى «إحكام السيطرة على المنافذ الخارجية للدولة المصرية وتطهير المناطق التى يوجد بها العناصر الإرهابية». وناشد البيان المصريين التعاون مع الجيش قائلا «تهيب القيادة العامة للقوات المسلحة بالشعب المصري بكافة أنحاء الجمهورية بالتعاون الوثيق مع قوات إنفاذ القانون لمجابهة الإرهاب واقتلاع جذوره والإبلاغ الفوري عن أي عناصر تهدد أمن الوطن واستقراره».
وبدورها رفعت الداخلية المصرية حالة الاستنفار الأمني الى الدرجة القصوى في سائر أراضي مصر. ونشرت تعزيزات أمنية كبيرة في شوارع مدن البلاد من بينها القاهرة بعد انطلاق حملة واسعة ضد الإرهاب في سيناء.
وأعلنت الداخلية، على لسان مصدر أمني رفيع المستوى في الوزارة، أمس الجمعة، «رفع حالة الاستنفار والتأهب الأمني الى الدرجة القصوى بجميع محافظات مصر، واتخاذ كافة التدابير الاحترازية التي من شأنها حفظ الأمن في ربوع البلاد، خاصة في ظل الحرب الشرسة التي تخوضها قوات الشرطة بالتنسيق مع رجال القوات المسلحة، لاقتلاع جذور الإرهاب البغيض».
وأوضح المصدر أنه تم تعزيز الإجراءات الأمنية بمحيط المنشآت الهامة والحيوية والمشروعات القومية والاستثمارية ومرافق الدولة الحيوية ومحطات الكهرباء والمياه ودور العبادة والأماكن السياحية.
ونشر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، أول تعليق على العملية العسكرية المصرية الشاملة ضد أوكار وبؤر الإرهاب. وقال الرئيس المصري في تغريدة نشرها على «تويتر»: «أتابع بفخر بطولات أبنائي من القوات المسلحة والشرطة، لتطهير أرض مصر الغالية من العناصر الإرهابية، أعداء الحياة ودائما تحيا مصر». ومن جهة أخرى أعلنت وزارة الداخلية المصرية، أمس، مقتل 3 عناصر من حركة «حسم» المصنفة إرهابية في البلاد وضبط 14 آخرين بعملية أمنية خاصة نفذت في القاهرة. كما أغلقت السلطات المصرية معبر رفح لأسباب أمنية بعد دخول أربع عشرة حافلة في يومين وفقا لإدارة المعبر. وكان المعبر قد افتتح ثلاثة أيام في الاتجاهين للسماح بتنقل الحالات الإنسانية.
أعلن الجيش المصري عن عملية عسكرية واسعة للقضاء على الإرهابيين في سيناء وبعض مناطق الدلتا في حين رفعت وزارة الداخلية حالة الاستنفار الأمني الى الدرجة القصوى في البلاد.
القاهرة (وكالات)
وأعلن الجيش المصري، صباح أمس، بدء تنفيذ «خطة مجابهة شاملة للعناصر الإرهابية والإجرامية» في شمال سيناء ووسطها ومناطق بدلتا مصر والظهير الصحراوي غرب وادي النيل.
وقال المتحدث العسكري في البيان رقم (1) إن العملية تأتي «في إطار التكليف الصادر من رئيس الجمهورية للقيادة العامة للقوات المسلحة ووزارة الداخلية بالمجابهة الشاملة للإرهاب والعمليات الإجرامية الأخرى بالتعاون الوثيق مع كافة مؤسسات الدولة».
وذكر البيان أن «العملية الشاملة سيناء 2018»، تهدف إلى «إحكام السيطرة على المنافذ الخارجية للدولة المصرية وتطهير المناطق التى يوجد بها العناصر الإرهابية». وناشد البيان المصريين التعاون مع الجيش قائلا «تهيب القيادة العامة للقوات المسلحة بالشعب المصري بكافة أنحاء الجمهورية بالتعاون الوثيق مع قوات إنفاذ القانون لمجابهة الإرهاب واقتلاع جذوره والإبلاغ الفوري عن أي عناصر تهدد أمن الوطن واستقراره».
وبدورها رفعت الداخلية المصرية حالة الاستنفار الأمني الى الدرجة القصوى في سائر أراضي مصر. ونشرت تعزيزات أمنية كبيرة في شوارع مدن البلاد من بينها القاهرة بعد انطلاق حملة واسعة ضد الإرهاب في سيناء.
وأعلنت الداخلية، على لسان مصدر أمني رفيع المستوى في الوزارة، أمس الجمعة، «رفع حالة الاستنفار والتأهب الأمني الى الدرجة القصوى بجميع محافظات مصر، واتخاذ كافة التدابير الاحترازية التي من شأنها حفظ الأمن في ربوع البلاد، خاصة في ظل الحرب الشرسة التي تخوضها قوات الشرطة بالتنسيق مع رجال القوات المسلحة، لاقتلاع جذور الإرهاب البغيض».
وأوضح المصدر أنه تم تعزيز الإجراءات الأمنية بمحيط المنشآت الهامة والحيوية والمشروعات القومية والاستثمارية ومرافق الدولة الحيوية ومحطات الكهرباء والمياه ودور العبادة والأماكن السياحية.
ونشر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، أول تعليق على العملية العسكرية المصرية الشاملة ضد أوكار وبؤر الإرهاب. وقال الرئيس المصري في تغريدة نشرها على «تويتر»: «أتابع بفخر بطولات أبنائي من القوات المسلحة والشرطة، لتطهير أرض مصر الغالية من العناصر الإرهابية، أعداء الحياة ودائما تحيا مصر». ومن جهة أخرى أعلنت وزارة الداخلية المصرية، أمس، مقتل 3 عناصر من حركة «حسم» المصنفة إرهابية في البلاد وضبط 14 آخرين بعملية أمنية خاصة نفذت في القاهرة. كما أغلقت السلطات المصرية معبر رفح لأسباب أمنية بعد دخول أربع عشرة حافلة في يومين وفقا لإدارة المعبر. وكان المعبر قد افتتح ثلاثة أيام في الاتجاهين للسماح بتنقل الحالات الإنسانية.
-
23:44وزارة الخارجية: تونس لم تقدم هدايا للبرلمانيين الأوروبيين للحصول على دعمهم
10 فيفري 2018
-
23:14بين البئر الاحمر ومدنين: تفّحم جثة مهرب في حادث انقلاب سيارته واصابة مرافقه
10 فيفري 2018
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22:42سرق سيارة.. ثم فاجأ مالكتها بمكالمة غريبة
10 فيفري 2018
-
22:28صفاقس: فضاء لطرح صعوبات الاستثمار وتعطل المشاريع التنموية في الجهة
10 فيفري 2018
-
22:08ريال مدريد يصعق ضيفه سوسييداد
10 فيفري 2018
-
21:46صيادو سمك أبو سيف يغلقون ميناء الصيد البحري بقليبية
10 فيفري 2018
-
21:32بطولة المغرب: الوداد ينهزم امام الرجاء البيضاوي 1-2
10 فيفري 2018
-
21:00قضية حي النسيم:الصومالي يرفض المثول أمام المحكمة
10 فيفري 2018
-
20:59يدربه فوزي البنزرتي: بطل افريقيا ينهزم في دربي الدار البيضاء
10 فيفري 2018
-
20:46العثور على ثلاجة من العصر الحديدي في اسكتلندا!
10 فيفري 2018
-
20:31رئيس الاتحاد الإسباني يرفع الحرج عن ريال مدريد
10 فيفري 2018
-
20:17روسي استولى على أموال من المخابرات الأمريكية مقابل معلومات وهمية عن ترامب
10 فيفري 2018
-
20:02بينها نيشان احد البايات: القبض على شخصين من أجل عرض اثار للبيع
10 فيفري 2018
-
19:53كرة السلة: النجم الرادسي يكسب نقطة الحوافز في بطولة القسم الوطني "أ"
10 فيفري 2018
-
19:41ذهاب الدور التمهيدي لرابطة الابطال الافريقية: الترجي يعود بالتعادل من موريتانيا
10 فيفري 2018
-
19:37توزر: انطلاق تظاهرة " الطيران للجميع " المرحلة الثالثة
10 فيفري 2018
-
19:27بلاي آوت الكرة الطائرة: بوسالم وقليبية في طليعة الترتيب
10 فيفري 2018
-
-
19:01النهضة تقرر مقاضاة الأشخاص والمؤسسات الإعلامية المنخرطة في حملات التشويه ضدها
10 فيفري 2018
-
18:4227 قتيلا جراء تصادم حافلة بدراجة نارية في إندونيسيا
10 فيفري 2018