بإيجـــــــــــاز

حرب كلامية

اشتعلت حرب كلامية، على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بين السفير الأمريكي لدى الكيان الصهيوني دافيد فريدمان وناشر صحيفة «هآرتس» الصهيونية عاموس شوكين بسبب المستوطنات.

برلسكوني يهاجم المهاجرين

حذّر زعيم تحالف يمين-الوسط، رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو برلسكوني، صباح أمس في حوار إذاعي من إمكانية بروز العنصرية في إيطاليا إذا «تخلينا عن السيطرة والتصدي للهجرة».

لقاء بين بوتين وماكرون

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، آفاق التسوية السياسية للأزمة السورية، والفرص المتاحة للمساعدة على إعادة إعمار سوريا بعد انتهاء الحرب.

تنازلات كبيرة

طالب الرئيس الأمريكي، دونالد ترومب الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي بتقديم تنازلات كبيرة من أجل التوصل إلى اتفاق سلام، بحسب ما أفادت صحيفة «إسرائيل اليوم»، أمس.

الصدر يتحالف مع الشيوعيين

تجاوز زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر كل التوقعات. وفجر مفاجأة جديدة بإعلانه التحالف مع أحزاب يسارية ومدنية في الانتخابات التشريعية المقبلة، لتضاف إلى سجله الحافل بالمفاجآت.

رئيس وزراء الهند يزور فلسطين

يتوجه رئيس الوزراء الهندي، نارندرا مودي، اليوم، إلى الأراضي الفلسطينية ومنطقة الخليج في جولة تهدف إلى تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية. ووصل مودي في وقت سابق أمس، إلى الأردن.