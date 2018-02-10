إرهابيون يفجّرون المصلين اثناء صلاة الجمعة :عشرات القتلى والجرحى في بنغازي

تمّ تفجير العبوتين بهاتف جوال عن بعد

سقط عشرات الأشخاص بين قتيل وجريح، امس اثناء صلاة الجمعة، جراء انفجار استهدف مسجدا بمدينة بنغازي حيث قام ارهابيون بوضع حقيبتين مفخختين إحداهما في الحمامات الخاصة بالمسجد والأخرى في خلوة المسجد وتم تفجيرهما عن بعد .

طرابلس (وكالات)

وأكدت امس تقارير ميدانية ليبية ان مواطنين قتلوا وجرح اكثر من 122 اخرين خلال العملية الإرهابية التي وقعت امس الجمعة في مسجد الخليل بمنطقة الماجوري ببنغازي، حسب شهود عيان ومسؤولين من إدارة الإعلام بوزارة الصحة المؤقتة.

وقالت إدارة اﻹعلام بوزارة الصحة في الحكومة الليبية المؤقتة، في بيان لها، إن جرحى مسجد الخليل بمنطقة الماجوري في بنغازي، إصاباتهم بين المتوسطة والخفيفة والحرجة. وأشار البيان إلى أن الإصابات مقسمة بعدد 73 جريحاً داخل مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث، فيما استقبل مركز بنغازي الطبي 43 جريحاً، ووصلت 3 حالات إلى عيادة الصفوه، و 3 حالات جرحى في مصحة بن سيناء.

وأضافت مصادر ميدانية ليبية أن شبكتي «ليبيانا» و»المدار» للهاتف المحمول قد قطعت اتصالاتهما عن مدينة بنغازي لأسباب أمنية، باعتبار أن العبوات الناسفة يمكن تفجيرها عن بعد عن طريق شبكة الهواتف وهو ما عجّل بقطع الاتصالات.

وكان المكتب الإعلامي لجهاز المباحث العامة ببنغازي قد قال حسب تقرير عن قسم الشؤون الفنية وكشف المفرقعات إن التفجير تم عن طريق التفخيخ بعبوتين ناسفتين وزن الواحدة 750 غراما تم وضعهما داخل المسجد وتم تفجيرهما عن بعد بهاتف جوال خلال خطبة الجمعة.

ويأتي هذا التفجير الذي أدانته هيآت سياسية ومدنية محلية في ليبيا، أسبوعين فقط بعد تفجير مماثل بمسجد بيعة الرضوان، أسفر عن وفاة 33 شخصا، وخلف ردود أفعال عنيفة داخل ليبيا وخارجها، مما يطرح أسئلة حول اللجوء إلى استهداف مراكز العبادة التي تعتبر الأكثر أمانا لدى المواطنين.

ومن جهته أعرب رئيس المجلس الأعلى ورشفانة في ليبيا مبروك أبوعميد، عن استنكاره الشديد للتفجير الإرهابي الغاشم الذي استهدف المدنيين العزل أمام مسجد (سعاد بن عباده) المعروف بمسجد خليل المقصبي بين منطقتي الماجوري والبركة ببنغازي.وأوضح أبوعميد أن هذا التفجير يأتي ضمن مخطط معد له منذ سنة 2011، لافتا إلى أن مشروع تدمير بنغازي على وجه الخصوص مكلفة به قطر، قائلا» إن كل هذه الأعمال الجبانة لقتل الأبرياء وستستمر مثل هذه الاعمال الارهابية وليس العراق ببعيد».

وفي سياق اخر أعلنت قوات عملية « البنيان المرصوص» الموالية لحكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا حالة الاستنفار في صفوفها بمدينة سرت شمال البلاد بعد رصد تحركات قوات معادية في محيطها.وذكر المركز الإعلامي لـ»البنيان المرصوص» على حسابه في «فيسبوك» الليلة قبل الماضية أن قوة تأمين سرت أقامت حواجز أمنية عند مداخل ومخارج المدينة وسيّرت عدة دوريات شرقها.وانتقد البيان مرة أخرى حكومة الوفاق، محملا إياها المسؤولية مجددا عن قلة الدعم اللوجستي «إهمال متابعة علاج جرحى العملية وعوائل الشهداء». لم يكشف البيان هوية تلك القوات المعادية ولم يوضح ما إذا كانت تابعة لتنظيم «داعش» الإرهابي أم للجيش الوطني الليبي برئاسة المشير خليفة حفتر والموالي لمجلس النواب الذي يتخذ من طبرق مقرا له.وكان المتحدث باسم الجيش الوطني أحمد المسماري قد أشار مؤخرا إلى أن قوات حفتر لا ترغب في مواجهة مع قوات «البنيان المرصوص»، مما يتيح الترجيح أن القوات التي تم رصدها في محيط سرت تابعة لـ»داعش»

رأي خبير

المحلل السياسي الليبي عبدالباسط بن هامل: «قتل المصلين أثناء تأديتهم لصلاة الجمعة عبر تفجير يخلف هذا العدد الكبير من الضحايا لا يقبله أي عقل بشري، واستخدام هذه الأساليب الرخيصة الهدف منها إرباك المشهد الأمني بالبلاد.. القوات المسلحة الليبية وقوات الأمن أفشلت الكثير من المخططات التخريبية لهذه التنظيمات الإرهابية في الفترة الأخيرة».