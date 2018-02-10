حفتر :«الإخوان» مسؤولون عن الإرهاب فـــــــي ليبيــــــــا

طرابلس(وكالات)

طالب القائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر، بمنع جماعة «الإخوان المسلمين» - التي حملها مسؤولية وصول الإرهابيين إلى ليبيا - «من لعب أي دور في العملية الانتخابية».وقال حفتر في مقابلة مطولة أجرتها معه مجلة الفرنسية رداً على سؤال يتعلق بالعلاقة التي تجمعه بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، «مواقفنا تقترب في الواقع، ووضع بلاده عندما وصل إلى السلطة مشابه لموقف ليبيا اليوم، إن عدونا الكبير، الإخوان المسلمون، يهددون بلداننا وجيراننا الأفارقة والأوروبيين على حد سواء، لقد انتشر الإرهاب في جميع أنحاء ليبيا...».