برلسكوني :إزاحة القــذافي عن الحكم كان ضربـــا من الجنــــون

روما(وكالات)

اكد رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو بيرلسكوني أن حكومته وقفت بحزم ضد التدخل العسكري في ليبيا عام 2011، لكنها فشلت في ذلك.وقال رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق ورجل الأعمال الشهير والمثير للجدل: «كافحت حتى النهاية لأني اعتبرت إسقاط القذافي، عن سدة الحكم ضربا من الجنون»، لافتا إلى أن الزعيم الليبي الراحل كان يسيطر على 104 قبيلة.