برلسكوني :إزاحة القــذافي عن الحكم كان ضربـــا من الجنــــون
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
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23:44وزارة الخارجية: تونس لم تقدم هدايا للبرلمانيين الأوروبيين للحصول على دعمهم
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برلسكوني :إزاحة القــذافي عن الحكم كان ضربـــا من الجنــــون
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 فيفري 2018
روما(وكالات)
اكد رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو بيرلسكوني أن حكومته وقفت بحزم ضد التدخل العسكري في ليبيا عام 2011، لكنها فشلت في ذلك.وقال رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق ورجل الأعمال الشهير والمثير للجدل: «كافحت حتى النهاية لأني اعتبرت إسقاط القذافي، عن سدة الحكم ضربا من الجنون»، لافتا إلى أن الزعيم الليبي الراحل كان يسيطر على 104 قبيلة.
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برلسكوني :إزاحة القــذافي عن الحكم كان ضربـــا من الجنــــون
10 فيفري 2018 السّاعة 21:00
اكد رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو بيرلسكوني أن حكومته وقفت بحزم ضد التدخل العسكري في ليبيا عام 2011،...المزيد >>
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برلسكوني :إزاحة القــذافي عن الحكم كان ضربـــا من الجنــــون
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 فيفري 2018
روما(وكالات)
اكد رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو بيرلسكوني أن حكومته وقفت بحزم ضد التدخل العسكري في ليبيا عام 2011، لكنها فشلت في ذلك.وقال رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق ورجل الأعمال الشهير والمثير للجدل: «كافحت حتى النهاية لأني اعتبرت إسقاط القذافي، عن سدة الحكم ضربا من الجنون»، لافتا إلى أن الزعيم الليبي الراحل كان يسيطر على 104 قبيلة.
بسبب مليشيات متطرفة :أهالـــــي تـــاورغاء يبيتـــــــــون في العـــراء لليــــوم التاســــــــــــع
10 فيفري 2018 السّاعة 21:00
يقضي أهالي تاورغاء الليبية الذين تم منعهم من العودة الى منازلهم لليوم التاسع على التوالي في عراء منطقة...المزيد >>
برلسكوني :إزاحة القــذافي عن الحكم كان ضربـــا من الجنــــون
10 فيفري 2018 السّاعة 21:00
اكد رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو بيرلسكوني أن حكومته وقفت بحزم ضد التدخل العسكري في ليبيا عام 2011،...المزيد >>
حفتر :«الإخوان» مسؤولون عن الإرهاب فـــــــي ليبيــــــــا
10 فيفري 2018 السّاعة 21:00
طرابلس(وكالات) طالب القائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر، بمنع جماعة «الإخوان المسلمين» -...المزيد >>
إرهابيون يفجّرون المصلين اثناء صلاة الجمعة :عشرات القتلى والجرحى في بنغازي
10 فيفري 2018 السّاعة 21:00
سقط عشرات الأشخاص بين قتيل وجريح، امس اثناء صلاة الجمعة، جراء انفجار استهدف مسجدا بمدينة بنغازي حيث قام...المزيد >>
-
23:44وزارة الخارجية: تونس لم تقدم هدايا للبرلمانيين الأوروبيين للحصول على دعمهم
10 فيفري 2018
-
23:14بين البئر الاحمر ومدنين: تفّحم جثة مهرب في حادث انقلاب سيارته واصابة مرافقه
10 فيفري 2018
-
22:42سرق سيارة.. ثم فاجأ مالكتها بمكالمة غريبة
10 فيفري 2018
-
22:28صفاقس: فضاء لطرح صعوبات الاستثمار وتعطل المشاريع التنموية في الجهة
10 فيفري 2018
-
22:08ريال مدريد يصعق ضيفه سوسييداد
10 فيفري 2018
-
21:46صيادو سمك أبو سيف يغلقون ميناء الصيد البحري بقليبية
10 فيفري 2018
-
21:32بطولة المغرب: الوداد ينهزم امام الرجاء البيضاوي 1-2
10 فيفري 2018
-
21:00قضية حي النسيم:الصومالي يرفض المثول أمام المحكمة
10 فيفري 2018
-
20:59يدربه فوزي البنزرتي: بطل افريقيا ينهزم في دربي الدار البيضاء
10 فيفري 2018
-
20:46العثور على ثلاجة من العصر الحديدي في اسكتلندا!
10 فيفري 2018
-
20:31رئيس الاتحاد الإسباني يرفع الحرج عن ريال مدريد
10 فيفري 2018
-
20:17روسي استولى على أموال من المخابرات الأمريكية مقابل معلومات وهمية عن ترامب
10 فيفري 2018
-
20:02بينها نيشان احد البايات: القبض على شخصين من أجل عرض اثار للبيع
10 فيفري 2018
-
19:53كرة السلة: النجم الرادسي يكسب نقطة الحوافز في بطولة القسم الوطني "أ"
10 فيفري 2018
-
19:41ذهاب الدور التمهيدي لرابطة الابطال الافريقية: الترجي يعود بالتعادل من موريتانيا
10 فيفري 2018
-
19:37توزر: انطلاق تظاهرة " الطيران للجميع " المرحلة الثالثة
10 فيفري 2018
-
19:27بلاي آوت الكرة الطائرة: بوسالم وقليبية في طليعة الترتيب
10 فيفري 2018
-
-
19:01النهضة تقرر مقاضاة الأشخاص والمؤسسات الإعلامية المنخرطة في حملات التشويه ضدها
10 فيفري 2018
-
18:4227 قتيلا جراء تصادم حافلة بدراجة نارية في إندونيسيا
10 فيفري 2018
سفيان الأسودكلهم ..... مذنبـــون
سنترقّب أياما أخرى لانتهاء التحقيق في مقتل التلميذتين في مبيت معهد ثانوي في مدينة تالة في الڤصرين ....المزيد >>
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