بسبب مليشيات متطرفة :أهالـــــي تـــاورغاء يبيتـــــــــون في العـــراء لليــــوم التاســــــــــــع

طرابلس(وكالات)

يقضي أهالي تاورغاء الليبية الذين تم منعهم من العودة الى منازلهم لليوم التاسع على التوالي في عراء منطقة قرارة القطف الواقعة بين مدينتهم وبن وليد وذلك في وقت يشهد فيه الطقس في ليبيا نزول الامطار وسط تحذيرات من جريان السيول . وقد منعت مجموعات مسلحة متطرفة عودة آلاف النازحين من مدينة تاورغاء إلى منازلهم التي كانوا قد اضطروا لمغادرتها بسبب دعمهم لنظام معمر القذافي في 2011 .وقالت تقارير ليبية ان مشكلة عودة النازحين إلى تاورغاء، ترجع إلى وجود خلاف مستحكم بين الأهالي وبين الميليشيات المسيطرة على المنطقة والمعيقة لتنفيذ «اتفاق مصراتة» القاضي بعودة الاهالي الى مدينتهم.