تجاوزت كل الإشكاليات القانونيـــــــــة:نوال غشام: الآن الى العمل الفني

أنهت الفنانة نوال غشام تصوير أغنيتها الجديدة «حمة ما جاش» نص وتلحين حسان الحبيب وتوزيع نعمان الشعري في "كليب".

وأعلنت نوال غشام أنها تحصلت نهائيا من كل معوقات عملها الفني اعتبارا لعديد الاشكاليات التي عطلت ذلك. وتطلّب منها تنفيذ عديد الاجراءات لتجد نفسها أخيرا حرة من كل المكبلات وتتفرّغ نهائيا للإنتاج الفني.