خالد بوزيد يتجاوز محنته الصحية

تجاوز الممثل الهادئ محنته الصحية على إثر تعرضه لحادث سقوط أثناء تصوير الجزء الثامن من السلسلة الكوميدية «نسيبتي العزيزة» ليستأنف عمله بجدية وحرفية.

والجدير بالملاحظة أنه بعد جدل واسع تم الحسم النهائي في اتجاه اعداد جزء ثامن لـ«نسيبتي العزيزة» ويجري التصوير حاليا في ضاحية سيدي بوسعيد. وكانت الممثلة لطيفة القفصي قد أكدت في لقاء سابق أن نسيبتي العزيزة 8 سوف تكون جاهزة لرمضان 2018. وسوف تحافظ على كل ركائزها الأساسية من الممثلين بدرجة أولى.