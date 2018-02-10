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يوم السبت 10 فيفري 2018
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تجاهلت رسالته:عاطف بن حسين مستاء من التلفزة الوطنية
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الثقافي
تجاهلت رسالته:عاطف بن حسين مستاء من التلفزة الوطنية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 فيفري 2018

عبّر الممثل والمخرج عاطف بن حسين عن الاستياء والغضب الشديدين لتجاهل مؤسسة التلفزة الوطنية لرسالته التي بعث بها الى الإدارة العامة للمؤسسة وادارة الانتاج الدرامي بها والتي ضمّنها مقترحات لـ3 مشاريع أعمال درامية تلفزيونية. وهي لم تحمل نفسها حتى عناء الرد على هذه المراسلة وإبداء الرأي في المقترحات بالقبول أو التأجيل أو الرفض.

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الثقافي
تجاهلت رسالته:عاطف بن حسين مستاء من التلفزة الوطنية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 فيفري 2018

عبّر الممثل والمخرج عاطف بن حسين عن الاستياء والغضب الشديدين لتجاهل مؤسسة التلفزة الوطنية لرسالته التي بعث بها الى الإدارة العامة للمؤسسة وادارة الانتاج الدرامي بها والتي ضمّنها مقترحات لـ3 مشاريع أعمال درامية تلفزيونية. وهي لم تحمل نفسها حتى عناء الرد على هذه المراسلة وإبداء الرأي في المقترحات بالقبول أو التأجيل أو الرفض.

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10 فيفري 2018 السّاعة 21:00
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سفيان الأسود
كلهم ..... مذنبـــون
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