تجاهلت رسالته:عاطف بن حسين مستاء من التلفزة الوطنية

عبّر الممثل والمخرج عاطف بن حسين عن الاستياء والغضب الشديدين لتجاهل مؤسسة التلفزة الوطنية لرسالته التي بعث بها الى الإدارة العامة للمؤسسة وادارة الانتاج الدرامي بها والتي ضمّنها مقترحات لـ3 مشاريع أعمال درامية تلفزيونية. وهي لم تحمل نفسها حتى عناء الرد على هذه المراسلة وإبداء الرأي في المقترحات بالقبول أو التأجيل أو الرفض.