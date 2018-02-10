نـــدوة القيــــــــروان للغـــــة العربيـــــــة

تنعقد على امتداد يومي 21 و22 مارس 2018 ندوة القيروان للغة العربية في دورتها الخامسة التي سوف تهتم بـ«تدريس العربية وتربية المستقبل» في تنظيم لوزارة التربية والتفقدية العامة لبيداغوجيا التربية وهيئة تفقد العربية للمدارس الإعدادية والمعاهد وجامعة القيروان (قسم العربية) والمندوبية الجهوية للتربية بالقيروان.