وضعته على اللائحة الرمادية:لجنـــة الدعـــم السينمائــــي ترفض «جزيرة العفــو»

رشّح المخرج السينمائي رضا الباهي مشروع عمله السينمائي الجديد «جزيرة العفو» للجنة الدعم السينمائي للحصول على التمويلات المناسبة للانطلاق رسميا في تنفيذ هذا العمل الذي سيتم تصويره في جزيرة جربة.

لكن حدث ما لم يكن منتظرا بالنسبة الى رضا الباهي بأن وضعت لجنة الدعم السينمائي هذا المشروع في اللائحة الرمادية... وهذا يعني رفض دعمه الأمر الذي حزّ في نفس رضا الباهي كثيرا... وجعله يراجع الكثير من الأمور مع نفسه ويتساءل عن سر هذا الرفض ليخلص الى أن رفض دعم مشروعه قد يعود الى تقدمه في السن أو تشريك منتج لبناني في العمل أو الازدواجية الجنسية التي يحملها.. هي 3 احتمالات استخلصها رضا الباهي الذي مازال في انتظار حيثيات قرار رفض الدعم.

وقد اختار رضا الباهي عمله الجديد أبطالا له كلوديا كاردينال ودرة زروق وهشام وسامية رحيم وعابد الفهد. ويقدم العمل قصة ايطالي يعيش في جزيرة جربة. ويحاول الأهالي إقناعه باعتناق الإسلام.