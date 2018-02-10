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يوم السبت 10 فيفري 2018
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السطو على المكتبة العمومية بتوزر :ضياع جهد ثلاث سنوات من الرقمنة
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شروق الجهات
السطو على المكتبة العمومية بتوزر :ضياع جهد ثلاث سنوات من الرقمنة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 فيفري 2018

تونس (الشروق) ـ 
تعرِضت في الليلة الفاصلة بين الثلاثاء 6 فيفري 2018 والاربعاء 7 فيفري المكتبة العمومية بتوزر إلى عملية سطو عن طريق قلع الحديد المحيط بها.
جريمة أخرى يتعرض لها معلم ثقافي في مدينة توزر اذ تم السّطو على المكتبة العمومية بتوزر المحاذية لضريح أبو القاسم الشابي وسط مدينة توزر وهذه المرة الثانية التي تكون فيها المكتبة عرضة للسرقة ففي سنة 2011 تم نهب المكتبة بالكامل عندما تم نقل محتوياتها عن طريق شاحنة ( اوم ) ويقول مدير المكتبة حمة الازهر انه تمت سرقة حاسوبين ؛ واحد من قسم الاطفال والثاني من قسم الشباب والكهول. وقد اتصل السيد المندوب بالحرس الوطني لمعاينة الاضرار وفتح بحث في الغرض» ويضيف «والمؤلم في هذا ، ليست القيمة المالية للتجهيزات المسروقة أو التعدّي الصّارخ على هيبة المؤسسة الثقافية ؛ ولكن الخسارة العلمية نتيجة هذه العملية. حيث أن الحاسوبين المذكورين يحتويان على مجهود ثلاث سنوات من التسجيل الببليوغرافي لأرصدة المكتبة بمعدل 4 أشخاص يعملون صباحا ومساء بنظام الفريقين لانجاز مهمة نبيلة ،الا وهي حوسبة المكتبة 100 بالمائة في حدود 2018. اذ تمّ تنزيل 16000 جذاذة ببليوغرافية بكليْ القسمين ؛ وكان ذلك في اطار حوسبة المكتبة بالكامل ورقمنتها وجعلها متاحة للجميع على الانترنات..مجهود أهل الاختصاص اندثر وأصبح من المستحيل استعادته».
ويطالب مدير المكتبة بتركيز كاميرا مراقبة أو جهاز إنذار بالمداخل ( الامر أصبح ضروريا بالرغم من التكلفة).
واعتماد تقنية التخزين السحابي للمحافظة على العمل المنجز ووضع خلية جيب ي آس بالحواسيب لتحديد مواقعها جغرافيا عند حدوث مثل هذه العمليات».
ويذكر ان هذه ليست المرة الاولى التي يتعرض فيها معلم ثقافي الى السرقة مثل دور الثقافة والمكتبات العمومية والمتاحف وهو ما يستوجب التفكير في تركيز كاميرا مراقبة ونظام الكتروني لحماية هذه المؤسسات ويذكر ان المكتبة العمومية بتوزر من اجمل المعالم الثقافية ومن اغنى المكتبات من حيث الرصيد والخدمات التي تقدمها للشباب والاطفال.

كتب نورالدين بالطيب
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شروق الجهات
السطو على المكتبة العمومية بتوزر :ضياع جهد ثلاث سنوات من الرقمنة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 فيفري 2018

تونس (الشروق) ـ 
تعرِضت في الليلة الفاصلة بين الثلاثاء 6 فيفري 2018 والاربعاء 7 فيفري المكتبة العمومية بتوزر إلى عملية سطو عن طريق قلع الحديد المحيط بها.
جريمة أخرى يتعرض لها معلم ثقافي في مدينة توزر اذ تم السّطو على المكتبة العمومية بتوزر المحاذية لضريح أبو القاسم الشابي وسط مدينة توزر وهذه المرة الثانية التي تكون فيها المكتبة عرضة للسرقة ففي سنة 2011 تم نهب المكتبة بالكامل عندما تم نقل محتوياتها عن طريق شاحنة ( اوم ) ويقول مدير المكتبة حمة الازهر انه تمت سرقة حاسوبين ؛ واحد من قسم الاطفال والثاني من قسم الشباب والكهول. وقد اتصل السيد المندوب بالحرس الوطني لمعاينة الاضرار وفتح بحث في الغرض» ويضيف «والمؤلم في هذا ، ليست القيمة المالية للتجهيزات المسروقة أو التعدّي الصّارخ على هيبة المؤسسة الثقافية ؛ ولكن الخسارة العلمية نتيجة هذه العملية. حيث أن الحاسوبين المذكورين يحتويان على مجهود ثلاث سنوات من التسجيل الببليوغرافي لأرصدة المكتبة بمعدل 4 أشخاص يعملون صباحا ومساء بنظام الفريقين لانجاز مهمة نبيلة ،الا وهي حوسبة المكتبة 100 بالمائة في حدود 2018. اذ تمّ تنزيل 16000 جذاذة ببليوغرافية بكليْ القسمين ؛ وكان ذلك في اطار حوسبة المكتبة بالكامل ورقمنتها وجعلها متاحة للجميع على الانترنات..مجهود أهل الاختصاص اندثر وأصبح من المستحيل استعادته».
ويطالب مدير المكتبة بتركيز كاميرا مراقبة أو جهاز إنذار بالمداخل ( الامر أصبح ضروريا بالرغم من التكلفة).
واعتماد تقنية التخزين السحابي للمحافظة على العمل المنجز ووضع خلية جيب ي آس بالحواسيب لتحديد مواقعها جغرافيا عند حدوث مثل هذه العمليات».
ويذكر ان هذه ليست المرة الاولى التي يتعرض فيها معلم ثقافي الى السرقة مثل دور الثقافة والمكتبات العمومية والمتاحف وهو ما يستوجب التفكير في تركيز كاميرا مراقبة ونظام الكتروني لحماية هذه المؤسسات ويذكر ان المكتبة العمومية بتوزر من اجمل المعالم الثقافية ومن اغنى المكتبات من حيث الرصيد والخدمات التي تقدمها للشباب والاطفال.

كتب نورالدين بالطيب
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10 فيفري 2018 السّاعة 23:14
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10 فيفري 2018 السّاعة 22:28
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صيادو سمك أبو سيف يغلقون ميناء الصيد البحري بقليبية
10 فيفري 2018 السّاعة 21:46
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سوسة:تجّار المصوغ غاضبون... وشرف الدّين يعد بالحلول
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كلهم ..... مذنبـــون
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