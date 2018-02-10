احتفالا بمرور 25 سنة على تأسيسه:مركز فن العرائس ينتج أضخم عمل عرائسي للكهول

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10 فيفري 2018
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23:14بين البئر الاحمر ومدنين: تفّحم جثة مهرب في حادث انقلاب سيارته واصابة مرافقه
10 فيفري 2018
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22:42سرق سيارة.. ثم فاجأ مالكتها بمكالمة غريبة
10 فيفري 2018
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22:28صفاقس: فضاء لطرح صعوبات الاستثمار وتعطل المشاريع التنموية في الجهة
10 فيفري 2018
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22:08ريال مدريد يصعق ضيفه سوسييداد
10 فيفري 2018
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21:46صيادو سمك أبو سيف يغلقون ميناء الصيد البحري بقليبية
10 فيفري 2018
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21:32بطولة المغرب: الوداد ينهزم امام الرجاء البيضاوي 1-2
10 فيفري 2018
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21:00قضية حي النسيم:الصومالي يرفض المثول أمام المحكمة
10 فيفري 2018
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20:59يدربه فوزي البنزرتي: بطل افريقيا ينهزم في دربي الدار البيضاء
10 فيفري 2018
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20:46العثور على ثلاجة من العصر الحديدي في اسكتلندا!
10 فيفري 2018
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20:31رئيس الاتحاد الإسباني يرفع الحرج عن ريال مدريد
10 فيفري 2018
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20:17روسي استولى على أموال من المخابرات الأمريكية مقابل معلومات وهمية عن ترامب
10 فيفري 2018
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20:02بينها نيشان احد البايات: القبض على شخصين من أجل عرض اثار للبيع
10 فيفري 2018
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19:53كرة السلة: النجم الرادسي يكسب نقطة الحوافز في بطولة القسم الوطني "أ"
10 فيفري 2018
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19:41ذهاب الدور التمهيدي لرابطة الابطال الافريقية: الترجي يعود بالتعادل من موريتانيا
10 فيفري 2018
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19:37توزر: انطلاق تظاهرة " الطيران للجميع " المرحلة الثالثة
10 فيفري 2018
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19:27بلاي آوت الكرة الطائرة: بوسالم وقليبية في طليعة الترتيب
10 فيفري 2018
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19:01النهضة تقرر مقاضاة الأشخاص والمؤسسات الإعلامية المنخرطة في حملات التشويه ضدها
10 فيفري 2018
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18:4227 قتيلا جراء تصادم حافلة بدراجة نارية في إندونيسيا
10 فيفري 2018
تونس (الشروق)
يقدّم المركز الوطني اليوم السبت 10 فيفري 2018 العرضّ الأوّل لآخر إنتاجاته وهي مسرحيّة عرائسيّة بعنوان «في العاصمة...»، يأتي عرضها احتفالا بمرور 25 سنة على تأسيس المركز الوطني لفنّ العرائس.
تمثّل «في العاصفة...» أولى الأعمال المسرحيّة الموجّهة للكهول في تاريخ المركز الوطني لفنّ العرائس، وهي مسرحيّة مقتبسة عن نصّ «الملك لير» للمسرحي الإنقليزي «وليام شكسبير» بدراماتوجيا وإخراج المسرحي حسن المؤذّن.
والعمل من إنتاج المركز الوطني لفنّ العرائس بدعم من وزارة الشؤون الثقافيّة وبإدارة إنتاج لمدير المركز حسّان السّلامي، يحرّك عرائسها كلّ من أيمن النخيلي ونهاد التواتي وفاطمة الزهراء المرواني وهيثم ونّاس وبلال الجلاصي ووائل باتي وفارس العفيف وعبد السلام الجمل ومحمد أمين الكسوري وامين المليتي بسينوغرافيا لوليد السعدي وتوظيب ركحي لـلميّم الرحّالي ، فيما تكفّلت ورشة المركز الوطني لفنّ العرائس بصنع الديكور والمتمّمات والعرائس.
تسرد المسرحيّة العرائسيّة حكاية حرمان الملك «ديـــوب» إبنتـه الصّغــرى «ساماتــا» من نصيبهــا في المملكـة لإمتناعها عن تملّقـــه ومُحَابَاتــه، إلاَّ أنَّ «تيمــورا» و«نياماتـــا» اللّتيـن تعهّــدتــا بإيوائــه ورعايتــه تخونــان العهـــد وتحجّــران عليه فيلجــأ إلى الهــروب بمساعــدة أوفيــاء لــه ويجــد نفســه في العاصفــة والعــراء حتّــى يشــرف على الجنـــون. ولا يختلف مصيــر النبيــل «كـــوام» عن مصيــر «ديــوب» إذ يغــدر به إبنــه غير الشرعيّ «سنغـــو» ، طمعــا في الاستئثــــار بإرثــه على حساب أخيــه «بنغـــو».
تونس (الشروق)
يقدّم المركز الوطني اليوم السبت 10 فيفري 2018 العرضّ الأوّل لآخر إنتاجاته وهي مسرحيّة عرائسيّة بعنوان «في العاصمة...»، يأتي عرضها احتفالا بمرور 25 سنة على تأسيس المركز الوطني لفنّ العرائس.
تمثّل «في العاصفة...» أولى الأعمال المسرحيّة الموجّهة للكهول في تاريخ المركز الوطني لفنّ العرائس، وهي مسرحيّة مقتبسة عن نصّ «الملك لير» للمسرحي الإنقليزي «وليام شكسبير» بدراماتوجيا وإخراج المسرحي حسن المؤذّن.
والعمل من إنتاج المركز الوطني لفنّ العرائس بدعم من وزارة الشؤون الثقافيّة وبإدارة إنتاج لمدير المركز حسّان السّلامي، يحرّك عرائسها كلّ من أيمن النخيلي ونهاد التواتي وفاطمة الزهراء المرواني وهيثم ونّاس وبلال الجلاصي ووائل باتي وفارس العفيف وعبد السلام الجمل ومحمد أمين الكسوري وامين المليتي بسينوغرافيا لوليد السعدي وتوظيب ركحي لـلميّم الرحّالي ، فيما تكفّلت ورشة المركز الوطني لفنّ العرائس بصنع الديكور والمتمّمات والعرائس.
تسرد المسرحيّة العرائسيّة حكاية حرمان الملك «ديـــوب» إبنتـه الصّغــرى «ساماتــا» من نصيبهــا في المملكـة لإمتناعها عن تملّقـــه ومُحَابَاتــه، إلاَّ أنَّ «تيمــورا» و«نياماتـــا» اللّتيـن تعهّــدتــا بإيوائــه ورعايتــه تخونــان العهـــد وتحجّــران عليه فيلجــأ إلى الهــروب بمساعــدة أوفيــاء لــه ويجــد نفســه في العاصفــة والعــراء حتّــى يشــرف على الجنـــون. ولا يختلف مصيــر النبيــل «كـــوام» عن مصيــر «ديــوب» إذ يغــدر به إبنــه غير الشرعيّ «سنغـــو» ، طمعــا في الاستئثــــار بإرثــه على حساب أخيــه «بنغـــو».
-
23:44وزارة الخارجية: تونس لم تقدم هدايا للبرلمانيين الأوروبيين للحصول على دعمهم
10 فيفري 2018
-
23:14بين البئر الاحمر ومدنين: تفّحم جثة مهرب في حادث انقلاب سيارته واصابة مرافقه
10 فيفري 2018
-
22:42سرق سيارة.. ثم فاجأ مالكتها بمكالمة غريبة
10 فيفري 2018
-
22:28صفاقس: فضاء لطرح صعوبات الاستثمار وتعطل المشاريع التنموية في الجهة
10 فيفري 2018
-
22:08ريال مدريد يصعق ضيفه سوسييداد
10 فيفري 2018
-
21:46صيادو سمك أبو سيف يغلقون ميناء الصيد البحري بقليبية
10 فيفري 2018
-
21:32بطولة المغرب: الوداد ينهزم امام الرجاء البيضاوي 1-2
10 فيفري 2018
-
21:00قضية حي النسيم:الصومالي يرفض المثول أمام المحكمة
10 فيفري 2018
-
20:59يدربه فوزي البنزرتي: بطل افريقيا ينهزم في دربي الدار البيضاء
10 فيفري 2018
-
20:46العثور على ثلاجة من العصر الحديدي في اسكتلندا!
10 فيفري 2018
-
20:31رئيس الاتحاد الإسباني يرفع الحرج عن ريال مدريد
10 فيفري 2018
-
20:17روسي استولى على أموال من المخابرات الأمريكية مقابل معلومات وهمية عن ترامب
10 فيفري 2018
-
20:02بينها نيشان احد البايات: القبض على شخصين من أجل عرض اثار للبيع
10 فيفري 2018
-
19:53كرة السلة: النجم الرادسي يكسب نقطة الحوافز في بطولة القسم الوطني "أ"
10 فيفري 2018
-
19:41ذهاب الدور التمهيدي لرابطة الابطال الافريقية: الترجي يعود بالتعادل من موريتانيا
10 فيفري 2018
-
19:37توزر: انطلاق تظاهرة " الطيران للجميع " المرحلة الثالثة
10 فيفري 2018
-
19:27بلاي آوت الكرة الطائرة: بوسالم وقليبية في طليعة الترتيب
10 فيفري 2018
-
-
19:01النهضة تقرر مقاضاة الأشخاص والمؤسسات الإعلامية المنخرطة في حملات التشويه ضدها
10 فيفري 2018
-
18:4227 قتيلا جراء تصادم حافلة بدراجة نارية في إندونيسيا
10 فيفري 2018