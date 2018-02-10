احتفالا بمرور 25 سنة على تأسيسه:مركز فن العرائس ينتج أضخم عمل عرائسي للكهول

تونس (الشروق)

يقدّم المركز الوطني اليوم السبت 10 فيفري 2018 العرضّ الأوّل لآخر إنتاجاته وهي مسرحيّة عرائسيّة بعنوان «في العاصمة...»، يأتي عرضها احتفالا بمرور 25 سنة على تأسيس المركز الوطني لفنّ العرائس.

تمثّل «في العاصفة...» أولى الأعمال المسرحيّة الموجّهة للكهول في تاريخ المركز الوطني لفنّ العرائس، وهي مسرحيّة مقتبسة عن نصّ «الملك لير» للمسرحي الإنقليزي «وليام شكسبير» بدراماتوجيا وإخراج المسرحي حسن المؤذّن.

والعمل من إنتاج المركز الوطني لفنّ العرائس بدعم من وزارة الشؤون الثقافيّة وبإدارة إنتاج لمدير المركز حسّان السّلامي، يحرّك عرائسها كلّ من أيمن النخيلي ونهاد التواتي وفاطمة الزهراء المرواني وهيثم ونّاس وبلال الجلاصي ووائل باتي وفارس العفيف وعبد السلام الجمل ومحمد أمين الكسوري وامين المليتي بسينوغرافيا لوليد السعدي وتوظيب ركحي لـلميّم الرحّالي ، فيما تكفّلت ورشة المركز الوطني لفنّ العرائس بصنع الديكور والمتمّمات والعرائس.

تسرد المسرحيّة العرائسيّة حكاية حرمان الملك «ديـــوب» إبنتـه الصّغــرى «ساماتــا» من نصيبهــا في المملكـة لإمتناعها عن تملّقـــه ومُحَابَاتــه، إلاَّ أنَّ «تيمــورا» و«نياماتـــا» اللّتيـن تعهّــدتــا بإيوائــه ورعايتــه تخونــان العهـــد وتحجّــران عليه فيلجــأ إلى الهــروب بمساعــدة أوفيــاء لــه ويجــد نفســه في العاصفــة والعــراء حتّــى يشــرف على الجنـــون. ولا يختلف مصيــر النبيــل «كـــوام» عن مصيــر «ديــوب» إذ يغــدر به إبنــه غير الشرعيّ «سنغـــو» ، طمعــا في الاستئثــــار بإرثــه على حساب أخيــه «بنغـــو».