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يوم السبت 10 فيفري 2018
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الثقافي
عروض اليوم
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 فيفري 2018

السبت 10 فيفري 2018
* المركز الوطني لفن العرائس بتونس:
18:00 – العرض الأول لمسرحية «في العاصفة...» لحسن المؤذن.
* قاعة الفن الرابع بتونس:
19:30 – عرض مسرحية «خوف» لفاضل الجعايبي وجليلة بكار.
* قاعة سينما الكوليزي بتونس:
11:00 – 16:00 – 17:30 – عرض فيلم «بنزين» لسارة العبيدي.
12:30 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.
14:15 – عرض فيلم «50 nuances plus claires».
19:00 – عرض مسرحية «ملاّ عيلة» للصادق حلواس.
* قاعة سينما البالاص بتونس:
11:00 – 17:45 – 21:00 – عرض فيلم «بنزين» لسارة العبيدي.
12:30 – عرض فيلم «Jumanji».
14:15 – 19:15 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.
16:00 – عرض فيلم «50 nuances plus claires».
* قاعة المونديال بتونس:
11:00 – عرض فيلم «شيطان القايلة» لمعز كمون.
12:30 – 17:30 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.
14:15 – 16:00 – 19:15 – عرض فيلم «بنزين» لسارة العبيدي.
* قاعة سينما البرناص بتونس:
13:00 – 16:30 – عرض فيلم «شيطان القايلة» لمعز كمون.
14:30 – 18:00 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.
* قاعة سيني جميل بالمنزه السادس:
11:00 – عرض فيلم «coco».
14:00 – عرض فيلم «Jumanji».
16:00 – عرض فيلم «Maze Runner: The Death Cure».
18:30 – عرض فيلم «50 nuances plus claires».
21:00 – عرض فيلم «The 15:17 to PARIS».
* قاعة سينما الـ«ABC» بتونس:
12:30 – 14:30 – 16:30 – 18:30 – 20:15 – عرض فيلم «شرش» لوليد مطار.
* قاعة سينما أميلكار بالمنار:
16:30 – 18:30 – 20:30 – عرض فيلم «شرش» لوليد مطار.
* فضاء سيني مدار بقرطاج:
15:00 – عرض فيلم «تحقيق في الجنة».
17:30 – عرض فيلم «على كف عفريت» لكوثر بن هنية.
19:30 – 21:30 – عرض فيلم «شرش» لوليد مطار.
* قاعة سينما الحمراء / الزفير بالمرسى:
11:00 – عرض فيلم «coco».
14:30 – عرض فيلم «Jumanji».
16:30 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.
19:00 – عرض فيلم «50 nuances plus claires».
21:15 – عرض فيلم «Maze Runner: The Death Cure».
* قاعة سينما الأقورا بالمرسى:
14:30 – عرض فيلم «coco».
17:00 – عرض فيلم «The 15:17 to PARIS».
19:00 – عرض فيلم «50 nuances plus claires».
21:15 – عرض فيلم «Maze Runner: The Death Cure».
* قاعة سينما البالاص بسوسة:
12:00 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.
14:00 – عرض فيلم «Maze Runner: The Death Cure».
17:00 – عرض خاص بالفتيات لفيلم «50 nuances plus claires».
19:00 – 21:00 – عرض فيلم «50 nuances plus claires».

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الثقافي
عروض اليوم
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 فيفري 2018

السبت 10 فيفري 2018
* المركز الوطني لفن العرائس بتونس:
18:00 – العرض الأول لمسرحية «في العاصفة...» لحسن المؤذن.
* قاعة الفن الرابع بتونس:
19:30 – عرض مسرحية «خوف» لفاضل الجعايبي وجليلة بكار.
* قاعة سينما الكوليزي بتونس:
11:00 – 16:00 – 17:30 – عرض فيلم «بنزين» لسارة العبيدي.
12:30 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.
14:15 – عرض فيلم «50 nuances plus claires».
19:00 – عرض مسرحية «ملاّ عيلة» للصادق حلواس.
* قاعة سينما البالاص بتونس:
11:00 – 17:45 – 21:00 – عرض فيلم «بنزين» لسارة العبيدي.
12:30 – عرض فيلم «Jumanji».
14:15 – 19:15 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.
16:00 – عرض فيلم «50 nuances plus claires».
* قاعة المونديال بتونس:
11:00 – عرض فيلم «شيطان القايلة» لمعز كمون.
12:30 – 17:30 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.
14:15 – 16:00 – 19:15 – عرض فيلم «بنزين» لسارة العبيدي.
* قاعة سينما البرناص بتونس:
13:00 – 16:30 – عرض فيلم «شيطان القايلة» لمعز كمون.
14:30 – 18:00 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.
* قاعة سيني جميل بالمنزه السادس:
11:00 – عرض فيلم «coco».
14:00 – عرض فيلم «Jumanji».
16:00 – عرض فيلم «Maze Runner: The Death Cure».
18:30 – عرض فيلم «50 nuances plus claires».
21:00 – عرض فيلم «The 15:17 to PARIS».
* قاعة سينما الـ«ABC» بتونس:
12:30 – 14:30 – 16:30 – 18:30 – 20:15 – عرض فيلم «شرش» لوليد مطار.
* قاعة سينما أميلكار بالمنار:
16:30 – 18:30 – 20:30 – عرض فيلم «شرش» لوليد مطار.
* فضاء سيني مدار بقرطاج:
15:00 – عرض فيلم «تحقيق في الجنة».
17:30 – عرض فيلم «على كف عفريت» لكوثر بن هنية.
19:30 – 21:30 – عرض فيلم «شرش» لوليد مطار.
* قاعة سينما الحمراء / الزفير بالمرسى:
11:00 – عرض فيلم «coco».
14:30 – عرض فيلم «Jumanji».
16:30 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.
19:00 – عرض فيلم «50 nuances plus claires».
21:15 – عرض فيلم «Maze Runner: The Death Cure».
* قاعة سينما الأقورا بالمرسى:
14:30 – عرض فيلم «coco».
17:00 – عرض فيلم «The 15:17 to PARIS».
19:00 – عرض فيلم «50 nuances plus claires».
21:15 – عرض فيلم «Maze Runner: The Death Cure».
* قاعة سينما البالاص بسوسة:
12:00 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.
14:00 – عرض فيلم «Maze Runner: The Death Cure».
17:00 – عرض خاص بالفتيات لفيلم «50 nuances plus claires».
19:00 – 21:00 – عرض فيلم «50 nuances plus claires».

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