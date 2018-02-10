عروض اليوم

-
23:44وزارة الخارجية: تونس لم تقدم هدايا للبرلمانيين الأوروبيين للحصول على دعمهم
10 فيفري 2018
-
23:14بين البئر الاحمر ومدنين: تفّحم جثة مهرب في حادث انقلاب سيارته واصابة مرافقه
10 فيفري 2018
-
22:42سرق سيارة.. ثم فاجأ مالكتها بمكالمة غريبة
10 فيفري 2018
-
22:28صفاقس: فضاء لطرح صعوبات الاستثمار وتعطل المشاريع التنموية في الجهة
10 فيفري 2018
-
22:08ريال مدريد يصعق ضيفه سوسييداد
10 فيفري 2018
-
21:46صيادو سمك أبو سيف يغلقون ميناء الصيد البحري بقليبية
10 فيفري 2018
-
21:32بطولة المغرب: الوداد ينهزم امام الرجاء البيضاوي 1-2
10 فيفري 2018
-
21:00قضية حي النسيم:الصومالي يرفض المثول أمام المحكمة
10 فيفري 2018
-
20:59يدربه فوزي البنزرتي: بطل افريقيا ينهزم في دربي الدار البيضاء
10 فيفري 2018
-
20:46العثور على ثلاجة من العصر الحديدي في اسكتلندا!
10 فيفري 2018
-
20:31رئيس الاتحاد الإسباني يرفع الحرج عن ريال مدريد
10 فيفري 2018
-
20:17روسي استولى على أموال من المخابرات الأمريكية مقابل معلومات وهمية عن ترامب
10 فيفري 2018
-
20:02بينها نيشان احد البايات: القبض على شخصين من أجل عرض اثار للبيع
10 فيفري 2018
-
19:53كرة السلة: النجم الرادسي يكسب نقطة الحوافز في بطولة القسم الوطني "أ"
10 فيفري 2018
-
19:41ذهاب الدور التمهيدي لرابطة الابطال الافريقية: الترجي يعود بالتعادل من موريتانيا
10 فيفري 2018
-
19:37توزر: انطلاق تظاهرة " الطيران للجميع " المرحلة الثالثة
10 فيفري 2018
-
19:27بلاي آوت الكرة الطائرة: بوسالم وقليبية في طليعة الترتيب
10 فيفري 2018
-
-
19:01النهضة تقرر مقاضاة الأشخاص والمؤسسات الإعلامية المنخرطة في حملات التشويه ضدها
10 فيفري 2018
-
18:4227 قتيلا جراء تصادم حافلة بدراجة نارية في إندونيسيا
10 فيفري 2018
السبت 10 فيفري 2018
* المركز الوطني لفن العرائس بتونس:
18:00 – العرض الأول لمسرحية «في العاصفة...» لحسن المؤذن.
* قاعة الفن الرابع بتونس:
19:30 – عرض مسرحية «خوف» لفاضل الجعايبي وجليلة بكار.
* قاعة سينما الكوليزي بتونس:
11:00 – 16:00 – 17:30 – عرض فيلم «بنزين» لسارة العبيدي.
12:30 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.
14:15 – عرض فيلم «50 nuances plus claires».
19:00 – عرض مسرحية «ملاّ عيلة» للصادق حلواس.
* قاعة سينما البالاص بتونس:
11:00 – 17:45 – 21:00 – عرض فيلم «بنزين» لسارة العبيدي.
12:30 – عرض فيلم «Jumanji».
14:15 – 19:15 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.
16:00 – عرض فيلم «50 nuances plus claires».
* قاعة المونديال بتونس:
11:00 – عرض فيلم «شيطان القايلة» لمعز كمون.
12:30 – 17:30 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.
14:15 – 16:00 – 19:15 – عرض فيلم «بنزين» لسارة العبيدي.
* قاعة سينما البرناص بتونس:
13:00 – 16:30 – عرض فيلم «شيطان القايلة» لمعز كمون.
14:30 – 18:00 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.
* قاعة سيني جميل بالمنزه السادس:
11:00 – عرض فيلم «coco».
14:00 – عرض فيلم «Jumanji».
16:00 – عرض فيلم «Maze Runner: The Death Cure».
18:30 – عرض فيلم «50 nuances plus claires».
21:00 – عرض فيلم «The 15:17 to PARIS».
* قاعة سينما الـ«ABC» بتونس:
12:30 – 14:30 – 16:30 – 18:30 – 20:15 – عرض فيلم «شرش» لوليد مطار.
* قاعة سينما أميلكار بالمنار:
16:30 – 18:30 – 20:30 – عرض فيلم «شرش» لوليد مطار.
* فضاء سيني مدار بقرطاج:
15:00 – عرض فيلم «تحقيق في الجنة».
17:30 – عرض فيلم «على كف عفريت» لكوثر بن هنية.
19:30 – 21:30 – عرض فيلم «شرش» لوليد مطار.
* قاعة سينما الحمراء / الزفير بالمرسى:
11:00 – عرض فيلم «coco».
14:30 – عرض فيلم «Jumanji».
16:30 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.
19:00 – عرض فيلم «50 nuances plus claires».
21:15 – عرض فيلم «Maze Runner: The Death Cure».
* قاعة سينما الأقورا بالمرسى:
14:30 – عرض فيلم «coco».
17:00 – عرض فيلم «The 15:17 to PARIS».
19:00 – عرض فيلم «50 nuances plus claires».
21:15 – عرض فيلم «Maze Runner: The Death Cure».
* قاعة سينما البالاص بسوسة:
12:00 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.
14:00 – عرض فيلم «Maze Runner: The Death Cure».
17:00 – عرض خاص بالفتيات لفيلم «50 nuances plus claires».
19:00 – 21:00 – عرض فيلم «50 nuances plus claires».
السبت 10 فيفري 2018
* المركز الوطني لفن العرائس بتونس:
18:00 – العرض الأول لمسرحية «في العاصفة...» لحسن المؤذن.
* قاعة الفن الرابع بتونس:
19:30 – عرض مسرحية «خوف» لفاضل الجعايبي وجليلة بكار.
* قاعة سينما الكوليزي بتونس:
11:00 – 16:00 – 17:30 – عرض فيلم «بنزين» لسارة العبيدي.
12:30 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.
14:15 – عرض فيلم «50 nuances plus claires».
19:00 – عرض مسرحية «ملاّ عيلة» للصادق حلواس.
* قاعة سينما البالاص بتونس:
11:00 – 17:45 – 21:00 – عرض فيلم «بنزين» لسارة العبيدي.
12:30 – عرض فيلم «Jumanji».
14:15 – 19:15 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.
16:00 – عرض فيلم «50 nuances plus claires».
* قاعة المونديال بتونس:
11:00 – عرض فيلم «شيطان القايلة» لمعز كمون.
12:30 – 17:30 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.
14:15 – 16:00 – 19:15 – عرض فيلم «بنزين» لسارة العبيدي.
* قاعة سينما البرناص بتونس:
13:00 – 16:30 – عرض فيلم «شيطان القايلة» لمعز كمون.
14:30 – 18:00 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.
* قاعة سيني جميل بالمنزه السادس:
11:00 – عرض فيلم «coco».
14:00 – عرض فيلم «Jumanji».
16:00 – عرض فيلم «Maze Runner: The Death Cure».
18:30 – عرض فيلم «50 nuances plus claires».
21:00 – عرض فيلم «The 15:17 to PARIS».
* قاعة سينما الـ«ABC» بتونس:
12:30 – 14:30 – 16:30 – 18:30 – 20:15 – عرض فيلم «شرش» لوليد مطار.
* قاعة سينما أميلكار بالمنار:
16:30 – 18:30 – 20:30 – عرض فيلم «شرش» لوليد مطار.
* فضاء سيني مدار بقرطاج:
15:00 – عرض فيلم «تحقيق في الجنة».
17:30 – عرض فيلم «على كف عفريت» لكوثر بن هنية.
19:30 – 21:30 – عرض فيلم «شرش» لوليد مطار.
* قاعة سينما الحمراء / الزفير بالمرسى:
11:00 – عرض فيلم «coco».
14:30 – عرض فيلم «Jumanji».
16:30 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.
19:00 – عرض فيلم «50 nuances plus claires».
21:15 – عرض فيلم «Maze Runner: The Death Cure».
* قاعة سينما الأقورا بالمرسى:
14:30 – عرض فيلم «coco».
17:00 – عرض فيلم «The 15:17 to PARIS».
19:00 – عرض فيلم «50 nuances plus claires».
21:15 – عرض فيلم «Maze Runner: The Death Cure».
* قاعة سينما البالاص بسوسة:
12:00 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.
14:00 – عرض فيلم «Maze Runner: The Death Cure».
17:00 – عرض خاص بالفتيات لفيلم «50 nuances plus claires».
19:00 – 21:00 – عرض فيلم «50 nuances plus claires».
-
23:44وزارة الخارجية: تونس لم تقدم هدايا للبرلمانيين الأوروبيين للحصول على دعمهم
10 فيفري 2018
-
23:14بين البئر الاحمر ومدنين: تفّحم جثة مهرب في حادث انقلاب سيارته واصابة مرافقه
10 فيفري 2018
-
22:42سرق سيارة.. ثم فاجأ مالكتها بمكالمة غريبة
10 فيفري 2018
-
22:28صفاقس: فضاء لطرح صعوبات الاستثمار وتعطل المشاريع التنموية في الجهة
10 فيفري 2018
-
22:08ريال مدريد يصعق ضيفه سوسييداد
10 فيفري 2018
-
21:46صيادو سمك أبو سيف يغلقون ميناء الصيد البحري بقليبية
10 فيفري 2018
-
21:32بطولة المغرب: الوداد ينهزم امام الرجاء البيضاوي 1-2
10 فيفري 2018
-
21:00قضية حي النسيم:الصومالي يرفض المثول أمام المحكمة
10 فيفري 2018
-
20:59يدربه فوزي البنزرتي: بطل افريقيا ينهزم في دربي الدار البيضاء
10 فيفري 2018
-
20:46العثور على ثلاجة من العصر الحديدي في اسكتلندا!
10 فيفري 2018
-
20:31رئيس الاتحاد الإسباني يرفع الحرج عن ريال مدريد
10 فيفري 2018
-
20:17روسي استولى على أموال من المخابرات الأمريكية مقابل معلومات وهمية عن ترامب
10 فيفري 2018
-
20:02بينها نيشان احد البايات: القبض على شخصين من أجل عرض اثار للبيع
10 فيفري 2018
-
19:53كرة السلة: النجم الرادسي يكسب نقطة الحوافز في بطولة القسم الوطني "أ"
10 فيفري 2018
-
19:41ذهاب الدور التمهيدي لرابطة الابطال الافريقية: الترجي يعود بالتعادل من موريتانيا
10 فيفري 2018
-
19:37توزر: انطلاق تظاهرة " الطيران للجميع " المرحلة الثالثة
10 فيفري 2018
-
19:27بلاي آوت الكرة الطائرة: بوسالم وقليبية في طليعة الترتيب
10 فيفري 2018
-
-
19:01النهضة تقرر مقاضاة الأشخاص والمؤسسات الإعلامية المنخرطة في حملات التشويه ضدها
10 فيفري 2018
-
18:4227 قتيلا جراء تصادم حافلة بدراجة نارية في إندونيسيا
10 فيفري 2018