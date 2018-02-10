عروض اليوم

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

السبت 10 فيفري 2018

* المركز الوطني لفن العرائس بتونس:

18:00 – العرض الأول لمسرحية «في العاصفة...» لحسن المؤذن.

* قاعة الفن الرابع بتونس:

19:30 – عرض مسرحية «خوف» لفاضل الجعايبي وجليلة بكار.

* قاعة سينما الكوليزي بتونس:

11:00 – 16:00 – 17:30 – عرض فيلم «بنزين» لسارة العبيدي.

12:30 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.

14:15 – عرض فيلم «50 nuances plus claires».

19:00 – عرض مسرحية «ملاّ عيلة» للصادق حلواس.

* قاعة سينما البالاص بتونس:

11:00 – 17:45 – 21:00 – عرض فيلم «بنزين» لسارة العبيدي.

12:30 – عرض فيلم «Jumanji».

14:15 – 19:15 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.

16:00 – عرض فيلم «50 nuances plus claires».

* قاعة المونديال بتونس:

11:00 – عرض فيلم «شيطان القايلة» لمعز كمون.

12:30 – 17:30 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.

14:15 – 16:00 – 19:15 – عرض فيلم «بنزين» لسارة العبيدي.

* قاعة سينما البرناص بتونس:

13:00 – 16:30 – عرض فيلم «شيطان القايلة» لمعز كمون.

14:30 – 18:00 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.

* قاعة سيني جميل بالمنزه السادس:

11:00 – عرض فيلم «coco».

14:00 – عرض فيلم «Jumanji».

16:00 – عرض فيلم «Maze Runner: The Death Cure».

18:30 – عرض فيلم «50 nuances plus claires».

21:00 – عرض فيلم «The 15:17 to PARIS».

* قاعة سينما الـ«ABC» بتونس:

12:30 – 14:30 – 16:30 – 18:30 – 20:15 – عرض فيلم «شرش» لوليد مطار.

* قاعة سينما أميلكار بالمنار:

16:30 – 18:30 – 20:30 – عرض فيلم «شرش» لوليد مطار.

* فضاء سيني مدار بقرطاج:

15:00 – عرض فيلم «تحقيق في الجنة».

17:30 – عرض فيلم «على كف عفريت» لكوثر بن هنية.

19:30 – 21:30 – عرض فيلم «شرش» لوليد مطار.

* قاعة سينما الحمراء / الزفير بالمرسى:

11:00 – عرض فيلم «coco».

14:30 – عرض فيلم «Jumanji».

16:30 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.

19:00 – عرض فيلم «50 nuances plus claires».

21:15 – عرض فيلم «Maze Runner: The Death Cure».

* قاعة سينما الأقورا بالمرسى:

14:30 – عرض فيلم «coco».

17:00 – عرض فيلم «The 15:17 to PARIS».

19:00 – عرض فيلم «50 nuances plus claires».

21:15 – عرض فيلم «Maze Runner: The Death Cure».

* قاعة سينما البالاص بسوسة:

12:00 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.

14:00 – عرض فيلم «Maze Runner: The Death Cure».

17:00 – عرض خاص بالفتيات لفيلم «50 nuances plus claires».

19:00 – 21:00 – عرض فيلم «50 nuances plus claires».