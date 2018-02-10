سيدي بوزيد:إجراءات للتخفيف من حدّة التلوث

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احتضن اول أمس مقر ولاية سيدي بوزيد جلسة عمل اشرف عليها والي الجهة وحضرها عدد من الاطارات الجهوية خصصت للنظر في وضعية مصب الفضلات بمدينة سيدي بوزيد الذي تسبب في انقطاع الدروس منذ بداية الأسبوع الى غاية يوم أمس جراء انبعاث الروائح والدخان الناتج عن حرق الفضلات.
وقد تم الاتفاق خلال الجلسة على تنفيذ جملة من الاجراءات الوقتية العاجلة التي تهدف إلى التخفيف من حدة التأثيرات البيئية للمصب منها تسخير 3 آلات جارفة وآلة ماسحة للشروع في عملية تنظيف وجهر المصب وتوفير 4 أعوان حراسة مهمتهم التحكم في طريقة استغلال المصب والتصدي لعمليات حرق الفضلات.
كما تم خلال الجلسة دعوة المؤسسات التي تقوم بوضع الفضلات بالمصب إلى إبرام اتّفاقية في الغرض مع بلدية سيدي بوزيد.
يذكر ان الدروس تعطلت بالمدرسة الابتدائية الحي الفلاحي في الايام الاخيرة نتيجة اضراب الاطار التربوي احتجاجا على تردي الوضع البيئي المتردي.
احتضن اول أمس مقر ولاية سيدي بوزيد جلسة عمل اشرف عليها والي الجهة وحضرها عدد من الاطارات الجهوية خصصت للنظر في وضعية مصب الفضلات بمدينة سيدي بوزيد الذي تسبب في انقطاع الدروس منذ بداية الأسبوع الى غاية يوم أمس جراء انبعاث الروائح والدخان الناتج عن حرق الفضلات.
وقد تم الاتفاق خلال الجلسة على تنفيذ جملة من الاجراءات الوقتية العاجلة التي تهدف إلى التخفيف من حدة التأثيرات البيئية للمصب منها تسخير 3 آلات جارفة وآلة ماسحة للشروع في عملية تنظيف وجهر المصب وتوفير 4 أعوان حراسة مهمتهم التحكم في طريقة استغلال المصب والتصدي لعمليات حرق الفضلات.
كما تم خلال الجلسة دعوة المؤسسات التي تقوم بوضع الفضلات بالمصب إلى إبرام اتّفاقية في الغرض مع بلدية سيدي بوزيد.
يذكر ان الدروس تعطلت بالمدرسة الابتدائية الحي الفلاحي في الايام الاخيرة نتيجة اضراب الاطار التربوي احتجاجا على تردي الوضع البيئي المتردي.
-
23:44وزارة الخارجية: تونس لم تقدم هدايا للبرلمانيين الأوروبيين للحصول على دعمهم
10 فيفري 2018
-
23:14بين البئر الاحمر ومدنين: تفّحم جثة مهرب في حادث انقلاب سيارته واصابة مرافقه
10 فيفري 2018
-
22:42سرق سيارة.. ثم فاجأ مالكتها بمكالمة غريبة
10 فيفري 2018
-
22:28صفاقس: فضاء لطرح صعوبات الاستثمار وتعطل المشاريع التنموية في الجهة
10 فيفري 2018
-
22:08ريال مدريد يصعق ضيفه سوسييداد
10 فيفري 2018
-
21:46صيادو سمك أبو سيف يغلقون ميناء الصيد البحري بقليبية
10 فيفري 2018
-
21:32بطولة المغرب: الوداد ينهزم امام الرجاء البيضاوي 1-2
10 فيفري 2018
-
21:00قضية حي النسيم:الصومالي يرفض المثول أمام المحكمة
10 فيفري 2018
-
20:59يدربه فوزي البنزرتي: بطل افريقيا ينهزم في دربي الدار البيضاء
10 فيفري 2018
-
20:46العثور على ثلاجة من العصر الحديدي في اسكتلندا!
10 فيفري 2018
-
20:31رئيس الاتحاد الإسباني يرفع الحرج عن ريال مدريد
10 فيفري 2018
-
20:17روسي استولى على أموال من المخابرات الأمريكية مقابل معلومات وهمية عن ترامب
10 فيفري 2018
-
20:02بينها نيشان احد البايات: القبض على شخصين من أجل عرض اثار للبيع
10 فيفري 2018
-
19:53كرة السلة: النجم الرادسي يكسب نقطة الحوافز في بطولة القسم الوطني "أ"
10 فيفري 2018
-
19:41ذهاب الدور التمهيدي لرابطة الابطال الافريقية: الترجي يعود بالتعادل من موريتانيا
10 فيفري 2018
-
19:37توزر: انطلاق تظاهرة " الطيران للجميع " المرحلة الثالثة
10 فيفري 2018
-
19:27بلاي آوت الكرة الطائرة: بوسالم وقليبية في طليعة الترتيب
10 فيفري 2018
-
-
19:01النهضة تقرر مقاضاة الأشخاص والمؤسسات الإعلامية المنخرطة في حملات التشويه ضدها
10 فيفري 2018
-
18:4227 قتيلا جراء تصادم حافلة بدراجة نارية في إندونيسيا
10 فيفري 2018