سيدي بوزيد:إجراءات للتخفيف من حدّة التلوث

احتضن اول أمس مقر ولاية سيدي بوزيد جلسة عمل اشرف عليها والي الجهة وحضرها عدد من الاطارات الجهوية خصصت للنظر في وضعية مصب الفضلات بمدينة سيدي بوزيد الذي تسبب في انقطاع الدروس منذ بداية الأسبوع الى غاية يوم أمس جراء انبعاث الروائح والدخان الناتج عن حرق الفضلات.

وقد تم الاتفاق خلال الجلسة على تنفيذ جملة من الاجراءات الوقتية العاجلة التي تهدف إلى التخفيف من حدة التأثيرات البيئية للمصب منها تسخير 3 آلات جارفة وآلة ماسحة للشروع في عملية تنظيف وجهر المصب وتوفير 4 أعوان حراسة مهمتهم التحكم في طريقة استغلال المصب والتصدي لعمليات حرق الفضلات.

كما تم خلال الجلسة دعوة المؤسسات التي تقوم بوضع الفضلات بالمصب إلى إبرام اتّفاقية في الغرض مع بلدية سيدي بوزيد.

يذكر ان الدروس تعطلت بالمدرسة الابتدائية الحي الفلاحي في الايام الاخيرة نتيجة اضراب الاطار التربوي احتجاجا على تردي الوضع البيئي المتردي.





قيس عماري