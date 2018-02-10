مدنين:جرجيس:برنامج لحماية واستصلاح الكثبان الرملية الشاطئية

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تشرع خلال هذه الفترة وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي في تنفيذ مشروع حماية وتهيئة الكثبان الرملية بجرجيس معتمدة في ذلك على الدراسات المنجزة منذ سنة 2003 المحينة سنة 2012 بالتعاون مع مؤسسة فرنسية ,و في اطار التعاون التونسي الالماني». شاطئ سنيا بجرجيس واحد من الشواطئ تم تحديدها والاكثر عرضة للانجراف البحري ويشكو تدهورا حادا على مستوى كثبانه الرملية، وتتمثل مكونات المشروع في تركيز مصدات رياح بين الكثبان الرملية على مساحة 10.180 وتتكون اساسا من اعمدة واوتاد خشبية مقاومة للملوحة والرطوبة وذلك لاستصلاحها ومنع تنقل الرمال خارج الشواطئ,وحتى يكون المرور الى الشواطئ يسيرا سيتم احداث ممرات بين المصدات لتوجيه المصطافين الى الشاطئ دون العبور فوق الكثبان الرملية فضلا عن انجاز ممر خاصة بسيارات الحماية المدنية والاسعاف وتبلغ كلفة المشروع 500 الف دينار. رئيس وكالة حماية وتهيئة الشاطئ الساحلي بولاية مدنين محمد بشينة اشار في هذا الاطار الى ان جلسة ستعقد خلال منتصف شهر فيفري بالمتساكنين في منطقة شاطئ سنيا للاستماع الى ارائهم وحثهم على الحفاظ على مكونات المشروع حتى تتم اعادة تثبيت الكثبان الرملية ليصبح جزء هام من الشاطئ قابلا للاستغلال كبقية الشواطئ التي لم يلحقها الانجراف مشيرا الى ان الاعشاب البحرية الموجودة بشواطئ حي بني فتايل والطنارة العقلة تساهم كثيرا في منع الانجراف.
تشرع خلال هذه الفترة وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي في تنفيذ مشروع حماية وتهيئة الكثبان الرملية بجرجيس معتمدة في ذلك على الدراسات المنجزة منذ سنة 2003 المحينة سنة 2012 بالتعاون مع مؤسسة فرنسية ,و في اطار التعاون التونسي الالماني». شاطئ سنيا بجرجيس واحد من الشواطئ تم تحديدها والاكثر عرضة للانجراف البحري ويشكو تدهورا حادا على مستوى كثبانه الرملية، وتتمثل مكونات المشروع في تركيز مصدات رياح بين الكثبان الرملية على مساحة 10.180 وتتكون اساسا من اعمدة واوتاد خشبية مقاومة للملوحة والرطوبة وذلك لاستصلاحها ومنع تنقل الرمال خارج الشواطئ,وحتى يكون المرور الى الشواطئ يسيرا سيتم احداث ممرات بين المصدات لتوجيه المصطافين الى الشاطئ دون العبور فوق الكثبان الرملية فضلا عن انجاز ممر خاصة بسيارات الحماية المدنية والاسعاف وتبلغ كلفة المشروع 500 الف دينار. رئيس وكالة حماية وتهيئة الشاطئ الساحلي بولاية مدنين محمد بشينة اشار في هذا الاطار الى ان جلسة ستعقد خلال منتصف شهر فيفري بالمتساكنين في منطقة شاطئ سنيا للاستماع الى ارائهم وحثهم على الحفاظ على مكونات المشروع حتى تتم اعادة تثبيت الكثبان الرملية ليصبح جزء هام من الشاطئ قابلا للاستغلال كبقية الشواطئ التي لم يلحقها الانجراف مشيرا الى ان الاعشاب البحرية الموجودة بشواطئ حي بني فتايل والطنارة العقلة تساهم كثيرا في منع الانجراف.
-
23:44وزارة الخارجية: تونس لم تقدم هدايا للبرلمانيين الأوروبيين للحصول على دعمهم
10 فيفري 2018
-
23:14بين البئر الاحمر ومدنين: تفّحم جثة مهرب في حادث انقلاب سيارته واصابة مرافقه
10 فيفري 2018
-
22:42سرق سيارة.. ثم فاجأ مالكتها بمكالمة غريبة
10 فيفري 2018
-
22:28صفاقس: فضاء لطرح صعوبات الاستثمار وتعطل المشاريع التنموية في الجهة
10 فيفري 2018
-
22:08ريال مدريد يصعق ضيفه سوسييداد
10 فيفري 2018
-
21:46صيادو سمك أبو سيف يغلقون ميناء الصيد البحري بقليبية
10 فيفري 2018
-
21:32بطولة المغرب: الوداد ينهزم امام الرجاء البيضاوي 1-2
10 فيفري 2018
-
21:00قضية حي النسيم:الصومالي يرفض المثول أمام المحكمة
10 فيفري 2018
-
20:59يدربه فوزي البنزرتي: بطل افريقيا ينهزم في دربي الدار البيضاء
10 فيفري 2018
-
20:46العثور على ثلاجة من العصر الحديدي في اسكتلندا!
10 فيفري 2018
-
20:31رئيس الاتحاد الإسباني يرفع الحرج عن ريال مدريد
10 فيفري 2018
-
20:17روسي استولى على أموال من المخابرات الأمريكية مقابل معلومات وهمية عن ترامب
10 فيفري 2018
-
20:02بينها نيشان احد البايات: القبض على شخصين من أجل عرض اثار للبيع
10 فيفري 2018
-
19:53كرة السلة: النجم الرادسي يكسب نقطة الحوافز في بطولة القسم الوطني "أ"
10 فيفري 2018
-
19:41ذهاب الدور التمهيدي لرابطة الابطال الافريقية: الترجي يعود بالتعادل من موريتانيا
10 فيفري 2018
-
19:37توزر: انطلاق تظاهرة " الطيران للجميع " المرحلة الثالثة
10 فيفري 2018
-
19:27بلاي آوت الكرة الطائرة: بوسالم وقليبية في طليعة الترتيب
10 فيفري 2018
-
-
19:01النهضة تقرر مقاضاة الأشخاص والمؤسسات الإعلامية المنخرطة في حملات التشويه ضدها
10 فيفري 2018
-
18:4227 قتيلا جراء تصادم حافلة بدراجة نارية في إندونيسيا
10 فيفري 2018