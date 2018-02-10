مدنين:جرجيس:برنامج لحماية واستصلاح الكثبان الرملية الشاطئية

تشرع خلال هذه الفترة وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي في تنفيذ مشروع حماية وتهيئة الكثبان الرملية بجرجيس معتمدة في ذلك على الدراسات المنجزة منذ سنة 2003 المحينة سنة 2012 بالتعاون مع مؤسسة فرنسية ,و في اطار التعاون التونسي الالماني». شاطئ سنيا بجرجيس واحد من الشواطئ تم تحديدها والاكثر عرضة للانجراف البحري ويشكو تدهورا حادا على مستوى كثبانه الرملية، وتتمثل مكونات المشروع في تركيز مصدات رياح بين الكثبان الرملية على مساحة 10.180 وتتكون اساسا من اعمدة واوتاد خشبية مقاومة للملوحة والرطوبة وذلك لاستصلاحها ومنع تنقل الرمال خارج الشواطئ,وحتى يكون المرور الى الشواطئ يسيرا سيتم احداث ممرات بين المصدات لتوجيه المصطافين الى الشاطئ دون العبور فوق الكثبان الرملية فضلا عن انجاز ممر خاصة بسيارات الحماية المدنية والاسعاف وتبلغ كلفة المشروع 500 الف دينار. رئيس وكالة حماية وتهيئة الشاطئ الساحلي بولاية مدنين محمد بشينة اشار في هذا الاطار الى ان جلسة ستعقد خلال منتصف شهر فيفري بالمتساكنين في منطقة شاطئ سنيا للاستماع الى ارائهم وحثهم على الحفاظ على مكونات المشروع حتى تتم اعادة تثبيت الكثبان الرملية ليصبح جزء هام من الشاطئ قابلا للاستغلال كبقية الشواطئ التي لم يلحقها الانجراف مشيرا الى ان الاعشاب البحرية الموجودة بشواطئ حي بني فتايل والطنارة العقلة تساهم كثيرا في منع الانجراف.





شعلاء المجعي