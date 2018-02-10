تسليم مسكن لأحد جرحى الثورة

الشروق - مكتب الساحل

تم صباح امس بجهة سيدي عبد الحميد من ولاية سوسة تمكين أحد جرحى الثورة من مسكن من طرف رئاسة الحكومة في إطار برنامجها لرد الاعتبار لجرحى الثورة من الذين يعانون من شلل نصفي.

وقالت المكلفة بملف شهداء الثورة وجرحاها والعمليات الإرهابية والمقاومين آمال المستوري إن رئاسة الحكومة مولت مشاريع إعداد مساكن لتسليمها لجرحى الثورة، وتبلغ كلفة المسكن الواحد أكثر من 200 ألف دينار موضحة أنه تم تسليم أربعة مساكن جاهزة، في انتظار استكمال منزلين آخرين في زغوان ورأس الجبل حيث تم اقتناء قطع أرض من الوكالة العقارية للسكنى من أجل إقامة منازل تتماشى والحاجيات الخصوصية للمنتفعين بها.

وأشارت المستوري إلى أن رضا الزلفاني هو رابع جريح يتسلم هذا المسكن، فيما اعتبر المنتفع أنه يحتاج أيضا إلى عمل قرار يضمن كرامته كما أنه بدأ يفكر في الزواج كخطوة قادمة.





مكرم السعيدي