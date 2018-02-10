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يوم السبت 10 فيفري 2018
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سوسة:تجّار المصوغ غاضبون... وشرف الدّين يعد بالحلول
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شروق الجهات
سوسة:تجّار المصوغ غاضبون... وشرف الدّين يعد بالحلول
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 فيفري 2018

أكّد النائب بمجلس نواب الشعب رضا شرف الدين أنّ اجتماعا وشيكا سينعقد مع وزراء السياحة والداخلية والمالية لبحث مقترحات تجار المصوغ بسوسة الذين احتجوا بشدة على إسقاط مشروع قانون يحمي القطاع.

الشروق ـ مكتب الساحل:
وقد التقى شرف الدين مجموعة من تجّار المصوغ بسوسة أمس الأول بطلب منهم للاستماع إلى مقترحاتهم ومطالبتهم بالتسريع بسنّ قانون يحمي القطاع وإسقاط الفصول التي تضرّ به وخصوصا الفصل 34.
وأكد شرف الدين أنه سيتم رفع مقترحات تجار المصوغ إلى وزيرة السياحة بحضور ثلاثة ممثلين من رجال القانون وأنّ المقترحات التي عرضوها عليه معقولة ومشروعة، وقال إنه سيمارس ضغطا على مجلس النواب وعلى الحكومة للتسريع بسنّ هذا القانون وحماية القطاع .
واعتبر رئيس الغرفة الجهوية لتجار المصوغ بسوسة محمد بوعبيد أنّ مشاكل القطاع قانونية بالأساس، موضحا أن تجار المصوغ يعانون من قانون 2005 الذي تم تفعيل بعض من فصوله مؤخرا مع أنها لا تتماشى مع الوضع العالمي لهذا القطاع.
وأضاف بوعبيد «لدينا مشروع قانون منذ 2012 لتنظيم القطاع، وقد قدّمنا مقترحاتنا وجلسنا مع مختلف الأطراف ولكن لم يتم وضع ذلك في الاعتبار وقبل أسبوعين أبلغونا بمشروع قانون أسوأ من قانون 2005» موضحا أنّ «المشكل الأساسي هو اعتماد الطابع القانوني كوسيلة مراقبة على الذهب، وهذه الطريقة تم تجاوزها في العالم ولم يبق العمل بها إلا في تونس، هناك اليوم طرق متطورة وآليات للمراقبة وهنا جهاز «سبكتوماتر» لتعيير الذهب، نحن مع المراقبة ولكن نطالب بطرق علمية وحضارية».وأشار بوعبيد أيضا الى مشكلة «الذهب المعدّ للتكسير حيث لا يحق قانونيا لأي تاجر مصوغ قبول ذهب غير حامل للطابع القانوني بمعنى أنّ أي قطعة ذهب يتم استقدامها من الخارج من طرف أي مواطن لا يمكن عرضها للبيع، وبالتالي ستجد طريقها إلى السوق الموازية وهذا فيه ضرر للقطاع وللدولة».
وقال أمين سوق المصوغ بسوسة محمد علي شحدورة إنّ أي صائغي يمسك قطعة ذهب بها طابع مقلّد يجد نفسه عرضة للسجن لمدة سنتين ولخطية مالية بـ 12 ألف دينار، مؤكدا أنّ كل جهود أهل القطاع لسن قانون يحميهم لم تجد صداها وأنّ المطلب الأساسي اليوم هو سن قانون يحمي التجار ويضمن فاعلية في المراقبة ويضع حدّا للسوق الموازية وبالتالي يكون مصدر كسب للدولة.

أنيس الكناني
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سوسة:تجّار المصوغ غاضبون... وشرف الدّين يعد بالحلول
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 فيفري 2018

أكّد النائب بمجلس نواب الشعب رضا شرف الدين أنّ اجتماعا وشيكا سينعقد مع وزراء السياحة والداخلية والمالية لبحث مقترحات تجار المصوغ بسوسة الذين احتجوا بشدة على إسقاط مشروع قانون يحمي القطاع.

الشروق ـ مكتب الساحل:
وقد التقى شرف الدين مجموعة من تجّار المصوغ بسوسة أمس الأول بطلب منهم للاستماع إلى مقترحاتهم ومطالبتهم بالتسريع بسنّ قانون يحمي القطاع وإسقاط الفصول التي تضرّ به وخصوصا الفصل 34.
وأكد شرف الدين أنه سيتم رفع مقترحات تجار المصوغ إلى وزيرة السياحة بحضور ثلاثة ممثلين من رجال القانون وأنّ المقترحات التي عرضوها عليه معقولة ومشروعة، وقال إنه سيمارس ضغطا على مجلس النواب وعلى الحكومة للتسريع بسنّ هذا القانون وحماية القطاع .
واعتبر رئيس الغرفة الجهوية لتجار المصوغ بسوسة محمد بوعبيد أنّ مشاكل القطاع قانونية بالأساس، موضحا أن تجار المصوغ يعانون من قانون 2005 الذي تم تفعيل بعض من فصوله مؤخرا مع أنها لا تتماشى مع الوضع العالمي لهذا القطاع.
وأضاف بوعبيد «لدينا مشروع قانون منذ 2012 لتنظيم القطاع، وقد قدّمنا مقترحاتنا وجلسنا مع مختلف الأطراف ولكن لم يتم وضع ذلك في الاعتبار وقبل أسبوعين أبلغونا بمشروع قانون أسوأ من قانون 2005» موضحا أنّ «المشكل الأساسي هو اعتماد الطابع القانوني كوسيلة مراقبة على الذهب، وهذه الطريقة تم تجاوزها في العالم ولم يبق العمل بها إلا في تونس، هناك اليوم طرق متطورة وآليات للمراقبة وهنا جهاز «سبكتوماتر» لتعيير الذهب، نحن مع المراقبة ولكن نطالب بطرق علمية وحضارية».وأشار بوعبيد أيضا الى مشكلة «الذهب المعدّ للتكسير حيث لا يحق قانونيا لأي تاجر مصوغ قبول ذهب غير حامل للطابع القانوني بمعنى أنّ أي قطعة ذهب يتم استقدامها من الخارج من طرف أي مواطن لا يمكن عرضها للبيع، وبالتالي ستجد طريقها إلى السوق الموازية وهذا فيه ضرر للقطاع وللدولة».
وقال أمين سوق المصوغ بسوسة محمد علي شحدورة إنّ أي صائغي يمسك قطعة ذهب بها طابع مقلّد يجد نفسه عرضة للسجن لمدة سنتين ولخطية مالية بـ 12 ألف دينار، مؤكدا أنّ كل جهود أهل القطاع لسن قانون يحميهم لم تجد صداها وأنّ المطلب الأساسي اليوم هو سن قانون يحمي التجار ويضمن فاعلية في المراقبة ويضع حدّا للسوق الموازية وبالتالي يكون مصدر كسب للدولة.

أنيس الكناني
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10 فيفري 2018 السّاعة 21:46
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سوسة:تجّار المصوغ غاضبون... وشرف الدّين يعد بالحلول
10 فيفري 2018 السّاعة 21:00
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