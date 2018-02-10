سوسة:تجّار المصوغ غاضبون... وشرف الدّين يعد بالحلول

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أكّد النائب بمجلس نواب الشعب رضا شرف الدين أنّ اجتماعا وشيكا سينعقد مع وزراء السياحة والداخلية والمالية لبحث مقترحات تجار المصوغ بسوسة الذين احتجوا بشدة على إسقاط مشروع قانون يحمي القطاع.
الشروق ـ مكتب الساحل:
وقد التقى شرف الدين مجموعة من تجّار المصوغ بسوسة أمس الأول بطلب منهم للاستماع إلى مقترحاتهم ومطالبتهم بالتسريع بسنّ قانون يحمي القطاع وإسقاط الفصول التي تضرّ به وخصوصا الفصل 34.
وأكد شرف الدين أنه سيتم رفع مقترحات تجار المصوغ إلى وزيرة السياحة بحضور ثلاثة ممثلين من رجال القانون وأنّ المقترحات التي عرضوها عليه معقولة ومشروعة، وقال إنه سيمارس ضغطا على مجلس النواب وعلى الحكومة للتسريع بسنّ هذا القانون وحماية القطاع .
واعتبر رئيس الغرفة الجهوية لتجار المصوغ بسوسة محمد بوعبيد أنّ مشاكل القطاع قانونية بالأساس، موضحا أن تجار المصوغ يعانون من قانون 2005 الذي تم تفعيل بعض من فصوله مؤخرا مع أنها لا تتماشى مع الوضع العالمي لهذا القطاع.
وأضاف بوعبيد «لدينا مشروع قانون منذ 2012 لتنظيم القطاع، وقد قدّمنا مقترحاتنا وجلسنا مع مختلف الأطراف ولكن لم يتم وضع ذلك في الاعتبار وقبل أسبوعين أبلغونا بمشروع قانون أسوأ من قانون 2005» موضحا أنّ «المشكل الأساسي هو اعتماد الطابع القانوني كوسيلة مراقبة على الذهب، وهذه الطريقة تم تجاوزها في العالم ولم يبق العمل بها إلا في تونس، هناك اليوم طرق متطورة وآليات للمراقبة وهنا جهاز «سبكتوماتر» لتعيير الذهب، نحن مع المراقبة ولكن نطالب بطرق علمية وحضارية».وأشار بوعبيد أيضا الى مشكلة «الذهب المعدّ للتكسير حيث لا يحق قانونيا لأي تاجر مصوغ قبول ذهب غير حامل للطابع القانوني بمعنى أنّ أي قطعة ذهب يتم استقدامها من الخارج من طرف أي مواطن لا يمكن عرضها للبيع، وبالتالي ستجد طريقها إلى السوق الموازية وهذا فيه ضرر للقطاع وللدولة».
وقال أمين سوق المصوغ بسوسة محمد علي شحدورة إنّ أي صائغي يمسك قطعة ذهب بها طابع مقلّد يجد نفسه عرضة للسجن لمدة سنتين ولخطية مالية بـ 12 ألف دينار، مؤكدا أنّ كل جهود أهل القطاع لسن قانون يحميهم لم تجد صداها وأنّ المطلب الأساسي اليوم هو سن قانون يحمي التجار ويضمن فاعلية في المراقبة ويضع حدّا للسوق الموازية وبالتالي يكون مصدر كسب للدولة.
أكّد النائب بمجلس نواب الشعب رضا شرف الدين أنّ اجتماعا وشيكا سينعقد مع وزراء السياحة والداخلية والمالية لبحث مقترحات تجار المصوغ بسوسة الذين احتجوا بشدة على إسقاط مشروع قانون يحمي القطاع.
الشروق ـ مكتب الساحل:
وقد التقى شرف الدين مجموعة من تجّار المصوغ بسوسة أمس الأول بطلب منهم للاستماع إلى مقترحاتهم ومطالبتهم بالتسريع بسنّ قانون يحمي القطاع وإسقاط الفصول التي تضرّ به وخصوصا الفصل 34.
وأكد شرف الدين أنه سيتم رفع مقترحات تجار المصوغ إلى وزيرة السياحة بحضور ثلاثة ممثلين من رجال القانون وأنّ المقترحات التي عرضوها عليه معقولة ومشروعة، وقال إنه سيمارس ضغطا على مجلس النواب وعلى الحكومة للتسريع بسنّ هذا القانون وحماية القطاع .
واعتبر رئيس الغرفة الجهوية لتجار المصوغ بسوسة محمد بوعبيد أنّ مشاكل القطاع قانونية بالأساس، موضحا أن تجار المصوغ يعانون من قانون 2005 الذي تم تفعيل بعض من فصوله مؤخرا مع أنها لا تتماشى مع الوضع العالمي لهذا القطاع.
وأضاف بوعبيد «لدينا مشروع قانون منذ 2012 لتنظيم القطاع، وقد قدّمنا مقترحاتنا وجلسنا مع مختلف الأطراف ولكن لم يتم وضع ذلك في الاعتبار وقبل أسبوعين أبلغونا بمشروع قانون أسوأ من قانون 2005» موضحا أنّ «المشكل الأساسي هو اعتماد الطابع القانوني كوسيلة مراقبة على الذهب، وهذه الطريقة تم تجاوزها في العالم ولم يبق العمل بها إلا في تونس، هناك اليوم طرق متطورة وآليات للمراقبة وهنا جهاز «سبكتوماتر» لتعيير الذهب، نحن مع المراقبة ولكن نطالب بطرق علمية وحضارية».وأشار بوعبيد أيضا الى مشكلة «الذهب المعدّ للتكسير حيث لا يحق قانونيا لأي تاجر مصوغ قبول ذهب غير حامل للطابع القانوني بمعنى أنّ أي قطعة ذهب يتم استقدامها من الخارج من طرف أي مواطن لا يمكن عرضها للبيع، وبالتالي ستجد طريقها إلى السوق الموازية وهذا فيه ضرر للقطاع وللدولة».
وقال أمين سوق المصوغ بسوسة محمد علي شحدورة إنّ أي صائغي يمسك قطعة ذهب بها طابع مقلّد يجد نفسه عرضة للسجن لمدة سنتين ولخطية مالية بـ 12 ألف دينار، مؤكدا أنّ كل جهود أهل القطاع لسن قانون يحميهم لم تجد صداها وأنّ المطلب الأساسي اليوم هو سن قانون يحمي التجار ويضمن فاعلية في المراقبة ويضع حدّا للسوق الموازية وبالتالي يكون مصدر كسب للدولة.
-
23:44وزارة الخارجية: تونس لم تقدم هدايا للبرلمانيين الأوروبيين للحصول على دعمهم
10 فيفري 2018
-
23:14بين البئر الاحمر ومدنين: تفّحم جثة مهرب في حادث انقلاب سيارته واصابة مرافقه
10 فيفري 2018
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22:42سرق سيارة.. ثم فاجأ مالكتها بمكالمة غريبة
10 فيفري 2018
-
22:28صفاقس: فضاء لطرح صعوبات الاستثمار وتعطل المشاريع التنموية في الجهة
10 فيفري 2018
-
22:08ريال مدريد يصعق ضيفه سوسييداد
10 فيفري 2018
-
21:46صيادو سمك أبو سيف يغلقون ميناء الصيد البحري بقليبية
10 فيفري 2018
-
21:32بطولة المغرب: الوداد ينهزم امام الرجاء البيضاوي 1-2
10 فيفري 2018
-
21:00قضية حي النسيم:الصومالي يرفض المثول أمام المحكمة
10 فيفري 2018
-
20:59يدربه فوزي البنزرتي: بطل افريقيا ينهزم في دربي الدار البيضاء
10 فيفري 2018
-
20:46العثور على ثلاجة من العصر الحديدي في اسكتلندا!
10 فيفري 2018
-
20:31رئيس الاتحاد الإسباني يرفع الحرج عن ريال مدريد
10 فيفري 2018
-
20:17روسي استولى على أموال من المخابرات الأمريكية مقابل معلومات وهمية عن ترامب
10 فيفري 2018
-
20:02بينها نيشان احد البايات: القبض على شخصين من أجل عرض اثار للبيع
10 فيفري 2018
-
19:53كرة السلة: النجم الرادسي يكسب نقطة الحوافز في بطولة القسم الوطني "أ"
10 فيفري 2018
-
19:41ذهاب الدور التمهيدي لرابطة الابطال الافريقية: الترجي يعود بالتعادل من موريتانيا
10 فيفري 2018
-
19:37توزر: انطلاق تظاهرة " الطيران للجميع " المرحلة الثالثة
10 فيفري 2018
-
19:27بلاي آوت الكرة الطائرة: بوسالم وقليبية في طليعة الترتيب
10 فيفري 2018
-
-
19:01النهضة تقرر مقاضاة الأشخاص والمؤسسات الإعلامية المنخرطة في حملات التشويه ضدها
10 فيفري 2018
-
18:4227 قتيلا جراء تصادم حافلة بدراجة نارية في إندونيسيا
10 فيفري 2018