العاملون في ''شمس إف إم'' يقررون مقاضاة ''الكرامة القابضة''

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قرر العاملون في اذاعة شمس إف إم المصادرة والمملوكة جزئيا من الدولة،اليوم الجمعة، رفع قضية عدلية ضد مؤسسة الكرامة القابضة محملين اياها مسؤولية سنوات من الفساد المالي الاداري بالمؤسسة و تغاضيها وتغطيتها عن كل ملفات الفساد، حسب ما جاء في بيان مشترك أصدرته النقابة الاساسية للإذاعة المذكورة والنقابة العامة للإعلام التابعة للاتحاد العام التونسي الشغل .
وطالب العاملون في بيانهم بكشف مصير القضايا المرفوعة من طرف الإدارة الحالية ضد المدير العام السابق وبعض المسؤولين السابقين بالمؤسسة إضافة للكشف عن عملية التدقيق التي حصلت في المؤسسة.
من جهة اخرى، أصدر العاملون بإذاعة شمس آف آم والتي قررت شركة الكرامة القابضة رسميا عرض بيع نسبة الدولة في رأسمالها ، لائحة مهنية لتحقيق كل مطالبهم المهنية التي وصفوها بالمشروعة ومن بينها منح العاملين اسهما في المؤسسة قبل اية عملية تفويت و التمسك بخلاص كل المستحقات المالية في اقرب الآجال والمصادقة على اتفاقية المؤسسة قبل نهاية الشهر الحالي و تشريك نقابتهم الاساسية و النقابة العامة للاعلام في كل مراحل عملية التفويت في المؤسسة .
يذكر ان اجتماعا عقد يوم الثلاثاء 6 فيفري الجاري في مقر الاذاعة وحضره ممثلون عن النقابة العامة للإعلام والنقابة الأساسية للإذاعة والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وممثلين عن الكرامة القابضة ووزارة المالية والمستشار الإعلامي لرئيس الحكومة، والادارة العامة للمؤسسة وتناول الاجتماع جملة من النقاط من بينها المستحقات المالية المتخلّدة بذمة المؤسسة لفائدة العاملين والوضعية المالية الحالية للمؤسسة وعملية التفويت في المؤسسة.
وكان مجموعة الكرامة القابضة قد اعلنت في نفس اليوم نيتها التفويت في جميع الإستثمارات العمومية المباشرة وغير المباشرة في رأس المال إذاعة شمس أف أم، والتي تعادل نسبة 98ر69 بالمائة، عن طريق إطلاق طلب عروض في الغرض ينتهي اجله يوم الجمعة 23 فيفري الجاري.
وتتضمن عملية الإكتتاب مرحلة التأهيل المسبق للمترشحين تليها مرحلة العروض المالية المفتوحة لجميع المستثمرين المؤهلين.
قرر العاملون في اذاعة شمس إف إم المصادرة والمملوكة جزئيا من الدولة،اليوم الجمعة، رفع قضية عدلية ضد مؤسسة الكرامة القابضة محملين اياها مسؤولية سنوات من الفساد المالي الاداري بالمؤسسة و تغاضيها وتغطيتها عن كل ملفات الفساد، حسب ما جاء في بيان مشترك أصدرته النقابة الاساسية للإذاعة المذكورة والنقابة العامة للإعلام التابعة للاتحاد العام التونسي الشغل .
وطالب العاملون في بيانهم بكشف مصير القضايا المرفوعة من طرف الإدارة الحالية ضد المدير العام السابق وبعض المسؤولين السابقين بالمؤسسة إضافة للكشف عن عملية التدقيق التي حصلت في المؤسسة.
من جهة اخرى، أصدر العاملون بإذاعة شمس آف آم والتي قررت شركة الكرامة القابضة رسميا عرض بيع نسبة الدولة في رأسمالها ، لائحة مهنية لتحقيق كل مطالبهم المهنية التي وصفوها بالمشروعة ومن بينها منح العاملين اسهما في المؤسسة قبل اية عملية تفويت و التمسك بخلاص كل المستحقات المالية في اقرب الآجال والمصادقة على اتفاقية المؤسسة قبل نهاية الشهر الحالي و تشريك نقابتهم الاساسية و النقابة العامة للاعلام في كل مراحل عملية التفويت في المؤسسة .
يذكر ان اجتماعا عقد يوم الثلاثاء 6 فيفري الجاري في مقر الاذاعة وحضره ممثلون عن النقابة العامة للإعلام والنقابة الأساسية للإذاعة والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وممثلين عن الكرامة القابضة ووزارة المالية والمستشار الإعلامي لرئيس الحكومة، والادارة العامة للمؤسسة وتناول الاجتماع جملة من النقاط من بينها المستحقات المالية المتخلّدة بذمة المؤسسة لفائدة العاملين والوضعية المالية الحالية للمؤسسة وعملية التفويت في المؤسسة.
وكان مجموعة الكرامة القابضة قد اعلنت في نفس اليوم نيتها التفويت في جميع الإستثمارات العمومية المباشرة وغير المباشرة في رأس المال إذاعة شمس أف أم، والتي تعادل نسبة 98ر69 بالمائة، عن طريق إطلاق طلب عروض في الغرض ينتهي اجله يوم الجمعة 23 فيفري الجاري.
وتتضمن عملية الإكتتاب مرحلة التأهيل المسبق للمترشحين تليها مرحلة العروض المالية المفتوحة لجميع المستثمرين المؤهلين.
-
00:35تأجيل إضراب في شركة خدمات الجنوب بتطاوين
10 فيفري 2018
-
00:26إصابة 57 فلسطينيا بالرصاص في مواجهات "جمعة الغضب" العاشرة
10 فيفري 2018
-
-
23:09كرة القدم: انضمام الياس السخيري الى المنتخب الوطني
09 فيفري 2018
-
-
22:35جلس في المرحاض حتى كاد يفقد أمعاءه!
09 فيفري 2018
-
22:14ريال مدريد في ورطة بسبب برشلونة
09 فيفري 2018
-
22:04العاملون في ''شمس إف إم'' يقررون مقاضاة ''الكرامة القابضة''
09 فيفري 2018
-
21:54صفاقس: قتيل في حادث مرور مروّع بمنزل شاكر
09 فيفري 2018
-
21:38الرئيس الكوري الشمالي يعزل قائد الجيش
09 فيفري 2018
-
21:15بسبب تهاطل الامطار.. لجنة مجابهة الكوارث بتطاوين تدعو الى التزام الحذر
09 فيفري 2018
-
20:55باكستان تعلن مقتل زعيم "طالبان باكستان" بغارة أمريكية
09 فيفري 2018
-
20:49محرز يكسر حاجز الصمت حول أزمة تمرده
09 فيفري 2018
-
20:43رئيس الجمهورية يقرر التمديد في حالة الطوارئ لمدة شهر
09 فيفري 2018
-
20:29إطلاق اسم ولي العهد على الدوري السعوي
09 فيفري 2018
-
20:17بينهم امرأة: الحرس الوطني يطيح بقتلة فلاح طبلبة
09 فيفري 2018
-
20:04للمرة الثانية: وزير فرنسي يواجه تهمة الاغتصاب
09 فيفري 2018
-
19:52توقيع اصدارين جديدين للزميل خالد الحداد
09 فيفري 2018
-
-
19:26معز الشرقي يتوج ببطولة الرياض للتنس
09 فيفري 2018