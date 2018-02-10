ما هي الأطعمة التي تحارب أمراض البرد ؟

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كشف تقرير طبي صادر مؤخراً بمشاركة فريق من الباحثين الأمريكيين عن أبرز الأطعمة المستخدمة للوقاية من مرض الأنفلونزا، لافتاً إلى أنها تدخل ضمن الوسائل العلاجية المستخدمة للوقاية من مرض الأنفلونزا، وأنها تتفوق على الحلول العلاجية المستخدمة للتعامل معها مثل تناول المشروبات الدافئة والراحة التامة بالسرير، والتي تستخدم غالباً عند الإصابة بالمرض.
كما أن تقوية جهاز المناعة يساعد الجسم على التخلص من فيروس الأنفلونزا والتعافي من أعراضه، ومن أهمها الكحة الجافة والتهاب الحلق وارتفاع درجة الحرارة والرعشة، وانخفاض الشهية والغثيان والقيء، وإليكم أبرز هذه الأطعمة والوسائل العلاجية:
- قم بإضافة فصوص الثوم الطازجة إلى الحساء والسلطة، حيث يساعد الثوم على تقوية المناعة طبقاً لتقرير المركز الطبي بجامعة ميريلاند، وكما أنه يحتوى على مركبات الأليسين، والتي ثبت خواصها المضادة للفيروسات وتساعد الجسم على التخلص من الفيروس.
- تناول المكملات الغذائية المحتوية على عشب استراغالوس، الذي ينمو في شمال وشرق الصين، وهو يقوى من مناعة الجسم، ويساعد الجسم على تدمير الفيروس، وكما أنه يمنع التأثير التدميري للسموم على الكبد، وهو ما يزيد من كفاءة الكبد في التخلص من الفيروسات.
- تناول الأطعمة الغنية بفيتامين “سى” مثل الكيوي والغريب فروت والجرجير والفراولة والبرتقال والأناناس، حيث تقوى من وظائف الجهاز المناعى للإنسان وحمايته من الإصابة بالأنفلونزا، وكما أنها تقي الكبد من التأثير التدميري للجذور الحرة على الكبد، بما لا يؤثر على وظائفه في تطهير الجسم من السموم.
. تناول المكملات الغذائية المحتوية على الجنكو بيلوبا، والتي تنشط الدورة الدموية، وتزيد من تدفق الدم داخل الجسم، موفرة له المعادن والفيتامينات اللازمة لدعم الجهاز المناعي، وكذلك هو الحال بالنسبة للفلفل الحار والزنجبيل.
كشف تقرير طبي صادر مؤخراً بمشاركة فريق من الباحثين الأمريكيين عن أبرز الأطعمة المستخدمة للوقاية من مرض الأنفلونزا، لافتاً إلى أنها تدخل ضمن الوسائل العلاجية المستخدمة للوقاية من مرض الأنفلونزا، وأنها تتفوق على الحلول العلاجية المستخدمة للتعامل معها مثل تناول المشروبات الدافئة والراحة التامة بالسرير، والتي تستخدم غالباً عند الإصابة بالمرض.
كما أن تقوية جهاز المناعة يساعد الجسم على التخلص من فيروس الأنفلونزا والتعافي من أعراضه، ومن أهمها الكحة الجافة والتهاب الحلق وارتفاع درجة الحرارة والرعشة، وانخفاض الشهية والغثيان والقيء، وإليكم أبرز هذه الأطعمة والوسائل العلاجية:
- قم بإضافة فصوص الثوم الطازجة إلى الحساء والسلطة، حيث يساعد الثوم على تقوية المناعة طبقاً لتقرير المركز الطبي بجامعة ميريلاند، وكما أنه يحتوى على مركبات الأليسين، والتي ثبت خواصها المضادة للفيروسات وتساعد الجسم على التخلص من الفيروس.
- تناول المكملات الغذائية المحتوية على عشب استراغالوس، الذي ينمو في شمال وشرق الصين، وهو يقوى من مناعة الجسم، ويساعد الجسم على تدمير الفيروس، وكما أنه يمنع التأثير التدميري للسموم على الكبد، وهو ما يزيد من كفاءة الكبد في التخلص من الفيروسات.
- تناول الأطعمة الغنية بفيتامين “سى” مثل الكيوي والغريب فروت والجرجير والفراولة والبرتقال والأناناس، حيث تقوى من وظائف الجهاز المناعى للإنسان وحمايته من الإصابة بالأنفلونزا، وكما أنها تقي الكبد من التأثير التدميري للجذور الحرة على الكبد، بما لا يؤثر على وظائفه في تطهير الجسم من السموم.
. تناول المكملات الغذائية المحتوية على الجنكو بيلوبا، والتي تنشط الدورة الدموية، وتزيد من تدفق الدم داخل الجسم، موفرة له المعادن والفيتامينات اللازمة لدعم الجهاز المناعي، وكذلك هو الحال بالنسبة للفلفل الحار والزنجبيل.
-
23:44وزارة الخارجية: تونس لم تقدم هدايا للبرلمانيين الأوروبيين للحصول على دعمهم
10 فيفري 2018
-
23:14بين البئر الاحمر ومدنين: تفّحم جثة مهرب في حادث انقلاب سيارته واصابة مرافقه
10 فيفري 2018
-
22:42سرق سيارة.. ثم فاجأ مالكتها بمكالمة غريبة
10 فيفري 2018
-
22:28صفاقس: فضاء لطرح صعوبات الاستثمار وتعطل المشاريع التنموية في الجهة
10 فيفري 2018
-
22:08ريال مدريد يصعق ضيفه سوسييداد
10 فيفري 2018
-
21:46صيادو سمك أبو سيف يغلقون ميناء الصيد البحري بقليبية
10 فيفري 2018
-
21:32بطولة المغرب: الوداد ينهزم امام الرجاء البيضاوي 1-2
10 فيفري 2018
-
21:00قضية حي النسيم:الصومالي يرفض المثول أمام المحكمة
10 فيفري 2018
-
20:59يدربه فوزي البنزرتي: بطل افريقيا ينهزم في دربي الدار البيضاء
10 فيفري 2018
-
20:46العثور على ثلاجة من العصر الحديدي في اسكتلندا!
10 فيفري 2018
-
20:31رئيس الاتحاد الإسباني يرفع الحرج عن ريال مدريد
10 فيفري 2018
-
20:17روسي استولى على أموال من المخابرات الأمريكية مقابل معلومات وهمية عن ترامب
10 فيفري 2018
-
20:02بينها نيشان احد البايات: القبض على شخصين من أجل عرض اثار للبيع
10 فيفري 2018
-
19:53كرة السلة: النجم الرادسي يكسب نقطة الحوافز في بطولة القسم الوطني "أ"
10 فيفري 2018
-
19:41ذهاب الدور التمهيدي لرابطة الابطال الافريقية: الترجي يعود بالتعادل من موريتانيا
10 فيفري 2018
-
19:37توزر: انطلاق تظاهرة " الطيران للجميع " المرحلة الثالثة
10 فيفري 2018
-
19:27بلاي آوت الكرة الطائرة: بوسالم وقليبية في طليعة الترتيب
10 فيفري 2018
-
-
19:01النهضة تقرر مقاضاة الأشخاص والمؤسسات الإعلامية المنخرطة في حملات التشويه ضدها
10 فيفري 2018
-
18:4227 قتيلا جراء تصادم حافلة بدراجة نارية في إندونيسيا
10 فيفري 2018