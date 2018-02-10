ما هي الأطعمة التي تحارب أمراض البرد ؟

كشف تقرير طبي صادر مؤخراً بمشاركة فريق من الباحثين الأمريكيين عن أبرز الأطعمة المستخدمة للوقاية من مرض الأنفلونزا، لافتاً إلى أنها تدخل ضمن الوسائل العلاجية المستخدمة للوقاية من مرض الأنفلونزا، وأنها تتفوق على الحلول العلاجية المستخدمة للتعامل معها مثل تناول المشروبات الدافئة والراحة التامة بالسرير، والتي تستخدم غالباً عند الإصابة بالمرض.

كما أن تقوية جهاز المناعة يساعد الجسم على التخلص من فيروس الأنفلونزا والتعافي من أعراضه، ومن أهمها الكحة الجافة والتهاب الحلق وارتفاع درجة الحرارة والرعشة، وانخفاض الشهية والغثيان والقيء، وإليكم أبرز هذه الأطعمة والوسائل العلاجية:

- قم بإضافة فصوص الثوم الطازجة إلى الحساء والسلطة، حيث يساعد الثوم على تقوية المناعة طبقاً لتقرير المركز الطبي بجامعة ميريلاند، وكما أنه يحتوى على مركبات الأليسين، والتي ثبت خواصها المضادة للفيروسات وتساعد الجسم على التخلص من الفيروس.

- تناول المكملات الغذائية المحتوية على عشب استراغالوس، الذي ينمو في شمال وشرق الصين، وهو يقوى من مناعة الجسم، ويساعد الجسم على تدمير الفيروس، وكما أنه يمنع التأثير التدميري للسموم على الكبد، وهو ما يزيد من كفاءة الكبد في التخلص من الفيروسات.

- تناول الأطعمة الغنية بفيتامين “سى” مثل الكيوي والغريب فروت والجرجير والفراولة والبرتقال والأناناس، حيث تقوى من وظائف الجهاز المناعى للإنسان وحمايته من الإصابة بالأنفلونزا، وكما أنها تقي الكبد من التأثير التدميري للجذور الحرة على الكبد، بما لا يؤثر على وظائفه في تطهير الجسم من السموم.

. تناول المكملات الغذائية المحتوية على الجنكو بيلوبا، والتي تنشط الدورة الدموية، وتزيد من تدفق الدم داخل الجسم، موفرة له المعادن والفيتامينات اللازمة لدعم الجهاز المناعي، وكذلك هو الحال بالنسبة للفلفل الحار والزنجبيل.