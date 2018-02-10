أناقة رجالية .. أشهر 7 قصّات شعر لهذا العام

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23:14بين البئر الاحمر ومدنين: تفّحم جثة مهرب في حادث انقلاب سيارته واصابة مرافقه
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22:42سرق سيارة.. ثم فاجأ مالكتها بمكالمة غريبة
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22:28صفاقس: فضاء لطرح صعوبات الاستثمار وتعطل المشاريع التنموية في الجهة
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19:41ذهاب الدور التمهيدي لرابطة الابطال الافريقية: الترجي يعود بالتعادل من موريتانيا
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19:37توزر: انطلاق تظاهرة " الطيران للجميع " المرحلة الثالثة
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19:27بلاي آوت الكرة الطائرة: بوسالم وقليبية في طليعة الترتيب
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18:4227 قتيلا جراء تصادم حافلة بدراجة نارية في إندونيسيا
10 فيفري 2018
نقترح عليكم هذه المرة اهم و ابرز قصات الشعر لعام 2018
- Spiky Crop
من قصات الشعر الأكثر انتشاراً بين الرجال من أصحاب الشعر القصير وتناسب الرجل صاحب الشعر الناعم .
- Heavy Crop for Thick Hai
يترك الشعر سميكاً وكاملاً وثقيلاً في الأعلى بينما تتدرج طبقات الشعر في المناطق السفلية من الرأس
- High Fade + Crop
يكون الشعر كثيفاً من الأعلى ثم يتم تدريج طبقاته السفلية تدريجياً بشكل يتشابه إلى حد ما، ويمكن تمشيط الشعر الكثيف في الأعلى في عدة اتجاهات والحصول على أنماط مختلفة.
Short Crop + Blunt Bangs
لا تتناسب تلك القصة مع الرجل صاحب الوجه الممتلئ؛ فهي تتناسب مع الوجه الرفيع فقط .
- Messy Spike
هي رائعة وعملية إلى أقصى الحدود وتمنح الرجل مظهراً أنيقاً وتتميز بطبقة علوية كثيفة من الشعر تتدرج إلى مستويات من الأسفل.
- Short Textured Crop
لا تختلف كثيراً عن التسريحة السابقة على صعيد المناطق المتدرجة السفلية من الرأس، ولكن الطبقة العلوية يكون الشعر فيها أقل كثافة وأقصر.
- Spiky Sections
الطبقة العلوية من الشعر تكون منبسطة مع الحفاظ على تدريج بسيط في منتصف الرأس، ويتلاشى وجود الشعر في أسفل الرأس.
نقترح عليكم هذه المرة اهم و ابرز قصات الشعر لعام 2018
- Spiky Crop
من قصات الشعر الأكثر انتشاراً بين الرجال من أصحاب الشعر القصير وتناسب الرجل صاحب الشعر الناعم .
- Heavy Crop for Thick Hai
يترك الشعر سميكاً وكاملاً وثقيلاً في الأعلى بينما تتدرج طبقات الشعر في المناطق السفلية من الرأس
- High Fade + Crop
يكون الشعر كثيفاً من الأعلى ثم يتم تدريج طبقاته السفلية تدريجياً بشكل يتشابه إلى حد ما، ويمكن تمشيط الشعر الكثيف في الأعلى في عدة اتجاهات والحصول على أنماط مختلفة.
Short Crop + Blunt Bangs
لا تتناسب تلك القصة مع الرجل صاحب الوجه الممتلئ؛ فهي تتناسب مع الوجه الرفيع فقط .
- Messy Spike
هي رائعة وعملية إلى أقصى الحدود وتمنح الرجل مظهراً أنيقاً وتتميز بطبقة علوية كثيفة من الشعر تتدرج إلى مستويات من الأسفل.
- Short Textured Crop
لا تختلف كثيراً عن التسريحة السابقة على صعيد المناطق المتدرجة السفلية من الرأس، ولكن الطبقة العلوية يكون الشعر فيها أقل كثافة وأقصر.
- Spiky Sections
الطبقة العلوية من الشعر تكون منبسطة مع الحفاظ على تدريج بسيط في منتصف الرأس، ويتلاشى وجود الشعر في أسفل الرأس.
-
23:44وزارة الخارجية: تونس لم تقدم هدايا للبرلمانيين الأوروبيين للحصول على دعمهم
10 فيفري 2018
-
23:14بين البئر الاحمر ومدنين: تفّحم جثة مهرب في حادث انقلاب سيارته واصابة مرافقه
10 فيفري 2018
-
22:42سرق سيارة.. ثم فاجأ مالكتها بمكالمة غريبة
10 فيفري 2018
-
22:28صفاقس: فضاء لطرح صعوبات الاستثمار وتعطل المشاريع التنموية في الجهة
10 فيفري 2018
-
22:08ريال مدريد يصعق ضيفه سوسييداد
10 فيفري 2018
-
21:46صيادو سمك أبو سيف يغلقون ميناء الصيد البحري بقليبية
10 فيفري 2018
-
21:32بطولة المغرب: الوداد ينهزم امام الرجاء البيضاوي 1-2
10 فيفري 2018
-
21:00قضية حي النسيم:الصومالي يرفض المثول أمام المحكمة
10 فيفري 2018
-
20:59يدربه فوزي البنزرتي: بطل افريقيا ينهزم في دربي الدار البيضاء
10 فيفري 2018
-
20:46العثور على ثلاجة من العصر الحديدي في اسكتلندا!
10 فيفري 2018
-
20:31رئيس الاتحاد الإسباني يرفع الحرج عن ريال مدريد
10 فيفري 2018
-
20:17روسي استولى على أموال من المخابرات الأمريكية مقابل معلومات وهمية عن ترامب
10 فيفري 2018
-
20:02بينها نيشان احد البايات: القبض على شخصين من أجل عرض اثار للبيع
10 فيفري 2018
-
19:53كرة السلة: النجم الرادسي يكسب نقطة الحوافز في بطولة القسم الوطني "أ"
10 فيفري 2018
-
19:41ذهاب الدور التمهيدي لرابطة الابطال الافريقية: الترجي يعود بالتعادل من موريتانيا
10 فيفري 2018
-
19:37توزر: انطلاق تظاهرة " الطيران للجميع " المرحلة الثالثة
10 فيفري 2018
-
19:27بلاي آوت الكرة الطائرة: بوسالم وقليبية في طليعة الترتيب
10 فيفري 2018
-
-
19:01النهضة تقرر مقاضاة الأشخاص والمؤسسات الإعلامية المنخرطة في حملات التشويه ضدها
10 فيفري 2018
-
18:4227 قتيلا جراء تصادم حافلة بدراجة نارية في إندونيسيا
10 فيفري 2018