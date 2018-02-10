أناقة رجالية .. أشهر 7 قصّات شعر لهذا العام

نقترح عليكم هذه المرة اهم و ابرز قصات الشعر لعام 2018

- Spiky Crop

من قصات الشعر الأكثر انتشاراً بين الرجال من أصحاب الشعر القصير وتناسب الرجل صاحب الشعر الناعم .

- Heavy Crop for Thick Hai

يترك الشعر سميكاً وكاملاً وثقيلاً في الأعلى بينما تتدرج طبقات الشعر في المناطق السفلية من الرأس

- High Fade + Crop

يكون الشعر كثيفاً من الأعلى ثم يتم تدريج طبقاته السفلية تدريجياً بشكل يتشابه إلى حد ما، ويمكن تمشيط الشعر الكثيف في الأعلى في عدة اتجاهات والحصول على أنماط مختلفة.

Short Crop + Blunt Bangs

لا تتناسب تلك القصة مع الرجل صاحب الوجه الممتلئ؛ فهي تتناسب مع الوجه الرفيع فقط .

- Messy Spike

هي رائعة وعملية إلى أقصى الحدود وتمنح الرجل مظهراً أنيقاً وتتميز بطبقة علوية كثيفة من الشعر تتدرج إلى مستويات من الأسفل.

- Short Textured Crop

لا تختلف كثيراً عن التسريحة السابقة على صعيد المناطق المتدرجة السفلية من الرأس، ولكن الطبقة العلوية يكون الشعر فيها أقل كثافة وأقصر.

- Spiky Sections

الطبقة العلوية من الشعر تكون منبسطة مع الحفاظ على تدريج بسيط في منتصف الرأس، ويتلاشى وجود الشعر في أسفل الرأس.