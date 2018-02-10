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يوم السبت 10 فيفري 2018
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أناقة رجالية .. أشهر 7 قصّات شعر لهذا العام
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منوعات
أناقة رجالية .. أشهر 7 قصّات شعر لهذا العام
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 فيفري 2018

نقترح عليكم هذه المرة اهم و ابرز قصات الشعر لعام 2018
- Spiky Crop
من قصات الشعر الأكثر انتشاراً بين الرجال من أصحاب الشعر القصير وتناسب الرجل صاحب الشعر الناعم .
- Heavy Crop for Thick Hai
يترك الشعر سميكاً وكاملاً وثقيلاً في الأعلى بينما  تتدرج طبقات الشعر في المناطق السفلية من الرأس
- High Fade + Crop
يكون الشعر كثيفاً من الأعلى ثم يتم تدريج طبقاته السفلية تدريجياً بشكل يتشابه إلى حد ما، ويمكن تمشيط الشعر الكثيف في الأعلى في عدة اتجاهات والحصول على أنماط مختلفة.
 Short Crop + Blunt Bangs
لا تتناسب تلك القصة مع الرجل صاحب الوجه الممتلئ؛ فهي تتناسب مع الوجه الرفيع فقط .
- Messy Spike
هي رائعة وعملية إلى أقصى الحدود وتمنح الرجل مظهراً أنيقاً وتتميز بطبقة علوية كثيفة من الشعر تتدرج إلى مستويات من الأسفل.
- Short Textured Crop
لا تختلف كثيراً عن التسريحة السابقة على صعيد المناطق المتدرجة السفلية من الرأس، ولكن الطبقة العلوية يكون الشعر فيها أقل كثافة وأقصر.
- Spiky Sections
الطبقة العلوية من الشعر تكون منبسطة مع الحفاظ على تدريج بسيط في منتصف الرأس، ويتلاشى وجود الشعر في أسفل الرأس.

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منوعات
أناقة رجالية .. أشهر 7 قصّات شعر لهذا العام
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 فيفري 2018

نقترح عليكم هذه المرة اهم و ابرز قصات الشعر لعام 2018
- Spiky Crop
من قصات الشعر الأكثر انتشاراً بين الرجال من أصحاب الشعر القصير وتناسب الرجل صاحب الشعر الناعم .
- Heavy Crop for Thick Hai
يترك الشعر سميكاً وكاملاً وثقيلاً في الأعلى بينما  تتدرج طبقات الشعر في المناطق السفلية من الرأس
- High Fade + Crop
يكون الشعر كثيفاً من الأعلى ثم يتم تدريج طبقاته السفلية تدريجياً بشكل يتشابه إلى حد ما، ويمكن تمشيط الشعر الكثيف في الأعلى في عدة اتجاهات والحصول على أنماط مختلفة.
 Short Crop + Blunt Bangs
لا تتناسب تلك القصة مع الرجل صاحب الوجه الممتلئ؛ فهي تتناسب مع الوجه الرفيع فقط .
- Messy Spike
هي رائعة وعملية إلى أقصى الحدود وتمنح الرجل مظهراً أنيقاً وتتميز بطبقة علوية كثيفة من الشعر تتدرج إلى مستويات من الأسفل.
- Short Textured Crop
لا تختلف كثيراً عن التسريحة السابقة على صعيد المناطق المتدرجة السفلية من الرأس، ولكن الطبقة العلوية يكون الشعر فيها أقل كثافة وأقصر.
- Spiky Sections
الطبقة العلوية من الشعر تكون منبسطة مع الحفاظ على تدريج بسيط في منتصف الرأس، ويتلاشى وجود الشعر في أسفل الرأس.

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10 فيفري 2018 السّاعة 21:00
«ملاّ عيلـــــــــة» فــــي الكوليـــــزي
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كلهم ..... مذنبـــون
سنترقّب أياما أخرى لانتهاء التحقيق في مقتل التلميذتين في مبيت معهد ثانوي في مدينة تالة في الڤصرين ....
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