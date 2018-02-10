لجمالك.. خلطات طبيعية للتخلّص من الهالات السوداء حول العينين

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دائما ما تنزعج النساء من ظهور البقع والهالات السوداء بوجهها وحول عينيها لأنها تفقدها رونق وجمال بشرتها وتسعى بشتى الطرق للتخلص من هذه الهالات السوداء وحرصا منا على أن تتمتع كل امرأة بجمال وجهها وبشرتها نقدم لكم مجموعة وصفات طبيعية للتخلص من الهالات السوداء حول العينين
* زيت اللوز :
زيت اللوز هام جدا للبشرة خصوصا للبشرة الحساسة، كما أن استخدامه بانتظام يساعد على التخلص من الهالات السوداء، كما يمكنك استخدام زيت فيتامين E للقضاء على الهالات السوداء تحت العين سريعا:
* قومي بوضع القليل من زيت اللوز حول عينيك قبل الذهاب إلى النوم
* واتركيه طوال ساعات الليل
* وفي الصباح اغسليه بالماء البارد
* استمري على ذلك يوميا حتى تختفي الهالات السوداء
* الخيار: الخيار يساعد بشكل كبير على تفتيح البشرة وعلاج الهالات السوداء كما أن له تأثير مهدئ ومنعش: * ماسك الخيار لنضارة البشرة
* قومي بتقطيع الخيار إلى شرائح سميكة بعض الشيء ثم قومي بوضعها بالثلاجة لتبرد لمدة نصف ساعة ثم اخرجيها وقومي بوضعها على عينيك وعلى مناطق البقع والهالات السوداء بوجهك لمدة 10 دقائق ثم اغسليها بالماء وكرري مرتين يوميا حتى تختفي العلامات السوداء تماما
* كما يمكنك خلط عصير الخيار مع عصير الليمون بكميات متساوية ثم استخدام كرة من القطن لوضع الخليط على الجلد المصاب واتركيه لمدة 15 دقيقة ثم اغسليه بالماء وكرري اعملية يوميا لمدة أسبوعين أو اكثر.
* ماء الورد: لماء الورد تأثير فعال على البشرة حيث أنه يجدد الجلد وله تأثير مهدئ على العيون المتعبة ويمكنك استخدامه كذلك:
* قومي بنقع قطع قطن في ماء الورد
* ثم قومي بوضع القطن على جفونك المغلقة
* اتركيها لمدة 15 دقيقة
* كرري ذلك يوميا لبضعة أسابيع
دائما ما تنزعج النساء من ظهور البقع والهالات السوداء بوجهها وحول عينيها لأنها تفقدها رونق وجمال بشرتها وتسعى بشتى الطرق للتخلص من هذه الهالات السوداء وحرصا منا على أن تتمتع كل امرأة بجمال وجهها وبشرتها نقدم لكم مجموعة وصفات طبيعية للتخلص من الهالات السوداء حول العينين
* زيت اللوز :
زيت اللوز هام جدا للبشرة خصوصا للبشرة الحساسة، كما أن استخدامه بانتظام يساعد على التخلص من الهالات السوداء، كما يمكنك استخدام زيت فيتامين E للقضاء على الهالات السوداء تحت العين سريعا:
* قومي بوضع القليل من زيت اللوز حول عينيك قبل الذهاب إلى النوم
* واتركيه طوال ساعات الليل
* وفي الصباح اغسليه بالماء البارد
* استمري على ذلك يوميا حتى تختفي الهالات السوداء
* الخيار: الخيار يساعد بشكل كبير على تفتيح البشرة وعلاج الهالات السوداء كما أن له تأثير مهدئ ومنعش: * ماسك الخيار لنضارة البشرة
* قومي بتقطيع الخيار إلى شرائح سميكة بعض الشيء ثم قومي بوضعها بالثلاجة لتبرد لمدة نصف ساعة ثم اخرجيها وقومي بوضعها على عينيك وعلى مناطق البقع والهالات السوداء بوجهك لمدة 10 دقائق ثم اغسليها بالماء وكرري مرتين يوميا حتى تختفي العلامات السوداء تماما
* كما يمكنك خلط عصير الخيار مع عصير الليمون بكميات متساوية ثم استخدام كرة من القطن لوضع الخليط على الجلد المصاب واتركيه لمدة 15 دقيقة ثم اغسليه بالماء وكرري اعملية يوميا لمدة أسبوعين أو اكثر.
* ماء الورد: لماء الورد تأثير فعال على البشرة حيث أنه يجدد الجلد وله تأثير مهدئ على العيون المتعبة ويمكنك استخدامه كذلك:
* قومي بنقع قطع قطن في ماء الورد
* ثم قومي بوضع القطن على جفونك المغلقة
* اتركيها لمدة 15 دقيقة
* كرري ذلك يوميا لبضعة أسابيع
-
23:44وزارة الخارجية: تونس لم تقدم هدايا للبرلمانيين الأوروبيين للحصول على دعمهم
10 فيفري 2018
-
23:14بين البئر الاحمر ومدنين: تفّحم جثة مهرب في حادث انقلاب سيارته واصابة مرافقه
10 فيفري 2018
-
22:42سرق سيارة.. ثم فاجأ مالكتها بمكالمة غريبة
10 فيفري 2018
-
22:28صفاقس: فضاء لطرح صعوبات الاستثمار وتعطل المشاريع التنموية في الجهة
10 فيفري 2018
-
22:08ريال مدريد يصعق ضيفه سوسييداد
10 فيفري 2018
-
21:46صيادو سمك أبو سيف يغلقون ميناء الصيد البحري بقليبية
10 فيفري 2018
-
21:32بطولة المغرب: الوداد ينهزم امام الرجاء البيضاوي 1-2
10 فيفري 2018
-
21:00قضية حي النسيم:الصومالي يرفض المثول أمام المحكمة
10 فيفري 2018
-
20:59يدربه فوزي البنزرتي: بطل افريقيا ينهزم في دربي الدار البيضاء
10 فيفري 2018
-
20:46العثور على ثلاجة من العصر الحديدي في اسكتلندا!
10 فيفري 2018
-
20:31رئيس الاتحاد الإسباني يرفع الحرج عن ريال مدريد
10 فيفري 2018
-
20:17روسي استولى على أموال من المخابرات الأمريكية مقابل معلومات وهمية عن ترامب
10 فيفري 2018
-
20:02بينها نيشان احد البايات: القبض على شخصين من أجل عرض اثار للبيع
10 فيفري 2018
-
19:53كرة السلة: النجم الرادسي يكسب نقطة الحوافز في بطولة القسم الوطني "أ"
10 فيفري 2018
-
19:41ذهاب الدور التمهيدي لرابطة الابطال الافريقية: الترجي يعود بالتعادل من موريتانيا
10 فيفري 2018
-
19:37توزر: انطلاق تظاهرة " الطيران للجميع " المرحلة الثالثة
10 فيفري 2018
-
19:27بلاي آوت الكرة الطائرة: بوسالم وقليبية في طليعة الترتيب
10 فيفري 2018
-
-
19:01النهضة تقرر مقاضاة الأشخاص والمؤسسات الإعلامية المنخرطة في حملات التشويه ضدها
10 فيفري 2018
-
18:4227 قتيلا جراء تصادم حافلة بدراجة نارية في إندونيسيا
10 فيفري 2018