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يوم السبت 10 فيفري 2018
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لجمالك.. خلطات طبيعية للتخلّص من الهالات السوداء حول العينين
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منوعات
لجمالك.. خلطات طبيعية للتخلّص من الهالات السوداء حول العينين
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 فيفري 2018

دائما ما تنزعج النساء من ظهور البقع والهالات السوداء بوجهها وحول عينيها لأنها تفقدها رونق وجمال بشرتها وتسعى بشتى الطرق للتخلص من هذه الهالات السوداء وحرصا منا على أن تتمتع كل امرأة بجمال وجهها وبشرتها نقدم لكم مجموعة وصفات طبيعية للتخلص من الهالات السوداء حول العينين
*  زيت اللوز :
زيت اللوز هام جدا للبشرة خصوصا للبشرة الحساسة، كما أن استخدامه بانتظام يساعد على التخلص من الهالات السوداء، كما يمكنك استخدام زيت فيتامين E للقضاء على الهالات السوداء تحت العين سريعا:
*  قومي بوضع القليل من زيت اللوز حول عينيك قبل الذهاب إلى النوم
*  واتركيه طوال ساعات الليل
* وفي الصباح اغسليه بالماء البارد
* استمري على ذلك يوميا حتى تختفي الهالات السوداء
* الخيار: الخيار يساعد بشكل كبير على تفتيح البشرة وعلاج الهالات السوداء كما أن له تأثير مهدئ ومنعش: * ماسك الخيار لنضارة البشرة
* قومي بتقطيع الخيار إلى شرائح سميكة بعض الشيء ثم قومي بوضعها بالثلاجة لتبرد لمدة نصف ساعة ثم اخرجيها وقومي بوضعها على عينيك وعلى مناطق البقع والهالات السوداء بوجهك لمدة 10 دقائق ثم اغسليها بالماء وكرري مرتين يوميا حتى تختفي العلامات السوداء تماما
* كما يمكنك خلط  عصير الخيار مع عصير الليمون بكميات متساوية ثم استخدام كرة من القطن لوضع الخليط على الجلد المصاب واتركيه لمدة 15 دقيقة ثم اغسليه بالماء وكرري اعملية يوميا لمدة أسبوعين أو اكثر.
* ماء الورد: لماء الورد تأثير فعال على البشرة حيث أنه يجدد الجلد وله تأثير مهدئ على العيون المتعبة ويمكنك استخدامه كذلك:
* قومي بنقع قطع قطن في ماء الورد
* ثم قومي بوضع القطن على جفونك المغلقة
*  اتركيها لمدة 15 دقيقة
* كرري ذلك يوميا لبضعة أسابيع

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منوعات
لجمالك.. خلطات طبيعية للتخلّص من الهالات السوداء حول العينين
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 فيفري 2018

دائما ما تنزعج النساء من ظهور البقع والهالات السوداء بوجهها وحول عينيها لأنها تفقدها رونق وجمال بشرتها وتسعى بشتى الطرق للتخلص من هذه الهالات السوداء وحرصا منا على أن تتمتع كل امرأة بجمال وجهها وبشرتها نقدم لكم مجموعة وصفات طبيعية للتخلص من الهالات السوداء حول العينين
*  زيت اللوز :
زيت اللوز هام جدا للبشرة خصوصا للبشرة الحساسة، كما أن استخدامه بانتظام يساعد على التخلص من الهالات السوداء، كما يمكنك استخدام زيت فيتامين E للقضاء على الهالات السوداء تحت العين سريعا:
*  قومي بوضع القليل من زيت اللوز حول عينيك قبل الذهاب إلى النوم
*  واتركيه طوال ساعات الليل
* وفي الصباح اغسليه بالماء البارد
* استمري على ذلك يوميا حتى تختفي الهالات السوداء
* الخيار: الخيار يساعد بشكل كبير على تفتيح البشرة وعلاج الهالات السوداء كما أن له تأثير مهدئ ومنعش: * ماسك الخيار لنضارة البشرة
* قومي بتقطيع الخيار إلى شرائح سميكة بعض الشيء ثم قومي بوضعها بالثلاجة لتبرد لمدة نصف ساعة ثم اخرجيها وقومي بوضعها على عينيك وعلى مناطق البقع والهالات السوداء بوجهك لمدة 10 دقائق ثم اغسليها بالماء وكرري مرتين يوميا حتى تختفي العلامات السوداء تماما
* كما يمكنك خلط  عصير الخيار مع عصير الليمون بكميات متساوية ثم استخدام كرة من القطن لوضع الخليط على الجلد المصاب واتركيه لمدة 15 دقيقة ثم اغسليه بالماء وكرري اعملية يوميا لمدة أسبوعين أو اكثر.
* ماء الورد: لماء الورد تأثير فعال على البشرة حيث أنه يجدد الجلد وله تأثير مهدئ على العيون المتعبة ويمكنك استخدامه كذلك:
* قومي بنقع قطع قطن في ماء الورد
* ثم قومي بوضع القطن على جفونك المغلقة
*  اتركيها لمدة 15 دقيقة
* كرري ذلك يوميا لبضعة أسابيع

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«ملاّ عيلـــــــــة» فــــي الكوليـــــزي
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سفيان الأسود
كلهم ..... مذنبـــون
سنترقّب أياما أخرى لانتهاء التحقيق في مقتل التلميذتين في مبيت معهد ثانوي في مدينة تالة في الڤصرين ....
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