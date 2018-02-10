علاجات منزلية تساعد على التخلص من تنميل الأطراف ‏

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التدليك:
يعد التدليك من أهم الوسائل لحل مشكلة تنميل الأطراف ، حيث أن التدليك يعمل على تنشيط الدورة الدموية مما يؤدي إلى الحد من التنميل .
طريقة تدليك الأطراف:
- خلط مجموعة من الزيوت كزيت الخردل، زيت الزيتون وزيت جوز الهند.
- استخدام خليط الزيوت في تدليك أصابعك بحركات دائرية لمدة 5 دقائق على الأقل.
الكركم:
الكركم يحتوي على مادة الكركمين التي تعمل على تسهيل تدفق الدم إلى جميع أجزاء الجسم، كما أن للكركمين خصائص مدهشة تتمثل مضادة للأكسدة وبالتالي تساعد على الحد من التورم.
طريقة تطبيق الكركم:
- اخذ كوب من الحليب وإضافة ملعقة صغيرة من الكركم وتسخين الخليط على نار هادئة، ومن ثم إضافة القليل من العسل. يتم تناول هذا الخليط يومياً.
- كما يمكنك التدليك بعجينة الكركم، عن طريق خلط الكركم بالماء والحصول على قوام كالعجينة.
الملح الإنقليزي:
- قم بمزج نصف كوب من الملح داخل وعاء صغير من الماء الدافئ.
- انقع قدميك ويديك بهذا الوعاء لمدة 10 دقائق على الأقل.
- كرر هذه العلمية لعدة أيام في الأسبوع.
القرفة:.
- اخلط ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة مع كوب من الماء الدافئ، وتناول هذا الخليط مرة واحدة في اليوم.
- ننصحك بتناول القرفة مع العسل صباح كل يوم.
الكمادات الدافئة:
الكمادات الدافئة تساعد على استرخاء الجسم وتزيد من إمكانية تدفق الدم إلى الأطراف وبالتالي تسترخي العضلات والأعصاب.
التدليك:
يعد التدليك من أهم الوسائل لحل مشكلة تنميل الأطراف ، حيث أن التدليك يعمل على تنشيط الدورة الدموية مما يؤدي إلى الحد من التنميل .
طريقة تدليك الأطراف:
- خلط مجموعة من الزيوت كزيت الخردل، زيت الزيتون وزيت جوز الهند.
- استخدام خليط الزيوت في تدليك أصابعك بحركات دائرية لمدة 5 دقائق على الأقل.
الكركم:
الكركم يحتوي على مادة الكركمين التي تعمل على تسهيل تدفق الدم إلى جميع أجزاء الجسم، كما أن للكركمين خصائص مدهشة تتمثل مضادة للأكسدة وبالتالي تساعد على الحد من التورم.
طريقة تطبيق الكركم:
- اخذ كوب من الحليب وإضافة ملعقة صغيرة من الكركم وتسخين الخليط على نار هادئة، ومن ثم إضافة القليل من العسل. يتم تناول هذا الخليط يومياً.
- كما يمكنك التدليك بعجينة الكركم، عن طريق خلط الكركم بالماء والحصول على قوام كالعجينة.
الملح الإنقليزي:
- قم بمزج نصف كوب من الملح داخل وعاء صغير من الماء الدافئ.
- انقع قدميك ويديك بهذا الوعاء لمدة 10 دقائق على الأقل.
- كرر هذه العلمية لعدة أيام في الأسبوع.
القرفة:.
- اخلط ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة مع كوب من الماء الدافئ، وتناول هذا الخليط مرة واحدة في اليوم.
- ننصحك بتناول القرفة مع العسل صباح كل يوم.
الكمادات الدافئة:
الكمادات الدافئة تساعد على استرخاء الجسم وتزيد من إمكانية تدفق الدم إلى الأطراف وبالتالي تسترخي العضلات والأعصاب.
-
23:44وزارة الخارجية: تونس لم تقدم هدايا للبرلمانيين الأوروبيين للحصول على دعمهم
10 فيفري 2018
-
23:14بين البئر الاحمر ومدنين: تفّحم جثة مهرب في حادث انقلاب سيارته واصابة مرافقه
10 فيفري 2018
-
22:42سرق سيارة.. ثم فاجأ مالكتها بمكالمة غريبة
10 فيفري 2018
-
22:28صفاقس: فضاء لطرح صعوبات الاستثمار وتعطل المشاريع التنموية في الجهة
10 فيفري 2018
-
22:08ريال مدريد يصعق ضيفه سوسييداد
10 فيفري 2018
-
21:46صيادو سمك أبو سيف يغلقون ميناء الصيد البحري بقليبية
10 فيفري 2018
-
21:32بطولة المغرب: الوداد ينهزم امام الرجاء البيضاوي 1-2
10 فيفري 2018
-
21:00قضية حي النسيم:الصومالي يرفض المثول أمام المحكمة
10 فيفري 2018
-
20:59يدربه فوزي البنزرتي: بطل افريقيا ينهزم في دربي الدار البيضاء
10 فيفري 2018
-
20:46العثور على ثلاجة من العصر الحديدي في اسكتلندا!
10 فيفري 2018
-
20:31رئيس الاتحاد الإسباني يرفع الحرج عن ريال مدريد
10 فيفري 2018
-
20:17روسي استولى على أموال من المخابرات الأمريكية مقابل معلومات وهمية عن ترامب
10 فيفري 2018
-
20:02بينها نيشان احد البايات: القبض على شخصين من أجل عرض اثار للبيع
10 فيفري 2018
-
19:53كرة السلة: النجم الرادسي يكسب نقطة الحوافز في بطولة القسم الوطني "أ"
10 فيفري 2018
-
19:41ذهاب الدور التمهيدي لرابطة الابطال الافريقية: الترجي يعود بالتعادل من موريتانيا
10 فيفري 2018
-
19:37توزر: انطلاق تظاهرة " الطيران للجميع " المرحلة الثالثة
10 فيفري 2018
-
19:27بلاي آوت الكرة الطائرة: بوسالم وقليبية في طليعة الترتيب
10 فيفري 2018
-
-
19:01النهضة تقرر مقاضاة الأشخاص والمؤسسات الإعلامية المنخرطة في حملات التشويه ضدها
10 فيفري 2018
-
18:4227 قتيلا جراء تصادم حافلة بدراجة نارية في إندونيسيا
10 فيفري 2018