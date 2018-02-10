علاجات منزلية تساعد على التخلص من تنميل الأطراف ‏

التدليك:

يعد التدليك من أهم الوسائل لحل مشكلة تنميل الأطراف ، حيث أن التدليك يعمل على تنشيط ‏الدورة الدموية مما يؤدي إلى الحد من التنميل .

طريقة تدليك الأطراف:

‏- خلط مجموعة من الزيوت كزيت الخردل، زيت الزيتون وزيت جوز الهند.

‏- استخدام خليط الزيوت في تدليك أصابعك بحركات دائرية لمدة 5 دقائق على الأقل.‏

الكركم:

الكركم يحتوي على مادة الكركمين التي تعمل على تسهيل تدفق الدم إلى جميع أجزاء الجسم، ‏كما أن للكركمين خصائص مدهشة تتمثل مضادة للأكسدة وبالتالي تساعد على الحد من ‏التورم.

طريقة تطبيق الكركم:

‏- اخذ كوب من الحليب وإضافة ملعقة صغيرة من الكركم وتسخين الخليط على نار هادئة، ومن ‏ثم إضافة القليل من العسل. يتم تناول هذا الخليط يومياً.

‏- كما يمكنك التدليك بعجينة الكركم، عن طريق خلط الكركم بالماء والحصول على قوام ‏كالعجينة.‏

الملح الإنقليزي:

‏- قم بمزج نصف كوب من الملح داخل وعاء صغير من الماء الدافئ.

‏- انقع قدميك ويديك بهذا الوعاء لمدة 10 دقائق على الأقل.

‏- كرر هذه العلمية لعدة أيام في الأسبوع.

القرفة:‏.

‏- اخلط ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة مع كوب من الماء الدافئ، وتناول هذا الخليط مرة ‏واحدة في اليوم.

‏- ننصحك بتناول القرفة مع العسل صباح كل يوم.‏

الكمادات الدافئة:

الكمادات الدافئة تساعد على استرخاء الجسم وتزيد من إمكانية تدفق الدم إلى الأطراف وبالتالي ‏تسترخي العضلات والأعصاب.