الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم السبت 10 فيفري 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
علاجات منزلية تساعد على التخلص من تنميل الأطراف ‏
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
سفيان الأسود
كلهم ..... مذنبـــون
سنترقّب أياما أخرى لانتهاء التحقيق في مقتل التلميذتين في مبيت معهد ثانوي في مدينة تالة في الڤصرين ....
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك... رصد تحرّكات واجتماعات رئيسي الجمهورية والحكومة: هكذا... الجديد في قضيّة الجوسسة.. أسرار صفقات تسليح الديوانة... قاض لبناني يطلب إعدام مغتصب وقاتل موظفة بريطانية جريدة الشروق ليوم الجمعة 09 فيفري 2018 "عراك" في البرلمان (فيديو) موقع فيفا: نسور قرطاج تحلق عاليا وتتطلع للمزيد من... بالفيديو.. لحظة قفز طياري جيش الاحتلال بعد إصابة...
الصحّة والطبّ
علاجات منزلية تساعد على التخلص من تنميل الأطراف ‏
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 فيفري 2018

التدليك:
يعد التدليك من أهم الوسائل لحل مشكلة تنميل الأطراف ، حيث أن التدليك يعمل على تنشيط ‏الدورة الدموية مما يؤدي إلى الحد من التنميل .
طريقة تدليك الأطراف:
‏- خلط مجموعة من الزيوت كزيت الخردل، زيت الزيتون وزيت جوز الهند.
‏- استخدام خليط الزيوت في تدليك أصابعك بحركات دائرية لمدة 5 دقائق على الأقل.‏
الكركم:
الكركم يحتوي على مادة الكركمين التي تعمل على تسهيل تدفق الدم إلى جميع أجزاء الجسم، ‏كما أن للكركمين خصائص مدهشة تتمثل مضادة للأكسدة وبالتالي تساعد على الحد من ‏التورم.
طريقة تطبيق الكركم:
‏- اخذ كوب من الحليب وإضافة ملعقة صغيرة من الكركم وتسخين الخليط على نار هادئة، ومن ‏ثم إضافة القليل من العسل. يتم تناول هذا الخليط يومياً.
‏- كما يمكنك التدليك بعجينة الكركم، عن طريق خلط الكركم بالماء والحصول على قوام ‏كالعجينة.‏
الملح الإنقليزي:
‏- قم بمزج نصف كوب من الملح داخل وعاء صغير من الماء الدافئ.
‏- انقع قدميك ويديك بهذا الوعاء لمدة 10 دقائق على الأقل.
‏- كرر هذه العلمية لعدة أيام في الأسبوع.
القرفة:‏.
‏- اخلط ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة مع كوب من الماء الدافئ، وتناول هذا الخليط مرة ‏واحدة في اليوم.
‏- ننصحك بتناول القرفة مع العسل صباح كل يوم.‏
الكمادات الدافئة:
الكمادات الدافئة تساعد على استرخاء الجسم وتزيد من إمكانية تدفق الدم إلى الأطراف وبالتالي ‏تسترخي العضلات والأعصاب.

تقرؤون أيضا
علاجات منزلية تساعد على التخلص من تنميل الأطراف ‏
10 فيفري 2018 السّاعة 21:00
يعد التدليك من أهم الوسائل لحل مشكلة تنميل الأطراف ، حيث أن التدليك يعمل على تنشيط ‏الدورة الدموية مما يؤدي...
المزيد >>
ما هي الأطعمة التي تحارب أمراض البرد ؟
10 فيفري 2018 السّاعة 21:00
كشف تقرير طبي صادر مؤخراً بمشاركة فريق من الباحثين الأمريكيين عن أبرز الأطعمة المستخدمة للوقاية من مرض...
المزيد >>
48 وفاة تاكد ارتباطها بفيروس H1N1
10 فيفري 2018 السّاعة 17:52
كشفت المديرة العامة للمرصد الوطني للامراض الجديدة والمستجدة ومديرة ادارة الرعاية الصحية الاساسية إنصاف...
المزيد >>
التداوي الطبيعي .. فوائد شرب الماء الدافئ مع الليمون كل صباح
09 فيفري 2018 السّاعة 21:00
يتوفر الليمون على مجموعة من الخصائص الصحية والتي تعرف عليها القدماء منذ قرون. لكن أهم هذه الفوائد هي كونه...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الصحّة والطبّ
علاجات منزلية تساعد على التخلص من تنميل الأطراف ‏
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 فيفري 2018

التدليك:
يعد التدليك من أهم الوسائل لحل مشكلة تنميل الأطراف ، حيث أن التدليك يعمل على تنشيط ‏الدورة الدموية مما يؤدي إلى الحد من التنميل .
طريقة تدليك الأطراف:
‏- خلط مجموعة من الزيوت كزيت الخردل، زيت الزيتون وزيت جوز الهند.
‏- استخدام خليط الزيوت في تدليك أصابعك بحركات دائرية لمدة 5 دقائق على الأقل.‏
الكركم:
الكركم يحتوي على مادة الكركمين التي تعمل على تسهيل تدفق الدم إلى جميع أجزاء الجسم، ‏كما أن للكركمين خصائص مدهشة تتمثل مضادة للأكسدة وبالتالي تساعد على الحد من ‏التورم.
طريقة تطبيق الكركم:
‏- اخذ كوب من الحليب وإضافة ملعقة صغيرة من الكركم وتسخين الخليط على نار هادئة، ومن ‏ثم إضافة القليل من العسل. يتم تناول هذا الخليط يومياً.
‏- كما يمكنك التدليك بعجينة الكركم، عن طريق خلط الكركم بالماء والحصول على قوام ‏كالعجينة.‏
الملح الإنقليزي:
‏- قم بمزج نصف كوب من الملح داخل وعاء صغير من الماء الدافئ.
‏- انقع قدميك ويديك بهذا الوعاء لمدة 10 دقائق على الأقل.
‏- كرر هذه العلمية لعدة أيام في الأسبوع.
القرفة:‏.
‏- اخلط ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة مع كوب من الماء الدافئ، وتناول هذا الخليط مرة ‏واحدة في اليوم.
‏- ننصحك بتناول القرفة مع العسل صباح كل يوم.‏
الكمادات الدافئة:
الكمادات الدافئة تساعد على استرخاء الجسم وتزيد من إمكانية تدفق الدم إلى الأطراف وبالتالي ‏تسترخي العضلات والأعصاب.

تقرؤون أيضا
علاجات منزلية تساعد على التخلص من تنميل الأطراف ‏
10 فيفري 2018 السّاعة 21:00
يعد التدليك من أهم الوسائل لحل مشكلة تنميل الأطراف ، حيث أن التدليك يعمل على تنشيط ‏الدورة الدموية مما يؤدي...
المزيد >>
ما هي الأطعمة التي تحارب أمراض البرد ؟
10 فيفري 2018 السّاعة 21:00
كشف تقرير طبي صادر مؤخراً بمشاركة فريق من الباحثين الأمريكيين عن أبرز الأطعمة المستخدمة للوقاية من مرض...
المزيد >>
48 وفاة تاكد ارتباطها بفيروس H1N1
10 فيفري 2018 السّاعة 17:52
كشفت المديرة العامة للمرصد الوطني للامراض الجديدة والمستجدة ومديرة ادارة الرعاية الصحية الاساسية إنصاف...
المزيد >>
التداوي الطبيعي .. فوائد شرب الماء الدافئ مع الليمون كل صباح
09 فيفري 2018 السّاعة 21:00
يتوفر الليمون على مجموعة من الخصائص الصحية والتي تعرف عليها القدماء منذ قرون. لكن أهم هذه الفوائد هي كونه...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
سفيان الأسود
كلهم ..... مذنبـــون
سنترقّب أياما أخرى لانتهاء التحقيق في مقتل التلميذتين في مبيت معهد ثانوي في مدينة تالة في الڤصرين ....
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك... رصد تحرّكات واجتماعات رئيسي الجمهورية والحكومة: هكذا... الجديد في قضيّة الجوسسة.. أسرار صفقات تسليح الديوانة... قاض لبناني يطلب إعدام مغتصب وقاتل موظفة بريطانية جريدة الشروق ليوم الجمعة 09 فيفري 2018 "عراك" في البرلمان (فيديو) موقع فيفا: نسور قرطاج تحلق عاليا وتتطلع للمزيد من... بالفيديو.. لحظة قفز طياري جيش الاحتلال بعد إصابة...
﻿