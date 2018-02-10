ســــــــؤال وجـــــواب.. كيف أجعل طفلي اجتماعـيا وأنقـــذه مــن التوحّـــد؟

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ابني لا يندمج مع أصدقائه في النادي، طفلي يخاف الغرباء ويختبئ في غرفته عندما يزورنا أي شخص، طفلي ليس لديه أصدقاء!
كلها مشكلات طرحتها الأمهات ، ومازالت تبحث لها عن حل لكيفية إشراك الطفل في الحياة الاجتماعية والخروج به من نفق الانطواء والعزلة.
وهنا يجب أن تعرفي أن طفلك فقط يحتاج إلي تدريب ومساعدة منك، وممن حوله ليكون أكثر اندماجًا مع الأخرين، وليس مريضًا مصاب بمرض التوحد كما يعتقد البعض.
من هو الطفل الاجتماعي؟
الطفل الاجتماعي هو الذي يستجيب للإشارات الاجتماعية مثل الابتسامة، أن يسلم علي الغرباء، أن يشارك أصدقاءه في اللعب، يتحدث دون خجل.
عادة يجب أن تبدأ الأم في التساؤل ما السبب الذي جعل طفلي غير اجتماعي؟
هناك أطفال لهم شخصية انطوائية وخجولة، تميل إلي العزلة، وهناك أطفال أصبحوا منعزلين نتيجة لمواقف اجتماعية معينة، ويأتي علي رأسها توبيخ الطفل أكثر من مرة أمام الناس مما تسبب في حالة من الحرج للطفل فأصبح خائفا من تكرار المحاولة، بالإضافة إلي إنغلاق بعض الأسر علي نفسها، وعدم اختلاطها بالناس حيث يساهم ذلك بشكل أساسي في أن يكون طفلك غير اجتماعي.
كيف تحولي طفلك المحب للعزلة إلي طفل اجتماعي مشارك؟
حددي موقف اجتماعي معين تريدين أن تعلمي طفلك أن يكون اجتماعي خلاله مثل : مشاركة أصدقائه اللعب في الحضانة أو النادي، تفاعله أثناء زيارة أحد الغرباء .
أحيانًا تندفع بعض الأمهات في اعتقاد منها أنها تحل مشكلة طفلها المنعزل وتجبر طفلها علي الجلوس مع الزائرين ، وهذا الأمر بالتأكيد لن يساعد طفلك، فطفلك يحتاج إلي التمهيد التدريجي للمواقف المختلفة، فمثلا لتعويد الطفل علي اللعب مع زملاءه في النادي عليك الاستعانة بأحد أقاربه في استخدام لعبة تبادلية وتدريجيًا يبدأ الطفل في اللعب مع أكثر من شخص.
- يجب أن تحرصي وأنت تختاري ألعاب طفلك شراء ألعاب تفاعلية يشترك فيها أكثر من شخص مثل المكعبات .
- القصص التي تحكيها لطفلك تلعب دورا مهما في تكوين مفاهيم اجتماعية وترسيخها لديه، لذا احرصي وأنت تختاري قصص طفلك عليك أن تختاري قصصا مفعمة بالمفاهيم الاجتماعية.
- تحدثي مع طفلك، ربما يخاف أو يعاني من هواجس تجعله شخصا غير اجتماعي، استمعي إليه وحاولي حل اﻷمر معه.
-لا تجبري طفلك على اللعب أو الحديث مع أطفال أو أشخاص لا يحبهم أو لايرتاح معهم.
وأخيرًا احرصي علي مكافأة طفلك وتشجيعه إذا اتخذ خطوة اجتماعية إيجابية.
ابني لا يندمج مع أصدقائه في النادي، طفلي يخاف الغرباء ويختبئ في غرفته عندما يزورنا أي شخص، طفلي ليس لديه أصدقاء!
كلها مشكلات طرحتها الأمهات ، ومازالت تبحث لها عن حل لكيفية إشراك الطفل في الحياة الاجتماعية والخروج به من نفق الانطواء والعزلة.
وهنا يجب أن تعرفي أن طفلك فقط يحتاج إلي تدريب ومساعدة منك، وممن حوله ليكون أكثر اندماجًا مع الأخرين، وليس مريضًا مصاب بمرض التوحد كما يعتقد البعض.
من هو الطفل الاجتماعي؟
الطفل الاجتماعي هو الذي يستجيب للإشارات الاجتماعية مثل الابتسامة، أن يسلم علي الغرباء، أن يشارك أصدقاءه في اللعب، يتحدث دون خجل.
عادة يجب أن تبدأ الأم في التساؤل ما السبب الذي جعل طفلي غير اجتماعي؟
هناك أطفال لهم شخصية انطوائية وخجولة، تميل إلي العزلة، وهناك أطفال أصبحوا منعزلين نتيجة لمواقف اجتماعية معينة، ويأتي علي رأسها توبيخ الطفل أكثر من مرة أمام الناس مما تسبب في حالة من الحرج للطفل فأصبح خائفا من تكرار المحاولة، بالإضافة إلي إنغلاق بعض الأسر علي نفسها، وعدم اختلاطها بالناس حيث يساهم ذلك بشكل أساسي في أن يكون طفلك غير اجتماعي.
كيف تحولي طفلك المحب للعزلة إلي طفل اجتماعي مشارك؟
حددي موقف اجتماعي معين تريدين أن تعلمي طفلك أن يكون اجتماعي خلاله مثل : مشاركة أصدقائه اللعب في الحضانة أو النادي، تفاعله أثناء زيارة أحد الغرباء .
أحيانًا تندفع بعض الأمهات في اعتقاد منها أنها تحل مشكلة طفلها المنعزل وتجبر طفلها علي الجلوس مع الزائرين ، وهذا الأمر بالتأكيد لن يساعد طفلك، فطفلك يحتاج إلي التمهيد التدريجي للمواقف المختلفة، فمثلا لتعويد الطفل علي اللعب مع زملاءه في النادي عليك الاستعانة بأحد أقاربه في استخدام لعبة تبادلية وتدريجيًا يبدأ الطفل في اللعب مع أكثر من شخص.
- يجب أن تحرصي وأنت تختاري ألعاب طفلك شراء ألعاب تفاعلية يشترك فيها أكثر من شخص مثل المكعبات .
- القصص التي تحكيها لطفلك تلعب دورا مهما في تكوين مفاهيم اجتماعية وترسيخها لديه، لذا احرصي وأنت تختاري قصص طفلك عليك أن تختاري قصصا مفعمة بالمفاهيم الاجتماعية.
- تحدثي مع طفلك، ربما يخاف أو يعاني من هواجس تجعله شخصا غير اجتماعي، استمعي إليه وحاولي حل اﻷمر معه.
-لا تجبري طفلك على اللعب أو الحديث مع أطفال أو أشخاص لا يحبهم أو لايرتاح معهم.
وأخيرًا احرصي علي مكافأة طفلك وتشجيعه إذا اتخذ خطوة اجتماعية إيجابية.
-
23:44وزارة الخارجية: تونس لم تقدم هدايا للبرلمانيين الأوروبيين للحصول على دعمهم
10 فيفري 2018
-
23:14بين البئر الاحمر ومدنين: تفّحم جثة مهرب في حادث انقلاب سيارته واصابة مرافقه
10 فيفري 2018
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22:42سرق سيارة.. ثم فاجأ مالكتها بمكالمة غريبة
10 فيفري 2018
-
22:28صفاقس: فضاء لطرح صعوبات الاستثمار وتعطل المشاريع التنموية في الجهة
10 فيفري 2018
-
22:08ريال مدريد يصعق ضيفه سوسييداد
10 فيفري 2018
-
21:46صيادو سمك أبو سيف يغلقون ميناء الصيد البحري بقليبية
10 فيفري 2018
-
21:32بطولة المغرب: الوداد ينهزم امام الرجاء البيضاوي 1-2
10 فيفري 2018
-
21:00قضية حي النسيم:الصومالي يرفض المثول أمام المحكمة
10 فيفري 2018
-
20:59يدربه فوزي البنزرتي: بطل افريقيا ينهزم في دربي الدار البيضاء
10 فيفري 2018
-
20:46العثور على ثلاجة من العصر الحديدي في اسكتلندا!
10 فيفري 2018
-
20:31رئيس الاتحاد الإسباني يرفع الحرج عن ريال مدريد
10 فيفري 2018
-
20:17روسي استولى على أموال من المخابرات الأمريكية مقابل معلومات وهمية عن ترامب
10 فيفري 2018
-
20:02بينها نيشان احد البايات: القبض على شخصين من أجل عرض اثار للبيع
10 فيفري 2018
-
19:53كرة السلة: النجم الرادسي يكسب نقطة الحوافز في بطولة القسم الوطني "أ"
10 فيفري 2018
-
19:41ذهاب الدور التمهيدي لرابطة الابطال الافريقية: الترجي يعود بالتعادل من موريتانيا
10 فيفري 2018
-
19:37توزر: انطلاق تظاهرة " الطيران للجميع " المرحلة الثالثة
10 فيفري 2018
-
19:27بلاي آوت الكرة الطائرة: بوسالم وقليبية في طليعة الترتيب
10 فيفري 2018
-
-
19:01النهضة تقرر مقاضاة الأشخاص والمؤسسات الإعلامية المنخرطة في حملات التشويه ضدها
10 فيفري 2018
-
18:4227 قتيلا جراء تصادم حافلة بدراجة نارية في إندونيسيا
10 فيفري 2018