ســــــــؤال وجـــــواب.. كيف أجعل طفلي اجتماعـيا وأنقـــذه مــن التوحّـــد؟

ابني لا يندمج مع أصدقائه في النادي، طفلي يخاف الغرباء ويختبئ في غرفته عندما يزورنا أي شخص، طفلي ليس لديه أصدقاء!

كلها مشكلات طرحتها الأمهات ، ومازالت تبحث لها عن حل لكيفية إشراك الطفل في الحياة الاجتماعية والخروج به من نفق الانطواء والعزلة.

وهنا يجب أن تعرفي أن طفلك فقط يحتاج إلي تدريب ومساعدة منك، وممن حوله ليكون أكثر اندماجًا مع الأخرين، وليس مريضًا مصاب بمرض التوحد كما يعتقد البعض.

من هو الطفل الاجتماعي؟

الطفل الاجتماعي هو الذي يستجيب للإشارات الاجتماعية مثل الابتسامة، أن يسلم علي الغرباء، أن يشارك أصدقاءه في اللعب، يتحدث دون خجل.

عادة يجب أن تبدأ الأم في التساؤل ما السبب الذي جعل طفلي غير اجتماعي؟

هناك أطفال لهم شخصية انطوائية وخجولة، تميل إلي العزلة، وهناك أطفال أصبحوا منعزلين نتيجة لمواقف اجتماعية معينة، ويأتي علي رأسها توبيخ الطفل أكثر من مرة أمام الناس مما تسبب في حالة من الحرج للطفل فأصبح خائفا من تكرار المحاولة، بالإضافة إلي إنغلاق بعض الأسر علي نفسها، وعدم اختلاطها بالناس حيث يساهم ذلك بشكل أساسي في أن يكون طفلك غير اجتماعي.

كيف تحولي طفلك المحب للعزلة إلي طفل اجتماعي مشارك؟

حددي موقف اجتماعي معين تريدين أن تعلمي طفلك أن يكون اجتماعي خلاله مثل : مشاركة أصدقائه اللعب في الحضانة أو النادي، تفاعله أثناء زيارة أحد الغرباء .

أحيانًا تندفع بعض الأمهات في اعتقاد منها أنها تحل مشكلة طفلها المنعزل وتجبر طفلها علي الجلوس مع الزائرين ، وهذا الأمر بالتأكيد لن يساعد طفلك، فطفلك يحتاج إلي التمهيد التدريجي للمواقف المختلفة، فمثلا لتعويد الطفل علي اللعب مع زملاءه في النادي عليك الاستعانة بأحد أقاربه في استخدام لعبة تبادلية وتدريجيًا يبدأ الطفل في اللعب مع أكثر من شخص.

- يجب أن تحرصي وأنت تختاري ألعاب طفلك شراء ألعاب تفاعلية يشترك فيها أكثر من شخص مثل المكعبات .

- القصص التي تحكيها لطفلك تلعب دورا مهما في تكوين مفاهيم اجتماعية وترسيخها لديه، لذا احرصي وأنت تختاري قصص طفلك عليك أن تختاري قصصا مفعمة بالمفاهيم الاجتماعية.

- تحدثي مع طفلك، ربما يخاف أو يعاني من هواجس تجعله شخصا غير اجتماعي، استمعي إليه وحاولي حل اﻷمر معه.

-لا تجبري طفلك على اللعب أو الحديث مع أطفال أو أشخاص لا يحبهم أو لايرتاح معهم.

وأخيرًا احرصي علي مكافأة طفلك وتشجيعه إذا اتخذ خطوة اجتماعية إيجابية.