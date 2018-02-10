كتاب الأسبوع .. «بعض الحياة موت يتنفس» الشاعرة لمياء عمر عياد

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بعض الحياة موت يتنفس.. ديوان شعري ثالث في مسيرة المبدعة العصامية والهادئة لمياء عمر عياد والصادر عن دار المنتدى للنشر في 111 صفحة من الحجم المتوسط ويتضمن 28 قصيدة تتخللها ومضات في حين كتب الدكتور تومان غازي الخفاجي مقدمة هذا الديوان.
لمياء عمر عياد الكاتبة والشاعرة الرومانسية الحالمة صدر لها «أحبك جدا» عن دار الصرح للنشر والتوزيع بالقاهرة و«شذرات الحنين» مترجم الى الفارسية مرفق بدراسة تحليلية معمقة عن دار النشر هارمونتيك بإيران. وثالث هذه الدواوين هو: «بعض الحياة موت يتنفس».
في أشعار لمياء عمر عياد وديوان «بعض الحياة موت يتنفس» الأحلام الكبيرة التي تروم معانقة الشمس والنخيل أساس الكتابة عندها... وفي أشعار لمياء عمر عياد الوجدان الإنساني الذي يجمع ويقدم كل المواضيع بل هو نبراس للحياة والواقع الذي يفتقد الإنسانية والالتفاف حولها.
لمياء عمر عياد في : «بعض الحياة موت يتنفس».. عاشقة للحياة ولمعاني الجمال في الوجود... حالمة بعالم رومانسي تقول في احدى قصائد ديوانها:
مدهوشة بين شهقة الموت
كغريق
أزاحم الموج فيباغتني وأفنى
الى أن تقول في ذات القصيد:
جسدي من كبريت مبلل
لا احتكاك يشعل لهيب الروح فتعود
كن أيها الجسد عار وعوراتك تبتهل
ولا تكن بثوب العهر
وجاء في احدى الومضات التي حفل بها هذا الديوان.
ليس لي ذنب سوى أني قتلتك حبا
أيها البعيد.. احتكاكك بالروح يشعل لهيبي
هذه هي لمياء عمر عياد في ديوان «بعض الحياة موت يتنفس» كتلة من الأحاسيس المتدفقة والحاضنة لنور الشمس ودفء العواطف في زمن العواصف والأنواء... هي الحياة التي تريدها لمياء عمر عياد متوهجة لا خنوع ولا ركود ولا استسلام فيها... حياة طموحة في حديقة الحب والأمل والتفاؤل.
بعض الحياة موت يتنفس.. ديوان شعري ثالث في مسيرة المبدعة العصامية والهادئة لمياء عمر عياد والصادر عن دار المنتدى للنشر في 111 صفحة من الحجم المتوسط ويتضمن 28 قصيدة تتخللها ومضات في حين كتب الدكتور تومان غازي الخفاجي مقدمة هذا الديوان.
لمياء عمر عياد الكاتبة والشاعرة الرومانسية الحالمة صدر لها «أحبك جدا» عن دار الصرح للنشر والتوزيع بالقاهرة و«شذرات الحنين» مترجم الى الفارسية مرفق بدراسة تحليلية معمقة عن دار النشر هارمونتيك بإيران. وثالث هذه الدواوين هو: «بعض الحياة موت يتنفس».
في أشعار لمياء عمر عياد وديوان «بعض الحياة موت يتنفس» الأحلام الكبيرة التي تروم معانقة الشمس والنخيل أساس الكتابة عندها... وفي أشعار لمياء عمر عياد الوجدان الإنساني الذي يجمع ويقدم كل المواضيع بل هو نبراس للحياة والواقع الذي يفتقد الإنسانية والالتفاف حولها.
لمياء عمر عياد في : «بعض الحياة موت يتنفس».. عاشقة للحياة ولمعاني الجمال في الوجود... حالمة بعالم رومانسي تقول في احدى قصائد ديوانها:
مدهوشة بين شهقة الموت
كغريق
أزاحم الموج فيباغتني وأفنى
الى أن تقول في ذات القصيد:
جسدي من كبريت مبلل
لا احتكاك يشعل لهيب الروح فتعود
كن أيها الجسد عار وعوراتك تبتهل
ولا تكن بثوب العهر
وجاء في احدى الومضات التي حفل بها هذا الديوان.
ليس لي ذنب سوى أني قتلتك حبا
أيها البعيد.. احتكاكك بالروح يشعل لهيبي
هذه هي لمياء عمر عياد في ديوان «بعض الحياة موت يتنفس» كتلة من الأحاسيس المتدفقة والحاضنة لنور الشمس ودفء العواطف في زمن العواصف والأنواء... هي الحياة التي تريدها لمياء عمر عياد متوهجة لا خنوع ولا ركود ولا استسلام فيها... حياة طموحة في حديقة الحب والأمل والتفاؤل.
-
23:44وزارة الخارجية: تونس لم تقدم هدايا للبرلمانيين الأوروبيين للحصول على دعمهم
10 فيفري 2018
-
23:14بين البئر الاحمر ومدنين: تفّحم جثة مهرب في حادث انقلاب سيارته واصابة مرافقه
10 فيفري 2018
-
22:42سرق سيارة.. ثم فاجأ مالكتها بمكالمة غريبة
10 فيفري 2018
-
22:28صفاقس: فضاء لطرح صعوبات الاستثمار وتعطل المشاريع التنموية في الجهة
10 فيفري 2018
-
22:08ريال مدريد يصعق ضيفه سوسييداد
10 فيفري 2018
-
21:46صيادو سمك أبو سيف يغلقون ميناء الصيد البحري بقليبية
10 فيفري 2018
-
21:32بطولة المغرب: الوداد ينهزم امام الرجاء البيضاوي 1-2
10 فيفري 2018
-
21:00قضية حي النسيم:الصومالي يرفض المثول أمام المحكمة
10 فيفري 2018
-
20:59يدربه فوزي البنزرتي: بطل افريقيا ينهزم في دربي الدار البيضاء
10 فيفري 2018
-
20:46العثور على ثلاجة من العصر الحديدي في اسكتلندا!
10 فيفري 2018
-
20:31رئيس الاتحاد الإسباني يرفع الحرج عن ريال مدريد
10 فيفري 2018
-
20:17روسي استولى على أموال من المخابرات الأمريكية مقابل معلومات وهمية عن ترامب
10 فيفري 2018
-
20:02بينها نيشان احد البايات: القبض على شخصين من أجل عرض اثار للبيع
10 فيفري 2018
-
19:53كرة السلة: النجم الرادسي يكسب نقطة الحوافز في بطولة القسم الوطني "أ"
10 فيفري 2018
-
19:41ذهاب الدور التمهيدي لرابطة الابطال الافريقية: الترجي يعود بالتعادل من موريتانيا
10 فيفري 2018
-
19:37توزر: انطلاق تظاهرة " الطيران للجميع " المرحلة الثالثة
10 فيفري 2018
-
19:27بلاي آوت الكرة الطائرة: بوسالم وقليبية في طليعة الترتيب
10 فيفري 2018
-
-
19:01النهضة تقرر مقاضاة الأشخاص والمؤسسات الإعلامية المنخرطة في حملات التشويه ضدها
10 فيفري 2018
-
18:4227 قتيلا جراء تصادم حافلة بدراجة نارية في إندونيسيا
10 فيفري 2018