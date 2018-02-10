كتاب الأسبوع .. «بعض الحياة موت يتنفس» الشاعرة لمياء عمر عياد

بعض الحياة موت يتنفس.. ديوان شعري ثالث في مسيرة المبدعة العصامية والهادئة لمياء عمر عياد والصادر عن دار المنتدى للنشر في 111 صفحة من الحجم المتوسط ويتضمن 28 قصيدة تتخللها ومضات في حين كتب الدكتور تومان غازي الخفاجي مقدمة هذا الديوان.

لمياء عمر عياد الكاتبة والشاعرة الرومانسية الحالمة صدر لها «أحبك جدا» عن دار الصرح للنشر والتوزيع بالقاهرة و«شذرات الحنين» مترجم الى الفارسية مرفق بدراسة تحليلية معمقة عن دار النشر هارمونتيك بإيران. وثالث هذه الدواوين هو: «بعض الحياة موت يتنفس».

في أشعار لمياء عمر عياد وديوان «بعض الحياة موت يتنفس» الأحلام الكبيرة التي تروم معانقة الشمس والنخيل أساس الكتابة عندها... وفي أشعار لمياء عمر عياد الوجدان الإنساني الذي يجمع ويقدم كل المواضيع بل هو نبراس للحياة والواقع الذي يفتقد الإنسانية والالتفاف حولها.

لمياء عمر عياد في : «بعض الحياة موت يتنفس».. عاشقة للحياة ولمعاني الجمال في الوجود... حالمة بعالم رومانسي تقول في احدى قصائد ديوانها:

مدهوشة بين شهقة الموت

كغريق

أزاحم الموج فيباغتني وأفنى

الى أن تقول في ذات القصيد:

جسدي من كبريت مبلل

لا احتكاك يشعل لهيب الروح فتعود

كن أيها الجسد عار وعوراتك تبتهل

ولا تكن بثوب العهر

وجاء في احدى الومضات التي حفل بها هذا الديوان.

ليس لي ذنب سوى أني قتلتك حبا

أيها البعيد.. احتكاكك بالروح يشعل لهيبي

هذه هي لمياء عمر عياد في ديوان «بعض الحياة موت يتنفس» كتلة من الأحاسيس المتدفقة والحاضنة لنور الشمس ودفء العواطف في زمن العواصف والأنواء... هي الحياة التي تريدها لمياء عمر عياد متوهجة لا خنوع ولا ركود ولا استسلام فيها... حياة طموحة في حديقة الحب والأمل والتفاؤل.