المسرح

«ملاّ عيلـــــــــة» فــــي الكوليـــــزي

يتجدد اللقاء مساء اليوم السبت 10 فيفري مع عرض للمسرحية الكوميدية «ملاّ عيلة» بقاعة الكوليزي. ملاّ عيلة، كتبها وأخرجها الصادق حلواس وبطولة نعيمة الجاني وفيصل الحضيري وبسام الحمراوي وأميمة بن حفصية.

تطرح المسرحية بأسلوب كاريكاتوري معاناة شاب من البطالة يريد الزواج وهو الذي بلغ سنّا متقدمة وطالت فترة خطوبته لكن بطالته تحول دون تحقيق حلمه الطبيعي ما يجعله يعيش العديد من المشكل.

«خـــــوف» في قاعـــــة الفن الرابــــــــع

يلتقي رواد الفن الرابع في السابعة والنصف مساء غد الأحد 11 فيفري مع عرض لمسرحية «خوف» في قاعة الفن الرابع بالعاصمة.

«خوف» سيناريو جليلة بكار والفاضل الجعايبي وتمثيل جليلة بكار وفاطمة بن سعيدان ونعمان حمدة ولبنى مليكة وأيمن الماجري ونسرين المولهي ورمزي عزيز ومروى المناعي وأحمد طه.