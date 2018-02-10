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يوم السبت 10 فيفري 2018
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منوعات
المسرح
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 فيفري 2018

«ملاّ عيلـــــــــة» فــــي الكوليـــــزي

يتجدد اللقاء مساء اليوم السبت 10 فيفري مع عرض للمسرحية الكوميدية «ملاّ عيلة» بقاعة الكوليزي. ملاّ عيلة، كتبها وأخرجها الصادق حلواس وبطولة نعيمة الجاني وفيصل الحضيري وبسام الحمراوي وأميمة بن حفصية.
تطرح المسرحية بأسلوب كاريكاتوري معاناة شاب من البطالة يريد الزواج وهو الذي بلغ سنّا متقدمة وطالت فترة خطوبته لكن بطالته تحول دون تحقيق حلمه الطبيعي ما يجعله يعيش العديد من المشكل.

«خـــــوف» في قاعـــــة الفن الرابــــــــع

يلتقي رواد الفن الرابع في السابعة والنصف مساء غد الأحد 11 فيفري مع عرض لمسرحية «خوف» في قاعة الفن الرابع بالعاصمة.
«خوف» سيناريو جليلة بكار والفاضل الجعايبي وتمثيل جليلة بكار وفاطمة بن سعيدان ونعمان حمدة ولبنى مليكة وأيمن الماجري ونسرين المولهي ورمزي عزيز ومروى المناعي وأحمد طه.

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«ملاّ عيلـــــــــة» فــــي الكوليـــــزي
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
منوعات
المسرح
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 فيفري 2018

«ملاّ عيلـــــــــة» فــــي الكوليـــــزي

يتجدد اللقاء مساء اليوم السبت 10 فيفري مع عرض للمسرحية الكوميدية «ملاّ عيلة» بقاعة الكوليزي. ملاّ عيلة، كتبها وأخرجها الصادق حلواس وبطولة نعيمة الجاني وفيصل الحضيري وبسام الحمراوي وأميمة بن حفصية.
تطرح المسرحية بأسلوب كاريكاتوري معاناة شاب من البطالة يريد الزواج وهو الذي بلغ سنّا متقدمة وطالت فترة خطوبته لكن بطالته تحول دون تحقيق حلمه الطبيعي ما يجعله يعيش العديد من المشكل.

«خـــــوف» في قاعـــــة الفن الرابــــــــع

يلتقي رواد الفن الرابع في السابعة والنصف مساء غد الأحد 11 فيفري مع عرض لمسرحية «خوف» في قاعة الفن الرابع بالعاصمة.
«خوف» سيناريو جليلة بكار والفاضل الجعايبي وتمثيل جليلة بكار وفاطمة بن سعيدان ونعمان حمدة ولبنى مليكة وأيمن الماجري ونسرين المولهي ورمزي عزيز ومروى المناعي وأحمد طه.

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مدينة تزورها .. تمغزة... سحر... فتنة وجمال
10 فيفري 2018 السّاعة 21:00
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المزيد >>
الموسيقى
10 فيفري 2018 السّاعة 21:00
عبد الباسط بوجلال فنان شاب رقيق ومتفرد بعديد المشاركات والاعمال والانجازات الفنية منذ دخوله قبل سنوات عالم...
المزيد >>
المسرح
10 فيفري 2018 السّاعة 21:00
«ملاّ عيلـــــــــة» فــــي الكوليـــــزي
المزيد >>
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سفيان الأسود
كلهم ..... مذنبـــون
سنترقّب أياما أخرى لانتهاء التحقيق في مقتل التلميذتين في مبيت معهد ثانوي في مدينة تالة في الڤصرين ....
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