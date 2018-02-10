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يوم السبت 10 فيفري 2018
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منوعات
الموسيقى
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 فيفري 2018

بوجلال يبدع في الزردة ويبحث عن التميّز 

تونس – الشروق
عبد الباسط بوجلال فنان شاب رقيق ومتفرد بعديد المشاركات والاعمال والانجازات الفنية منذ دخوله قبل سنوات عالم الموسيقى والفن اعماله تعبق برائحة الاصالة والتمازج بين القديم والحديث في محاولة جادة منه لتسجيل اسمه بحروف من ذهب في الساحة الفنية والموسيقية التونسية .
عبد الباسط غنى ولحن «هي هي « .» لسمر هو « .» الحب الماضي « و» نشكر للعالي « من التراث الموسيقي التونسي الاصيل وقد ابدع في العرض الفني المسرحي «الزردة» بمشاركة اسماء واعدة ومتميزة في الاداء الراقي وكانت الاجواء رائقة وصاخبة معا قبل العرض بالمسرح البلدي . ضيفنا الفنان الشاب يقترح على جمهوره العريض الكثير من الاعمال المتاصلة في التراث الموسيقي والفني الجهوي ونذكر على سبيل المثال العمل الجديد « المتلاوية « وألبوم «مريومة» و«صلّوا على النبي». كما لهذا الفنان جولة في ربوع تونس الخضراء للتعريف بالتنوع الموسيقي والتواصل مع الجمهور العريض .

موسيقى الأفلام في المسرح البلدي

يقدم الأوركسترا السمفوني التونسي بقيادة المايسترو حافظ المقني عرضا لموسيقى أهم الأفلام العالمية الكبرى مساء اليوم السبت 10 فيفري 2018 بالمسرح البلدي بالعاصمة.

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منوعات
الموسيقى
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 فيفري 2018

بوجلال يبدع في الزردة ويبحث عن التميّز 

تونس – الشروق
عبد الباسط بوجلال فنان شاب رقيق ومتفرد بعديد المشاركات والاعمال والانجازات الفنية منذ دخوله قبل سنوات عالم الموسيقى والفن اعماله تعبق برائحة الاصالة والتمازج بين القديم والحديث في محاولة جادة منه لتسجيل اسمه بحروف من ذهب في الساحة الفنية والموسيقية التونسية .
عبد الباسط غنى ولحن «هي هي « .» لسمر هو « .» الحب الماضي « و» نشكر للعالي « من التراث الموسيقي التونسي الاصيل وقد ابدع في العرض الفني المسرحي «الزردة» بمشاركة اسماء واعدة ومتميزة في الاداء الراقي وكانت الاجواء رائقة وصاخبة معا قبل العرض بالمسرح البلدي . ضيفنا الفنان الشاب يقترح على جمهوره العريض الكثير من الاعمال المتاصلة في التراث الموسيقي والفني الجهوي ونذكر على سبيل المثال العمل الجديد « المتلاوية « وألبوم «مريومة» و«صلّوا على النبي». كما لهذا الفنان جولة في ربوع تونس الخضراء للتعريف بالتنوع الموسيقي والتواصل مع الجمهور العريض .

موسيقى الأفلام في المسرح البلدي

يقدم الأوركسترا السمفوني التونسي بقيادة المايسترو حافظ المقني عرضا لموسيقى أهم الأفلام العالمية الكبرى مساء اليوم السبت 10 فيفري 2018 بالمسرح البلدي بالعاصمة.

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10 فيفري 2018 السّاعة 21:00
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الموسيقى
10 فيفري 2018 السّاعة 21:00
عبد الباسط بوجلال فنان شاب رقيق ومتفرد بعديد المشاركات والاعمال والانجازات الفنية منذ دخوله قبل سنوات عالم...
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المسرح
10 فيفري 2018 السّاعة 21:00
«ملاّ عيلـــــــــة» فــــي الكوليـــــزي
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سفيان الأسود
كلهم ..... مذنبـــون
سنترقّب أياما أخرى لانتهاء التحقيق في مقتل التلميذتين في مبيت معهد ثانوي في مدينة تالة في الڤصرين ....
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