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19:53كرة السلة: النجم الرادسي يكسب نقطة الحوافز في بطولة القسم الوطني "أ"
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19:27بلاي آوت الكرة الطائرة: بوسالم وقليبية في طليعة الترتيب
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18:4227 قتيلا جراء تصادم حافلة بدراجة نارية في إندونيسيا
10 فيفري 2018
بوجلال يبدع في الزردة ويبحث عن التميّز
تونس – الشروق
عبد الباسط بوجلال فنان شاب رقيق ومتفرد بعديد المشاركات والاعمال والانجازات الفنية منذ دخوله قبل سنوات عالم الموسيقى والفن اعماله تعبق برائحة الاصالة والتمازج بين القديم والحديث في محاولة جادة منه لتسجيل اسمه بحروف من ذهب في الساحة الفنية والموسيقية التونسية .
عبد الباسط غنى ولحن «هي هي « .» لسمر هو « .» الحب الماضي « و» نشكر للعالي « من التراث الموسيقي التونسي الاصيل وقد ابدع في العرض الفني المسرحي «الزردة» بمشاركة اسماء واعدة ومتميزة في الاداء الراقي وكانت الاجواء رائقة وصاخبة معا قبل العرض بالمسرح البلدي . ضيفنا الفنان الشاب يقترح على جمهوره العريض الكثير من الاعمال المتاصلة في التراث الموسيقي والفني الجهوي ونذكر على سبيل المثال العمل الجديد « المتلاوية « وألبوم «مريومة» و«صلّوا على النبي». كما لهذا الفنان جولة في ربوع تونس الخضراء للتعريف بالتنوع الموسيقي والتواصل مع الجمهور العريض .
موسيقى الأفلام في المسرح البلدي
يقدم الأوركسترا السمفوني التونسي بقيادة المايسترو حافظ المقني عرضا لموسيقى أهم الأفلام العالمية الكبرى مساء اليوم السبت 10 فيفري 2018 بالمسرح البلدي بالعاصمة.
بوجلال يبدع في الزردة ويبحث عن التميّز
تونس – الشروق
عبد الباسط بوجلال فنان شاب رقيق ومتفرد بعديد المشاركات والاعمال والانجازات الفنية منذ دخوله قبل سنوات عالم الموسيقى والفن اعماله تعبق برائحة الاصالة والتمازج بين القديم والحديث في محاولة جادة منه لتسجيل اسمه بحروف من ذهب في الساحة الفنية والموسيقية التونسية .
عبد الباسط غنى ولحن «هي هي « .» لسمر هو « .» الحب الماضي « و» نشكر للعالي « من التراث الموسيقي التونسي الاصيل وقد ابدع في العرض الفني المسرحي «الزردة» بمشاركة اسماء واعدة ومتميزة في الاداء الراقي وكانت الاجواء رائقة وصاخبة معا قبل العرض بالمسرح البلدي . ضيفنا الفنان الشاب يقترح على جمهوره العريض الكثير من الاعمال المتاصلة في التراث الموسيقي والفني الجهوي ونذكر على سبيل المثال العمل الجديد « المتلاوية « وألبوم «مريومة» و«صلّوا على النبي». كما لهذا الفنان جولة في ربوع تونس الخضراء للتعريف بالتنوع الموسيقي والتواصل مع الجمهور العريض .
موسيقى الأفلام في المسرح البلدي
يقدم الأوركسترا السمفوني التونسي بقيادة المايسترو حافظ المقني عرضا لموسيقى أهم الأفلام العالمية الكبرى مساء اليوم السبت 10 فيفري 2018 بالمسرح البلدي بالعاصمة.
-
23:44وزارة الخارجية: تونس لم تقدم هدايا للبرلمانيين الأوروبيين للحصول على دعمهم
10 فيفري 2018
-
23:14بين البئر الاحمر ومدنين: تفّحم جثة مهرب في حادث انقلاب سيارته واصابة مرافقه
10 فيفري 2018
-
22:42سرق سيارة.. ثم فاجأ مالكتها بمكالمة غريبة
10 فيفري 2018
-
22:28صفاقس: فضاء لطرح صعوبات الاستثمار وتعطل المشاريع التنموية في الجهة
10 فيفري 2018
-
22:08ريال مدريد يصعق ضيفه سوسييداد
10 فيفري 2018
-
21:46صيادو سمك أبو سيف يغلقون ميناء الصيد البحري بقليبية
10 فيفري 2018
-
21:32بطولة المغرب: الوداد ينهزم امام الرجاء البيضاوي 1-2
10 فيفري 2018
-
21:00قضية حي النسيم:الصومالي يرفض المثول أمام المحكمة
10 فيفري 2018
-
20:59يدربه فوزي البنزرتي: بطل افريقيا ينهزم في دربي الدار البيضاء
10 فيفري 2018
-
20:46العثور على ثلاجة من العصر الحديدي في اسكتلندا!
10 فيفري 2018
-
20:31رئيس الاتحاد الإسباني يرفع الحرج عن ريال مدريد
10 فيفري 2018
-
20:17روسي استولى على أموال من المخابرات الأمريكية مقابل معلومات وهمية عن ترامب
10 فيفري 2018
-
20:02بينها نيشان احد البايات: القبض على شخصين من أجل عرض اثار للبيع
10 فيفري 2018
-
19:53كرة السلة: النجم الرادسي يكسب نقطة الحوافز في بطولة القسم الوطني "أ"
10 فيفري 2018
-
19:41ذهاب الدور التمهيدي لرابطة الابطال الافريقية: الترجي يعود بالتعادل من موريتانيا
10 فيفري 2018
-
19:37توزر: انطلاق تظاهرة " الطيران للجميع " المرحلة الثالثة
10 فيفري 2018
-
19:27بلاي آوت الكرة الطائرة: بوسالم وقليبية في طليعة الترتيب
10 فيفري 2018
-
-
19:01النهضة تقرر مقاضاة الأشخاص والمؤسسات الإعلامية المنخرطة في حملات التشويه ضدها
10 فيفري 2018
-
18:4227 قتيلا جراء تصادم حافلة بدراجة نارية في إندونيسيا
10 فيفري 2018